Монзуль и VAR. Днепр-1 на своем поле обыграл Мариуполь

После своего последнего визита в Днепр у мариупольцев осталась масса негативных эмоций. Приазовцы потерпели крупное поражение, при этом потеряв трех футболистов основного состава на очередное противостояние с «Днепром-1». Также своим партнерам не мог помочь дисквалифицированный Дмитрий Мишнёв. А у хозяев поля вне игры оказался опытный Сергей Кравченко.

Начало поединка осталось за хозяевами поля. Днепряне больше владели мячом и пытались найти слабые места в обороне соперников. Мариупольцы заняли выжидательную позицию, стараясь отвечать оппонентам быстрыми контрвыпадами. Опасных моментов у ворот не наблюдалось достаточно длительное время. В середине первой половины встречи «Днепр-1» заработал штрафной в непосредственной близости от владений гостевой команды. Удар со стандарта нанес Булеца, и Гальчук перевел мяч в штангу, от которой круглый снаряд отскочил на линию ворот, но ее не пересек. Имели шансы на успех и мариупольцы, когда после скидки Фомина Кирюханцев пробил выше ворот.

В дальнейшем приазовцы отодвинули игру от своей штрафной, и уже они владели территориальным преимуществом. Неплохой удар получился у Корниенко, но мяч разминулся со штангой. Не хватило точности и удару Чурко из правого угла штрафной.

Второй тайм начался в высоком темпе, и уже на 46-й минуте ворвавшийся в штрафную «Днепра-1» Чурко отправил мяч в руки Клищуку. Соперники часто завершали свои атаки навесами в штрафную и один из них закончился неприятностями для гостей. Во время верхового единоборства мяч попал в руку Фомину, после чего Катерина Монзуль решила воспользоваться услугами VAR. В моменты, когда харьковчанка просматривает видеоповтор, сторона, для которой могут последовать санкции, ждет окончательного решения с тревогой. Так получилось и в этот раз. Вердикт Монзуль – пенальти в ворота «Мариуполя». К 11-тиметровой отметке подошел Хобленко, точным ударом реализовавший свою попытку.

Мариупольцы сразу активизировались, но каких-либо угроз воротам днепрян создать не смогли. Не помогли гостям и вступившие в игру новые футболисты – Тищенко, Кулаков и Кащук. А вот замены, проведенные тренерским штабом Дмитрия Михайленко, полностью себя оправдали. Чичиков и Супряга в конце поединка организовали еще один гол в ворота гостей: Алексей сделал тонкую передачу на ход Владиславу, который нанес точный удар. Супряга вполне мог стать автором дубля, но свою команду выручил Быков, заблокировавший удар головой соперника с близкого расстояния.

«Днепр-1» второй раз подряд на своем поле обыграл «Мариуполь» и единолично возглавил вторую шестерку команд Премьер-лиги.

Украинская Премьер-лига. 23-й тур.

«Днепр-1» – «Мариуполь» – 2:0

Алексей Хобленко (64, с пенальти), Владислав Супряга (89)

Алексей Хобленко (53) – Дава (26), Андрей Кулаков (74), Алексей Быков (83)

«Днепр-1»: Андрей Клищук, Владимир Адамюк, Максим Лопырёнок, Сергей Логинов, Владимир Полевой, Арсений Батагов, Франциско Ди Франко, Юрий Вакулко, Сергей Булеца (Алексей Чичиков, 69), Aлександр Назаренко (Дмитрий Коркишко, 66), Алексей Хобленко (Владислав Супряга, 74)

«Мариуполь»: Евгений Гальчук, Игорь Кирюханцев (Алексей Кащук, 77), Дава, Назарий Муравский, Алексей Быков, Максим Чех (Игорь Тищенко, 66), Валерий Федорчук, Виктор Корниенко, Дмитрий Топалов, Руслан Фомин, Вячеслав Чурко (Андрей Кулаков, 72)

Арбитр: Катерина Монзуль (Харьков)

Стадион «Днепр-Арена» (Днепр)

ДНЕПР-1 - МАРИУПОЛЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА