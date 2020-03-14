Украинская Премьер-лига. 23-й тур.

«Днепр-1» – «Мариуполь» – 2:0

Алексей Хобленко (64, с пенальти), Владислав Супряга (89)

Алексей Хобленко (53) – Дава (26), Андрей Кулаков (74), Алексей Быков (83)

«Днепр-1»: Андрей Клищук, Владимир Адамюк, Максим Лопырёнок, Сергей Логинов, Владимир Полевой, Арсений Батагов, Франциско Ди Франко, Юрий Вакулко, Сергей Булеца (Алексей Чичиков, 69), Aлександр Назаренко (Дмитрий Коркишко, 66), Алексей Хобленко (Владислав Супряга, 74)

Запас: Валерий Юрчук, Владислав Шаповал, Aлександр Снижко, Владислав Супряга, Папа Гуйе

«Мариуполь»: Евгений Гальчук, Игорь Кирюханцев (Алексей Кащук, 77), Дава, Назарий Муравский, Алексей Быков, Максим Чех (Игорь Тищенко, 66), Валерий Федорчук, Виктор Корниенко, Дмитрий Топалов, Руслан Фомин, Вячеслав Чурко (Андрей Кулаков, 72)

Запас: Артем Поспелов, Даниил Сагуткин, Павел Полегенько, Станислав Библик

Арбитр: Катерина Монзуль (Харьков)

Стадион «Днепр-Арена» (Днепр)

МАТЧ ОКОНЧЕН!

93 мин. ОПАСНО! После ювелирного заброса от Вакулко Супряга головой расстреливал ворота, и мяч попал в Быкова!

90 мин. 4 минуты еще сыграют команды.

89 мин. ГООООООООООООООЛЛЛ!!! 2:0!!! Чичиков покатил мяч на ход Супряге, который по центру ворвался в штрафную и точно пробил мимо голкипера!

87 мин. Коркишко навесил с углового, и мариупольцы выбили мяч.

85 мин. Топалов пробил с линии штрафной, и Клищук в падении поймал мяч.

83 мин. Быков сорвал атаку Днепра-1.

81 мин. Оффсайд у Коркишко.

79 мин. Мариупольцы контролируют мяч.

77 мин. Замена у Мариуполя. Вместо Кирюханцева на поле вышел Кащук.

74 мин. Замена у Днепра-1. Вместо Хобленко на поле вышел Супряга.

74 мин. Кулаков грубо сыграл против Полевого.

72 мин. Замена у Мариуполя. Вместо Чурко на поле вышел Кулаков.

71 мин. Чурко неудачно принял мяч в штрафной Днепра-1.

69 мин. Замена у Днепра-1. Вместо Булецы на поле вышел Чичиков.

66 мин. Замена у Мариуполя. Вместо Чеха на поле вышел Тищенко.

66 мин. Замена у Днепра-1. Вместо Назаренко на поле вышел Коркишко.

64 мин. ГООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:0!!! Хобленко с 11-тиметровой отметки пробил точно в левый от себя угол! Гальчук угадал направление удара, но не дотянулся до мяча.

63 мин. ПЕНАЛЬТИ! Мяч попал в руку Фомина в штрафной Мариуполя, и после просмотра видеоповтора Монзуль указала на точку!

59 мин. Топалов навесил с правого фланга, и Фомин головой пробил выше ворот.

58 мин. После навеса с углового Адамюк головой пробил намного выше ворот.

56 мин. После навеса с левого фланга Федорчук пробил выше ворот.

53 мин. Хобленко грубо сыграл против Чеха.

51 мин. Ди Франко нарушил правила на половине поля Мариуполя.

48 мин. Булеца навесил с углового, и мариупольцы выбили мяч.

46 мин. Чурко слева ворвался в штрафную Днепра-1 и пробил в руки Клищуку.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Монзуль добавила 1 минуту.

45 мин. Мариупольцы контролируют мяч.

43 мин. Чурко из правого угла штрафной Днепра-1 пробил намного выше перекладины.

40 мин. В невысоком темпе идет игра.

37 мин. Теперь уже гости больше атакуют в матче.

34 мин. Корниенко приблизился к левому углу штрафной Днепра-1 и пробил мимо дальнего угла!

31 мин. А вот и ответ Мариуполя! После скидки от Фомина Кирюханцев из центра штрафной пробил выше ворот!

28 мин. МОМЕНТИЩЕ!!! Булеца пробил со штрафного, Гальчук среагировал, мяч попал в штангу и, прокатившись по линии ворот, был выбит защитником!

26 мин. Дава сбил Хобленко и сорвал атаку Днепра-1.

24 мин. Игра идет в центре поля.

22 мин. Корниенко навесил с левого фланга, и защитник Днепра-1 выбил мяч.

20 мин. Вакулко головой пробил намного выше ворот.

18 мин. Игра идет на половине поля Мариуполя.

16 мин. Фомину оказывают медицинскую помощь. До крови разбито лицо у капитана Мариуполя.

13 мин. Полевой сделал слишком сильную передачу по левому флангу на ход Назаренко.

10 мин. Хозяева поля больше владеют мячом, мариупольцы рассчитывают на быстрые контратаки.

8 мин. Днепряне контролируют мяч.

5 мин. Неудачная атака Днепра.

3 мин. Оффсайд у Фомина.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В субботу, 14-го марта, состоится поединок двадцать третьего тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Днепр-1» будет принимать «Мариуполь». Матч пройдет на стадионе «Днепр-Арена» и начнется в 17:00.

Днепровский и мариупольский коллективы завершили первый этап чемпионата Украины с одинаковым количеством набранных очков. Азовцы до последнего боролись за возможность оказаться в лучшей шестерке, но именно «Днепр-1» не позволил команде Александра Бабича выполнить эту задачу. В прошлое воскресенье «Мариуполь» потерпел фиаско на «Днепр-Арене», уступив хозяевам поля со счетом 0:3. При этом мариупольцы заканчивали встречу ввосьмером: красные карточки получили Чоботенко, Яворский и Игнатенко. После болезненного поражения азовцы несколько улучшили себе настроение, пробившись в полуфинал Кубка Украины.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» - «Мариуполь».