ФОТО. ПСЖ представил новую форму, разработанную Jordan

ПСЖ представил четвертый комплект игровой формы на этот сезон.

Экипировку создали в сотрудничестве с брендом Jordan.

Форму представили игроки ПСЖ Килиан Мбаппе, Неймар, Тиаго Силва, Маркиньос, Мауро Икарди, а также баскетболисты «Шарлотт Хорнетс» Николя Батюм и Бисмак Бийомбо.

Отметим, что владельцем «Шарлотт» и Jordan является легендарный баскетболист Майкл Джордан.

🆕⚽️🏀 #PSGxJordan@PSG_English and @Jumpman23 launch a new jersey and lifestyle collection that plays on the connections between football and basketball 🔥



🔴🔵 #ICICESTPARIS pic.twitter.com/hR0BwMRrvC