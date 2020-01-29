ВИДЕО. Свитолина в восторге от того, что Монфис убирает лопатой снег

Украинская теннисистка еще не забыла, как в прошлом году ее бросали в сугроб

  • 29.01.2020 21:15
  • 3956 просмотров
  • 8 комментариев
ВИДЕО. Свитолина в восторге от того, что Монфис убирает лопатой снег
© Инстаграм Элины Свитолиной

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась видео, на котором ее бойфренд Гаэль Монфис убирает лопатой снег.

Украинке это показалось очень забавным.

Напомним, в прошлом году Монфис бросал Свитолину в сугроб.

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    Александр Жаирс
    Александр Жаирс, 29.01.2020 22:13
    +2
    Сборище остряков. Этот чернокожий парень в свои 30-ть лет своим трудом и талантом столько заработал,сколько вам,белым рабам,не заработать всем вместе за всю жизнь
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 29.01.2020 22:09
    +2
    Тайсон рыдает
    Ссылка
    Comrade Me
      Comrade Me, 29.01.2020 21:59
    +2
    Два раза махнул лопатой и замерз, пошел звонить в снегоуборочную кампанию
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 29.01.2020 21:30
    +2
    Только бы Тайсон не увидел.
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 29.01.2020 21:27
    +1
    Ноу-хау. Раньше негров на плантациях использовали. Я бы даже сказал стартап.
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    Юрий Тютюшев, 29.01.2020 21:25
    -1
    Черныш снег впервые в жизни увидел)) он думал что это опахало))) а не лопата для снега)))
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 29.01.2020 21:23
    +1
    Типичный расистский ролик
    Ссылка
    salamanka1982
      salamanka1982, 29.01.2020 21:19
    0
    Ага. Он для чого Еліні негр був потрібним!!!! Вимагаю рівниз прав білиз і чорношкірих людей. Рабство давно відмінили!!!!!
    Ссылка
    Александр Жаирс
    Александр Жаирс, 29.01.2020 22:13
    +2
    Сборище остряков. Этот чернокожий парень в свои 30-ть лет своим трудом и талантом столько заработал,сколько вам,белым рабам,не заработать всем вместе за всю жизнь
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 29.01.2020 22:09
    +2
    Тайсон рыдает
    Ссылка
    Comrade Me
      Comrade Me, 29.01.2020 21:59
    +2
    Два раза махнул лопатой и замерз, пошел звонить в снегоуборочную кампанию
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 29.01.2020 21:30
    +2
    Только бы Тайсон не увидел.
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 29.01.2020 21:27
    +1
    Ноу-хау. Раньше негров на плантациях использовали. Я бы даже сказал стартап.
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 29.01.2020 21:23
    +1
    Типичный расистский ролик
    Ссылка
    salamanka1982
      salamanka1982, 29.01.2020 21:19
    0
    Ага. Он для чого Еліні негр був потрібним!!!! Вимагаю рівниз прав білиз і чорношкірих людей. Рабство давно відмінили!!!!!
    Ссылка
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