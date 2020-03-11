Минай в серии пенальти обыграл Ингулец и вышел в полуфинал Кубка Украины

«Минай» стал первым полуфиналистом Кубка Украины. В матче четвертьфинала команда обыграла «Ингулец».
Основное время победителя не выявило. Команды завершили со счетом 1:1. В экстратаймах команды голов не забивали. В итоге судьба полуфиналиста решалась в серии пенальти, где в затяжной дуэли победу одержали хозяева.
Кубок Украины, 1/4 финала
«Минай» - «Ингулец» - 1:1 (6:5 пенальти)
Голы: Глагола, 31 - Мишуренко, 55.
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Источник — Sport.ua
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