СВИТОЛИНА – Возняцки: «Не буду скучать за нашими бесконечными розыгрышами»

«Какая потрясающая карьера, каждая маленькая девочка мечтает об этом! Поздравления каждому человеку на этой фотографии за невероятные усилия и преданность!

П.С. Не буду скучать за нашими бесконечными розыгрышами», – написала Свитолина в твиттере.

Отметим, что Свитолина и Возняцки пять раз пересекались в рамках очных встреч, украинка выиграла четыре поединка.

What an amazing career, every little girl would dream about!!! Congratulations to every person on this picture for incredible effort and dedication!!! P.S. I will not miss our endless rallies 😁 @CaroWozniacki pic.twitter.com/ztcpyuDavh