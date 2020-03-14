Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Хорошо, что в УПЛ пока хотя бы играют»

Наставник «Днепр-1» Дмитрий Михайленко прокомментировал победу 2:0 в матче УПЛ против «Мариуполя». Так как УЕФА на следующей неделе может обязать все чемпионаты остановить турниры, это мог быть последний поединок команд на ближайшие месяцы.

- Чем отличался футбол сегодня от того, что был неделю назад, и остались вы им доволен?

- Отличие было, прежде всего, в количестве игроков. Если тогда завершали матч 19 футболистов, то сейчас полные составы. Считаю, игра была равной. В первом не получалось из хороших моментов создать гости удары, но, мне кажется, мы владели территориальным преимуществом, больше мячей отобрали на трети поля соперника, но, к сожалению, не получилось это завершить опасными ударами. Во втором тайме Фортуна была к нам благосклонной. И пенальти, и второй мяч, и еще один момент Супряги были очень перспективными. Счет 2:0, считаю, снял уже все вопросы относительно победителя.

- Как играть без зрителей?

- Думаю, никому это не нравится. Но хорошо, что мы хотя бы играем, потому что во многих странах уже не играют вообще.

- Есть такая вероятность, что сегодняшняя игра будет последней. Нынешнее место - максимальное для команды?

- Нам не хватило одного очка, чтобы быть шестыми. Возможно, это гол игрока «Колоса» Смирнова на 92-й минуте в ворота «Александрии» в первом туре после зимнего перерыва. Если бы «Колос» сыграл бы вничью, мы были бы в шестерке. Считаю, совершенно неважно, на каком мы месте. Мы не в первой пятерке, которая на много очков впереди - нам далеко туда, и мы будем делать все, чтобы в следующем сезоне конкурировать с теми командами. А команды с 6 по 12 позиций, думаю, имеют примерно одинаковый уровень, и разница кроется в незначительных деталях.