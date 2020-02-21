Дэвид МОЙЕС: «Ярмоленко уже немного тренировался»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес рассказал о том, как проходит восстановление Андрея Ярмоленко:
«Ярмоленко немного тренировался уже. На этой неделе он присоединялся к нам на занятиях, но все еще не был в общей группе во время тренировок.
Сегодня, 21 февраля, он тоже был вне общей группы. Ярмоленко все еще немного осталось к возвращению».
Возвращение Ярмоленка в строй ожидается 29 февраля.
Ранее украинец пропустил матч против «Манчестер Сити».
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Источник — ФК Вест Хэм
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