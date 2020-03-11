Мариуполь обыграл Альянс и вышел в полуфинал Кубка Украины

В матче 1/4 финала Кубка Украины «Мариуполь» в Сумах на стадионе «Юбилейный» обыграл «Альянс» Липовой Долины, выступающий во Второй лиге, со счетом 4:2.
«Альянс» первым открыл счет в матче, но в итоге потерпел поражение в результативном поединке и уступил команде Премьер-лиги путевку в полуфинал.
Кубок Украины, 1/4 финала
«Альянс» – «Мариуполь» – 2:4
Голы: Осадчий, 24, Ярошенко, 45+2 – Кулаков, 30, Яворский, 36, Рогозинский, 47 (в свои ворота), Муравский, 66
«Альянс»: Важинский, Медведев, Пикуль, Рогозинский, Осадчий, Лучик, С.Шарай (Приходько, 71), Ярошенко, Сидоренко (Агапов, 59), В.Шарай, Загинайлов (Шпиренок, 88)
«Мариуполь»: Гальчук, Муравский, Яворский, Тищенко, Полегенько, Чех, Игнатенко (Федорчук, 46), Мишнев (Путря, 79), Корниенко, Кулаков, Фомин (Топалов, 73)
Предупреждения: Кулаков, 6, Игнатенко, 32, Мишнев, 34, Федорчук, 55, Тишенко, 83
Удаление: Федорчук, 85
Напомним, ранее «Минай» в серии пенальти обыграл «Ингулец» и стал первым полуфиналистом.
Источник — Sport.ua
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