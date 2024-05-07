Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Денис МИРОШНИЧЕНКО: «Мы заслужили победу»
Украина. Премьер лига
07 мая 2024, 11:48 |
67
1

Денис МИРОШНИЧЕНКО: «Мы заслужили победу»

Защитник «Днепра-1» прокомментировал победу над «Кривбассом»

07 мая 2024, 11:48 |
67
1
Денис МИРОШНИЧЕНКО: «Мы заслужили победу»
СК Днепр-1. Денис Мирошниченко

Защитник «Днепра-1» Денис Мирошниченко прокомментировал победу над «Кривбассом» (1:0) в матче 27-го тура УПЛ.

– Поздравляю с победой, наконец сняли проклятие последних минут и выдержали этот последний штурм. Как Вы считаете, почему в первом тайме было столько брака в длинных передачах?

– Спасибо за поздравления. Это у нас первая победа в этом году домашняя. Она для нас очень важна, считаю, что сегодня мы ее заслужили, поэтому все очень довольны этим. Относительно брака в передачах, немножко было такое наигрывание, играть за спину, потому что противники очень близко играют друг к другу. Были свободные зоны за спиной, поэтому мы хотели сыграть острее.

– Как считаете, какой тайм было легче играть, первый или второй? Или оба тайма были одинаково тяжелые для команды?

– Я думаю, что для всех игра была интересная и тяжелая. Воздушные тревоги вносят свои коррективы, поэтому получается еще тяжелее, но самое главное, что мы победили и три очка забрали.

– Что сказал тренер в перерыве? Как надо перестроить игру, чтобы победить?

– Сказал и в дальнейшем выполнять те наигрыши, которые мы готовили. Мы считали, что у нас все получается, поэтому и играли по счету, так сказать. Во втором тайме забили гол и дальше играли, отталкиваясь от счета.

– Команда сегодня была истощена, глядя на некоторых игроков, казалось, что они старались себя сохранить, чтобы больше не было травмированных, или, может, под конец сезона уже силы не те?

– У нас еще с зимы очень много травмированных и мы почти все игры играем 11-12 игроков и много ребят молодых, очень тяжело выдержать такой график. Но по моему мнению, сегодня мы вполне заслужили эту победу, отдав все свои силы.

– Сегодня не хватало травмированных Гуцуляка и Пихаленка. Чувствовалось ли их отсутствие на поле?

– Конечно, всех не хватает, кто травмирован. Поэтому я желаю ребятам как можно скорее выздороветь и помочь команде выполнить ту задачу, которая перед нами стоит.

По теме:
Артем ГАГАРИН: «Фанатам было тяжело смотреть матч Днепр-1 – Кривбасс»
Ярмоленко признался, планирует ли завершить карьеру после Евро-2024
Игорь КОГУТ: «Матч против Кривбасса был достаточно качественным»
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Днепр-1 Днепр-1 - Кривбасс Денис Мирошниченко
Дмитро Вербинський Источник: Telegram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 мая
Футбол | 07 мая 2024, 10:33 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 мая
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 мая

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Челси с Мудриком сохраняет шансы на еврокубки 2024/25. Что для этого нужно?
Футбол | 07 мая 2024, 09:35 2
Челси с Мудриком сохраняет шансы на еврокубки 2024/25. Что для этого нужно?
Челси с Мудриком сохраняет шансы на еврокубки 2024/25. Что для этого нужно?

Лондонцы, несмотря на провальный сезон, вышли на 7-е место в таблице АПЛ

УАФ вынесла наказание защитнику Динамо перед матчем с Шахтером
Футбол | 06.05.2024, 18:53
УАФ вынесла наказание защитнику Динамо перед матчем с Шахтером
УАФ вынесла наказание защитнику Динамо перед матчем с Шахтером
Еще один легендарный претендент. Европейский гранд хочет купить Лунина
Футбол | 07.05.2024, 07:45
Еще один легендарный претендент. Европейский гранд хочет купить Лунина
Еще один легендарный претендент. Европейский гранд хочет купить Лунина
Свитолина назвала топ-3 блюда, которых ей не хватает за границей
Теннис | 06.05.2024, 15:15
Свитолина назвала топ-3 блюда, которых ей не хватает за границей
Свитолина назвала топ-3 блюда, которых ей не хватает за границей
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vadum
Спорт так само важливий як і порядок вдома. З цим вам допоможе https://vremont.com.ua/! Наші фахівці володіють необхідними знаннями та інструментами для вирішення будь-яких проблем з технікою. Ми використовуємо лише оригінальні запчастини та сучасне обладнання, що гарантує якість виконання робіт і довговічність вашої техніки після ремонту.
Крім того, ми надаємо гарантію на всі виконані ремонтні роботи, що дозволяє вам спокійно користуватися вашою технікою після нашого втручання.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Воин завоевал трофей. Определен чемпион мира 2024 по снукеру
Воин завоевал трофей. Определен чемпион мира 2024 по снукеру
07.05.2024, 06:23 2
Снукер
IBF лишит своего титула победителя боя Усик – Фьюри. Стала известна причина
IBF лишит своего титула победителя боя Усик – Фьюри. Стала известна причина
06.05.2024, 20:36 7
Бокс
Украина выиграла ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Украина выиграла ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
06.05.2024, 14:00 3
Хоккей
Жена Довбика призналась, какая страна является для Артема самой оптимальной
Жена Довбика призналась, какая страна является для Артема самой оптимальной
06.05.2024, 23:25 4
Футбол
Реал с Луниным не получит титул чемпиона в следующем матче. Что произошло?
Реал с Луниным не получит титул чемпиона в следующем матче. Что произошло?
07.05.2024, 07:21 6
Футбол
ВИДЕО. «Ты д****овый Ярмоленко». Мудрик услышал обидную кричалку от фанов
ВИДЕО. «Ты д****овый Ярмоленко». Мудрик услышал обидную кричалку от фанов
05.05.2024, 19:43 17
Футбол
20 лет такого не было. Довбик повторил достижение легендарного Шевченко
20 лет такого не было. Довбик повторил достижение легендарного Шевченко
05.05.2024, 12:15 31
Футбол
Байер снова победил. Банда Алонсо повторила абсолютный рекорд всех времен
Байер снова победил. Банда Алонсо повторила абсолютный рекорд всех времен
05.05.2024, 21:13 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем