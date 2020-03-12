Альянс
2:4
Мариуполь
11.03.2020, FT

Альянс – Мариуполь –  2:4. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка Украины

  • 12.03.2020 10:00
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Альянс – Мариуполь –  2:4. Видео голов и обзор матча
© ФК Мариуполь

В матче 1/4 финала Кубка Украины «Мариуполь» в Сумах на стадионе «Юбилейный» обыграл «Альянс» Липовой Долины, выступающий во Второй лиге, со счетом 4:2.

Лучшие моменты матча Альянс - Мариуполь
67' ГОЛ ! Мяч забил Назарий Муравский (Мариуполь).
48' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Александр Медведев (Альянс).
45' ГОЛ ! Мяч забил Константин Ярошенко (Альянс).
36' ГОЛ ! Мяч забил Сергей Яворский (Мариуполь).
30' ГОЛ ! Мяч забил Андрей Кулаков (Мариуполь).
25' ГОЛ ! Мяч забил Сергей Загинайлов (Альянс).
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Источник — Sport.ua

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