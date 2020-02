Экс-игрок Зари Бонавентуре забивает грандам. На этот раз пострадал МЮ

Экс-форвард «Зари» Деннис Бонавентуре сейчас успешно выступает в составе «Брюгге» и забивает в ворота грандов.

Сегодня 22-летний игрок отличился точным ударом и огорчил «Манчестер Юнайтед» в рамках Лиги Европы. Ранее на групповом этапе Бонавентуре забил два гола.

И оба - в ворота «Реала».

В 2017 году «Заря» продала игрока ориентировочно за 1,2 миллиона евро.

Club Brugge's Emmanuel Dennis has scored three goals in European competition this season:



⚽ Real Madrid

⚽ Real Madrid

⚽ Manchester United



A man for the big occasion. 😎 pic.twitter.com/dh1F381BRg