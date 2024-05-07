Денис МИРОШНИЧЕНКО: «Мы заслужили победу»

Защитник «Днепра-1» Денис Мирошниченко прокомментировал победу над «Кривбассом» (1:0) в матче 27-го тура УПЛ.

– Поздравляю с победой, наконец сняли проклятие последних минут и выдержали этот последний штурм. Как Вы считаете, почему в первом тайме было столько брака в длинных передачах?

– Спасибо за поздравления. Это у нас первая победа в этом году домашняя. Она для нас очень важна, считаю, что сегодня мы ее заслужили, поэтому все очень довольны этим. Относительно брака в передачах, немножко было такое наигрывание, играть за спину, потому что противники очень близко играют друг к другу. Были свободные зоны за спиной, поэтому мы хотели сыграть острее.

– Как считаете, какой тайм было легче играть, первый или второй? Или оба тайма были одинаково тяжелые для команды?

– Я думаю, что для всех игра была интересная и тяжелая. Воздушные тревоги вносят свои коррективы, поэтому получается еще тяжелее, но самое главное, что мы победили и три очка забрали.

– Что сказал тренер в перерыве? Как надо перестроить игру, чтобы победить?

– Сказал и в дальнейшем выполнять те наигрыши, которые мы готовили. Мы считали, что у нас все получается, поэтому и играли по счету, так сказать. Во втором тайме забили гол и дальше играли, отталкиваясь от счета.

– Команда сегодня была истощена, глядя на некоторых игроков, казалось, что они старались себя сохранить, чтобы больше не было травмированных, или, может, под конец сезона уже силы не те?

– У нас еще с зимы очень много травмированных и мы почти все игры играем 11-12 игроков и много ребят молодых, очень тяжело выдержать такой график. Но по моему мнению, сегодня мы вполне заслужили эту победу, отдав все свои силы.

– Сегодня не хватало травмированных Гуцуляка и Пихаленка. Чувствовалось ли их отсутствие на поле?

– Конечно, всех не хватает, кто травмирован. Поэтому я желаю ребятам как можно скорее выздороветь и помочь команде выполнить ту задачу, которая перед нами стоит.