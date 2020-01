ВИДЕО. Свитолина в восторге от того, что Монфис убирает лопатой снег

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась видео, на котором ее бойфренд Гаэль Монфис убирает лопатой снег.

Украинке это показалось очень забавным.

Напомним, в прошлом году Монфис бросал Свитолину в сугроб.

G.E.M.S Life at work together , well @Gael_Monfils is, @ElinaSvitolina is 📹😁 pic.twitter.com/04nD5hcHWt