СВИТОЛИНА – Возняцки: «Не буду скучать за нашими бесконечными розыгрышами»

Украинка прокомментировала завершение карьеры экс-первой ракетки мира

  • 24.01.2020 11:03
  • 3348 просмотров
  • 2 комментария
СВИТОЛИНА – Возняцки: «Не буду скучать за нашими бесконечными розыгрышами»
© WTA. Каролин Возняцки и Элина Свитолина
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина выразила дань уважения экс-первой ракетке мира Каролин Возняцки, которая была вынуждена завершить карьеру в возрасте 29 лет из-за болезни.
 
«Какая потрясающая карьера, каждая маленькая девочка мечтает об этом! Поздравления каждому человеку на этой фотографии за невероятные усилия и преданность!
 
П.С. Не буду скучать за нашими бесконечными розыгрышами», – написала Свитолина в твиттере.
 
Отметим, что Свитолина и Возняцки пять раз пересекались в рамках очных встреч, украинка выиграла четыре поединка.
 
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Источник — Twitter

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Комментарии
    Sauron
      Sauron, 24.01.2020 12:38
    0
    Sauron, 24.01.2020 12:08
    Дык, вроде Элина наоборот сказала: "Я не буду скучать за нашими бесконечными ралли"?
    Ага, уже подправили в статье
    Ссылка
    Sauron
      Sauron, 24.01.2020 12:08
    +1
    Дык, вроде Элина наоборот сказала: "Я не буду скучать за нашими бесконечными ралли"?
    Ссылка
    Sauron
      Sauron, 24.01.2020 12:08
    +1
    Дык, вроде Элина наоборот сказала: "Я не буду скучать за нашими бесконечными ралли"?
    Ссылка
    Sauron
      Sauron, 24.01.2020 12:38
    0
    Sauron, 24.01.2020 12:08
    Дык, вроде Элина наоборот сказала: "Я не буду скучать за нашими бесконечными ралли"?
    Ага, уже подправили в статье
    Ссылка
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