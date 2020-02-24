Ярмоленко пока не готов. Украинец вне заявки Вест Хэма на Ливерпуль

Сегодня в 22:00 «Вест Хэм» сыграет в АПЛ против лидера «Ливерпуля», однако снова сделает это без украинского вингера Андрея Ярмоленко.
Тренер Дэвид Мойес информировал о том, что игрок постепенно набирает кондиции, но пока, видимо, вернуться не готов. В заявке на матч Ярмоленко нет.
Андрей из-за травмы не играет с 14-го декабря.
«Вест Хэм» находится в зоне вылета.
Our team to take on @LFC tonight...#LIVWHU pic.twitter.com/HXZ1HQlDVM— West Ham United (@WestHam) February 24, 2020
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Источник — Sport.ua
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