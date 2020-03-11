Альянс
2:4
Мариуполь
11.03.2020, FT

Мариуполь обыграл Альянс и вышел в полуфинал Кубка Украины

Команда Александра Бабича стала вторым полуфиналистом

  • 11.03.2020 19:55
  • 1488 просмотров
  • 0 комментариев
Мариуполь обыграл Альянс и вышел в полуфинал Кубка Украины
© ФК Мариуполь

В матче 1/4 финала Кубка Украины «Мариуполь» в Сумах на стадионе «Юбилейный» обыграл «Альянс» Липовой Долины, выступающий во Второй лиге, со счетом 4:2.

«Альянс» первым открыл счет в матче, но в итоге потерпел поражение в результативном поединке и уступил команде Премьер-лиги путевку в полуфинал.

Кубок Украины, 1/4 финала

«Альянс» – «Мариуполь» –  2:4
Голы: Осадчий, 24, Ярошенко, 45+2 – Кулаков, 30, Яворский, 36, Рогозинский, 47 (в свои ворота), Муравский, 66

«Альянс»: Важинский, Медведев, Пикуль, Рогозинский, Осадчий, Лучик, С.Шарай (Приходько, 71), Ярошенко, Сидоренко (Агапов, 59), В.Шарай, Загинайлов (Шпиренок, 88)

«Мариуполь»: Гальчук, Муравский, Яворский, Тищенко, Полегенько, Чех, Игнатенко (Федорчук, 46), Мишнев (Путря, 79), Корниенко, Кулаков, Фомин (Топалов, 73)

Предупреждения: Кулаков, 6, Игнатенко, 32, Мишнев, 34, Федорчук, 55, Тишенко, 83

Удаление: Федорчук, 85

Напомним, ранее «Минай» в серии пенальти обыграл «Ингулец» и стал первым полуфиналистом.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности