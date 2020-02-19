Ярмоленко не сыграет с Манчестер Сити

30-летний украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко не сыграет в перенесенном поединке 26-го тура АПЛ с «Манчестер Сити», который состоится в среду, 19-го февраля, в 21:30 по киевскому времени.
Украинский футболист продолжает восстанавливаться после травмы.
«Андрей Ярмоленко продолжает восстанавливаться после травмы. Он уже приступил к тренировкам и чувствует себя хорошо», — отметил главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес.
В текущем сезоне Ярмоленко провел за «Вест Хэм» 15 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу.
Источник — ФК Вест Хэм
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