Челси на заметку. Ни одна команда на отыгрывала домашние 0:3 в еврокубках

Мюнхенская «Бавария» практически обеспечила себе выход в 1/4 финала Лиги чемпионов, после крупной победы на выезде в первом поединке против «Челси» (3:0).

Отметим, что за всю историю проведения еврокубковых матчей ни одна команда на становилась победителем двухматчевой дуэли, проиграв первую домашнюю встречу с таким счетом. Всего было 213 попыток.

Отметим, что ответная игра пройдет в Мюнхене 18 марта.