Челси на заметку. Ни одна команда на отыгрывала домашние 0:3 в еврокубках

Мюнхенская «Бавария» практически обеспечила себе выход в 1/4 финала Лиги чемпионов, после крупной победы на выезде в первом поединке против «Челси» (3:0).
Отметим, что за всю историю проведения еврокубковых матчей ни одна команда на становилась победителем двухматчевой дуэли, проиграв первую домашнюю встречу с таким счетом. Всего было 213 попыток.
Отметим, что ответная игра пройдет в Мюнхене 18 марта.
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Источник — Gracenote Live
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Сборная Швеции как-то в отборе на Чемпионат мира проигрывала в гостях сборной Германии 0:4 к 60-й минуте и в итоге отыгралась 4:4 благодаря Ибрагимовичу!
Сборная Швеции как-то в отборе на Чемпионат мира проигрывала в гостях сборной Германии 0:4 к 60-й минуте и в итоге отыгралась 4:4 благодаря Ибрагимовичу!
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