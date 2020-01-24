ФОТО. ПСЖ представил новую форму, разработанную Jordan

ПСЖ представил четвертый комплект игровой формы на этот сезон.
Экипировку создали в сотрудничестве с брендом Jordan.
Форму представили игроки ПСЖ Килиан Мбаппе, Неймар, Тиаго Силва, Маркиньос, Мауро Икарди, а также баскетболисты «Шарлотт Хорнетс» Николя Батюм и Бисмак Бийомбо.
Отметим, что владельцем «Шарлотт» и Jordan является легендарный баскетболист Майкл Джордан.
🆕⚽️🏀 #PSGxJordan@PSG_English and @Jumpman23 launch a new jersey and lifestyle collection that plays on the connections between football and basketball 🔥— Paris Saint-Germain (@PSG_English) January 23, 2020
🔴🔵 #ICICESTPARIS pic.twitter.com/hR0BwMRrvC
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Источник — Sport.ua
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