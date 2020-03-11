Минай в серии пенальти обыграл Ингулец и вышел в полуфинал Кубка Украины

Напряженная встреча и длинная серия пенальти

  • 11.03.2020 17:57
  • 1747 просмотров
  • 3 комментария
Минай в серии пенальти обыграл Ингулец и вышел в полуфинал Кубка Украины
© ФК Минай

«Минай» стал первым полуфиналистом Кубка Украины. В матче четвертьфинала команда обыграла «Ингулец».

Основное время победителя не выявило. Команды завершили со счетом 1:1. В экстратаймах команды голов не забивали. В итоге судьба полуфиналиста решалась в серии пенальти, где в затяжной дуэли победу одержали хозяева.

Кубок Украины, 1/4 финала

«Минай» - «Ингулец» - 1:1 (6:5 пенальти)

Голы: Глагола, 31 - Мишуренко, 55.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    wicker
    online
      wicker, 11.03.2020 18:19
    0
    Вася+ Мiша= БОМБА
    Ссылка
    SkittDK
      SkittDK, 11.03.2020 18:08
    0
    Минай - просто Космос 🔥🔥🔥
    "Два кроки до Мети" 🔝🔝🔝
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 11.03.2020 18:08
    0
    Кубок - "МИНАЮ"!!!
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 11.03.2020 18:19
    0
    Вася+ Мiша= БОМБА
    Ссылка
    SkittDK
      SkittDK, 11.03.2020 18:08
    0
    Минай - просто Космос 🔥🔥🔥
    "Два кроки до Мети" 🔝🔝🔝
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 11.03.2020 18:08
    0
    Кубок - "МИНАЮ"!!!
    Ссылка
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