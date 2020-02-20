Экс-игрок Зари Бонавентуре забивает грандам. На этот раз пострадал МЮ

Экс-форвард «Зари» Деннис Бонавентуре сейчас успешно выступает в составе «Брюгге» и забивает в ворота грандов.
Сегодня 22-летний игрок отличился точным ударом и огорчил «Манчестер Юнайтед» в рамках Лиги Европы. Ранее на групповом этапе Бонавентуре забил два гола.
И оба - в ворота «Реала».
В 2017 году «Заря» продала игрока ориентировочно за 1,2 миллиона евро.
Club Brugge's Emmanuel Dennis has scored three goals in European competition this season:— Squawka Football (@Squawka) February 20, 2020
⚽ Real Madrid
⚽ Real Madrid
⚽ Manchester United
A man for the big occasion. 😎 pic.twitter.com/dh1F381BRg
Источник — Sport.ua
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