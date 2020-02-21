Дэвид МОЙЕС: «Ярмоленко уже немного тренировался»

Наставник «Вест Хэма» - о восстановлении Андрея Ярмоленко

  • 21.02.2020 18:03
  • 606 просмотров
  • 1 комментарий
Дэвид МОЙЕС: «Ярмоленко уже немного тренировался»
© ФК Вест Хэм. Андрей Ярмоленко

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес рассказал о том, как проходит восстановление Андрея Ярмоленко:

«Ярмоленко немного тренировался уже. На этой неделе он присоединялся к нам на занятиях, но все еще не был в общей группе во время тренировок.

Сегодня, 21 февраля, он тоже был вне общей группы. Ярмоленко все еще немного осталось к возвращению».

Возвращение Ярмоленка в строй ожидается 29 февраля.

Ранее украинец пропустил матч против «Манчестер Сити».

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Источник — ФК Вест Хэм

(2 голоса)

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Комментарии
    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 21.02.2020 18:32
    0
    Ну и хорошо что не играл против Сити,счёт хоть не розгромный,вдесятерем было б хуже.
    Ссылка
    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 21.02.2020 18:32
    0
    Ну и хорошо что не играл против Сити,счёт хоть не розгромный,вдесятерем было б хуже.
    Ссылка
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