В матче 1/4 финала Кубка Украины «Мариуполь» в Сумах на стадионе «Юбилейный» обыграл «Альянс» Липовой Долины, выступающий во Второй лиге, со счетом 4:2.
Лучшие моменты матча Альянс - Мариуполь
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Назарий Муравский (Мариуполь).
|48'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Александр Медведев (Альянс).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Константин Ярошенко (Альянс).
|36'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Яворский (Мариуполь).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Кулаков (Мариуполь).
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Загинайлов (Альянс).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.