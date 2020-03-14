Монзуль и VAR. Днепр-1 на своем поле обыграл Мариуполь

Команда Дмитрия Михайленко одержала вторую подряд победу над мариупольцами

  • 14.03.2020 18:51
  • 2885 просмотров
  • 22 комментария
Монзуль и VAR. Днепр-1 на своем поле обыграл Мариуполь
© СК Днепр-1

После своего последнего визита в Днепр у мариупольцев осталась масса негативных эмоций. Приазовцы потерпели крупное поражение, при этом потеряв трех футболистов основного состава на очередное противостояние с «Днепром-1». Также своим партнерам не мог помочь дисквалифицированный Дмитрий Мишнёв. А у хозяев поля вне игры оказался опытный Сергей Кравченко.

Начало поединка осталось за хозяевами поля. Днепряне больше владели мячом и пытались найти слабые места в обороне соперников. Мариупольцы заняли выжидательную позицию, стараясь отвечать оппонентам быстрыми контрвыпадами. Опасных моментов у ворот не наблюдалось достаточно длительное время. В середине первой половины встречи «Днепр-1» заработал штрафной в непосредственной близости от владений гостевой команды. Удар со стандарта нанес Булеца, и Гальчук перевел мяч в штангу, от которой круглый снаряд отскочил на линию ворот, но ее не пересек. Имели шансы на успех и мариупольцы, когда после скидки Фомина Кирюханцев пробил выше ворот.

В дальнейшем приазовцы отодвинули игру от своей штрафной, и уже они владели территориальным преимуществом. Неплохой удар получился у Корниенко, но мяч разминулся со штангой. Не хватило точности и удару Чурко из правого угла штрафной.

Второй тайм начался в высоком темпе, и уже на 46-й минуте ворвавшийся в штрафную «Днепра-1» Чурко отправил мяч в руки Клищуку. Соперники часто завершали свои атаки навесами в штрафную и один из них закончился неприятностями для гостей. Во время верхового единоборства мяч попал в руку Фомину, после чего Катерина Монзуль решила воспользоваться услугами VAR. В моменты, когда харьковчанка просматривает видеоповтор, сторона, для которой могут последовать санкции, ждет окончательного решения с тревогой. Так получилось и в этот раз. Вердикт Монзуль – пенальти в ворота «Мариуполя». К 11-тиметровой отметке подошел Хобленко, точным ударом реализовавший свою попытку.

Мариупольцы сразу активизировались, но каких-либо угроз воротам днепрян создать не смогли. Не помогли гостям и вступившие в игру новые футболисты – Тищенко, Кулаков и Кащук. А вот замены, проведенные тренерским штабом Дмитрия Михайленко, полностью себя оправдали. Чичиков и Супряга в конце поединка организовали еще один гол в ворота гостей: Алексей сделал тонкую передачу на ход Владиславу, который нанес точный удар. Супряга вполне мог стать автором дубля, но свою команду выручил Быков, заблокировавший удар головой соперника с близкого расстояния.

«Днепр-1» второй раз подряд на своем поле обыграл «Мариуполь» и единолично возглавил вторую шестерку команд Премьер-лиги.

Украинская Премьер-лига. 23-й тур.

«Днепр-1» – «Мариуполь» – 2:0

Алексей Хобленко (64, с пенальти), Владислав Супряга (89)

Алексей Хобленко (53) – Дава (26), Андрей Кулаков (74), Алексей Быков (83)

«Днепр-1»: Андрей Клищук, Владимир Адамюк, Максим Лопырёнок, Сергей Логинов, Владимир Полевой, Арсений Батагов, Франциско Ди Франко, Юрий Вакулко, Сергей Булеца (Алексей Чичиков, 69), Aлександр Назаренко (Дмитрий Коркишко, 66), Алексей Хобленко (Владислав Супряга, 74)

«Мариуполь»: Евгений Гальчук, Игорь Кирюханцев (Алексей Кащук, 77), Дава, Назарий Муравский, Алексей Быков, Максим Чех (Игорь Тищенко, 66), Валерий Федорчук, Виктор Корниенко, Дмитрий Топалов, Руслан Фомин, Вячеслав Чурко (Андрей Кулаков, 72)

Арбитр: Катерина Монзуль (Харьков)

Стадион «Днепр-Арена» (Днепр)

ДНЕПР-1 - МАРИУПОЛЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Aleks04
      Aleks04, 14.03.2020 19:43
    0
    Есть хорошие евреи, но есть и конкретные жи.ды, как коломойша, моника зелински, рабинович и прочая нечисть. Когда они исчезнут, хуже точно не будет
    Ссылка
    Aleks04
      Aleks04, 14.03.2020 19:38
    +1
    Заслуженная победа Днепра над Арендуполем. Прям бальзам на душу, когда обыгрываем такие команды уверенно
    Ссылка
    iravik83
      iravik83, 14.03.2020 19:37
    +1
    Александр Жаирс, 14.03.2020 19:22
    Ти, недоумок, до сих пір не зрозумів, що древній єврейський народ завжди був і завжди буде, там де євреї, там все процвітає, а там, де такі нацисти, як ти все валиться і деградує. Моліться Богу, щоб останні євреї не покинули Україну.
    ты недоумок сам!!там где твой древнеееврейский народ там идет полностью истребление нации вами евреями дабы потом заселить страну вашим процветающим народом!!
    Ссылка
    8number
      8number, 14.03.2020 19:32
    0
    Нафиг идите со своими графиками.
    Резиновых у нас нет. С Победой.
    Ссылка
    Frankov
      Frankov, 14.03.2020 19:29
    +3
    Александр Жаирс, 14.03.2020 19:22
    Ти, недоумок, до сих пір не зрозумів, що древній єврейський народ завжди був і завжди буде, там де євреї, там все процвітає, а там, де такі нацисти, як ти все валиться і деградує. Моліться Богу, щоб останні євреї не покинули Україну.
    Вас жидов, скоро простой народ на столбах вешать будет.Расскажи мне за Японию,где официально антисемитизм,как они там бедные без вас жидов обходятся.
    Ссылка
    Александр Жаирс
      Александр Жаирс, 14.03.2020 19:22
    -6
    Frankov, 14.03.2020 19:04
    Адамюк бьет локтем в голову,так она не то что красную даже желтую не дает.Впрочем,жидовка монзуль за деньги жида коломойши,готова на все.
    Ти, недоумок, до сих пір не зрозумів, що древній єврейський народ завжди був і завжди буде, там де євреї, там все процвітає, а там, де такі нацисти, як ти все валиться і деградує. Моліться Богу, щоб останні євреї не покинули Україну.
    Ссылка
    sidor brens
    online
      sidor brens, 14.03.2020 19:22
    -8
    JulikoB, 14.03.2020 19:13
    Пенальти 100%. Каким надо быть извращенцем чтобы отрицать это.
    Я не отрицаю что ты извращенец.
    Ссылка
    sidor brens
    online
      sidor brens, 14.03.2020 19:21
    -7
    spqr-te, 14.03.2020 19:17
    М’яч змінив траєкторію саме після дотику пуки. Людина ставить справедливе пенальті. Маріупольці «підказували» як могли, але не змогли вплинути. А ви пишете всяку фігню в її адрес і ображаєте.
    Куда он зминыв? Как летел камнем вниз, так и дальше в поле гэпнул.
    Ссылка
    spqr-te
    online
      spqr-te, 14.03.2020 19:17
    +5
    М’яч змінив траєкторію саме після дотику пуки. Людина ставить справедливе пенальті. Маріупольці «підказували» як могли, але не змогли вплинути. А ви пишете всяку фігню в її адрес і ображаєте.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 14.03.2020 19:16
    +7
    Супряга молодец
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 14.03.2020 19:13
    +10
    Пенальти 100%. Каким надо быть извращенцем чтобы отрицать это.
    Ссылка
    sidor brens
    online
      sidor brens, 14.03.2020 19:12
    -3
    Vadya, 14.03.2020 19:07
    Ей говорил помощник Бабича.
    Монитор стоит мордой к полю! Что он там мог увидеть с лавки?
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 14.03.2020 19:09
    +6
    Арендупольские псы в будке.
    Ссылка
    Vadya
      Vadya, 14.03.2020 19:07
    +6
    sidor brens, 14.03.2020 18:58
    Не пускайте Монзуль к телевизору! Ей арбитр ВАР говорит игровой момент, типа от головы. Дура ставит пеналь! В обратку не увидела уже...
    Гол Супряги хорош. Мариуполь дрова. Им только с альянсами играть...
    Ей говорил помощник Бабича.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 14.03.2020 19:06
    -7
    Судья женщина и система ВАР-несовместимые вещи
    Ссылка
    Frankov
      Frankov, 14.03.2020 19:04
    -12
    sidor brens, 14.03.2020 18:58
    Не пускайте Монзуль к телевизору! Ей арбитр ВАР говорит игровой момент, типа от головы. Дура ставит пеналь! В обратку не увидела уже...
    Гол Супряги хорош. Мариуполь дрова. Им только с альянсами играть...
    Адамюк бьет локтем в голову,так она не то что красную даже желтую не дает.Впрочем,жидовка монзуль за деньги жида коломойши,готова на все.
    Ссылка
    An51
      An51, 14.03.2020 19:04
    +7
    Гол Супряги отличный!!! Молодцы!!!
    Ссылка
    Vitaliy Kishkan
      Vitaliy Kishkan, 14.03.2020 19:04
    -8
    sidor brens, 14.03.2020 18:58
    Не пускайте Монзуль к телевизору! Ей арбитр ВАР говорит игровой момент, типа от головы. Дура ставит пеналь! В обратку не увидела уже...
    Гол Супряги хорош. Мариуполь дрова. Им только с альянсами играть...
    Тоже слишал.игровой момент.не изменил траекторию м'яча.а она ставить пенальти! Мда
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 14.03.2020 19:04
    +9
    Я помню Бабича по первому сезону в Черноморце,это тихий ужас,нормальные тренеры уезжают из Украины,а всякие бездари легко находят себе работу,я поражаюсь хозяевам украинских футбольных клубов Днепр-1 молодцы
    Ссылка
    Ptiza
      Ptiza, 14.03.2020 19:01
    +6
    Только Днепр только победа
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 14.03.2020 19:13
    +10
    Пенальти 100%. Каким надо быть извращенцем чтобы отрицать это.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 14.03.2020 19:04
    +9
    Я помню Бабича по первому сезону в Черноморце,это тихий ужас,нормальные тренеры уезжают из Украины,а всякие бездари легко находят себе работу,я поражаюсь хозяевам украинских футбольных клубов Днепр-1 молодцы
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 14.03.2020 19:16
    +7
    Супряга молодец
    Ссылка
    An51
      An51, 14.03.2020 19:04
    +7
    Гол Супряги отличный!!! Молодцы!!!
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 14.03.2020 19:09
    +6
    Арендупольские псы в будке.
    Ссылка
    Vadya
      Vadya, 14.03.2020 19:07
    +6
    sidor brens, 14.03.2020 18:58
    Не пускайте Монзуль к телевизору! Ей арбитр ВАР говорит игровой момент, типа от головы. Дура ставит пеналь! В обратку не увидела уже...
    Гол Супряги хорош. Мариуполь дрова. Им только с альянсами играть...
    Ей говорил помощник Бабича.
    Ссылка
    Ptiza
      Ptiza, 14.03.2020 19:01
    +6
    Только Днепр только победа
    Ссылка
    spqr-te
    online
      spqr-te, 14.03.2020 19:17
    +5
    М’яч змінив траєкторію саме після дотику пуки. Людина ставить справедливе пенальті. Маріупольці «підказували» як могли, але не змогли вплинути. А ви пишете всяку фігню в її адрес і ображаєте.
    Ссылка
    Frankov
      Frankov, 14.03.2020 19:29
    +3
    Александр Жаирс, 14.03.2020 19:22
    Ти, недоумок, до сих пір не зрозумів, що древній єврейський народ завжди був і завжди буде, там де євреї, там все процвітає, а там, де такі нацисти, як ти все валиться і деградує. Моліться Богу, щоб останні євреї не покинули Україну.
    Вас жидов, скоро простой народ на столбах вешать будет.Расскажи мне за Японию,где официально антисемитизм,как они там бедные без вас жидов обходятся.
    Ссылка
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 14.03.2020 18:54
    +2
    Днепр - 1, молодцы! Михайленко лучший тренер Украины!
    Ссылка
    Aleks04
      Aleks04, 14.03.2020 19:38
    +1
    Заслуженная победа Днепра над Арендуполем. Прям бальзам на душу, когда обыгрываем такие команды уверенно
    Ссылка
    iravik83
      iravik83, 14.03.2020 19:37
    +1
    Александр Жаирс, 14.03.2020 19:22
    Ти, недоумок, до сих пір не зрозумів, що древній єврейський народ завжди був і завжди буде, там де євреї, там все процвітає, а там, де такі нацисти, як ти все валиться і деградує. Моліться Богу, щоб останні євреї не покинули Україну.
    ты недоумок сам!!там где твой древнеееврейский народ там идет полностью истребление нации вами евреями дабы потом заселить страну вашим процветающим народом!!
    Ссылка
    Aleks04
      Aleks04, 14.03.2020 19:43
    0
    Есть хорошие евреи, но есть и конкретные жи.ды, как коломойша, моника зелински, рабинович и прочая нечисть. Когда они исчезнут, хуже точно не будет
    Ссылка
    8number
      8number, 14.03.2020 19:32
    0
    Нафиг идите со своими графиками.
    Резиновых у нас нет. С Победой.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности