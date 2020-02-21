Дэвид МОЙЕС: «Ярмоленко уже немного тренировался»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес рассказал о том, как проходит восстановление Андрея Ярмоленко:

«Ярмоленко немного тренировался уже. На этой неделе он присоединялся к нам на занятиях, но все еще не был в общей группе во время тренировок.

Сегодня, 21 февраля, он тоже был вне общей группы. Ярмоленко все еще немного осталось к возвращению».

Возвращение Ярмоленка в строй ожидается 29 февраля.

Ранее украинец пропустил матч против «Манчестер Сити».