Ярмоленко не сыграет с Манчестер Сити

Украинский вингер «Вест Хэма» продолжает восстанавливаться после травмы

  • 19.02.2020 11:45
  • 1552 просмотра
  • 2 комментария
Ярмоленко не сыграет с Манчестер Сити
© ФК Вест Хэм. Андрей Ярмоленко

30-летний украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко не сыграет в перенесенном поединке 26-го тура АПЛ с «Манчестер Сити», который состоится в среду, 19-го февраля, в 21:30 по киевскому времени.

Украинский футболист продолжает восстанавливаться после травмы.

«Андрей Ярмоленко продолжает восстанавливаться после травмы. Он уже приступил к тренировкам и чувствует себя хорошо», — отметил главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес.

В текущем сезоне Ярмоленко провел за «Вест Хэм» 15 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу.

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Источник — ФК Вест Хэм

(4 голоса)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 19.02.2020 12:07
    +1
    Он работает в общей группе.
    Но боятся рецедива. Это правильно
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 19.02.2020 11:54
    +3
    Так и Зинченко из-за красной не сыграет. Или вы эту новость в отдельной статье опубликуете?)
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 19.02.2020 11:54
    +3
    Так и Зинченко из-за красной не сыграет. Или вы эту новость в отдельной статье опубликуете?)
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 19.02.2020 12:07
    +1
    Он работает в общей группе.
    Но боятся рецедива. Это правильно
    Ссылка
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