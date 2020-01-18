Три удара – три гола. Хет-трик Холанда за 23 минуты шокировал Бундеслигу

Новичок «Боруссии» Эрлинг Холанд триумфально дебютировал в составе дортмундского клуба в рамках чемпионата Германии.

В матче 18-го тура Бундеслиги против «Аугсбурга» 19-летний футболист вышел на замену при счете 1:3 на 56-й минуте и всего за 23 минуты оформил хет-трик.

Но даже это не помогло ему стать лучшим игроком матча по версии Whoscored. Авторитетный портал наградил норвежца оценккой 8.89, а то время как Джейдон Санчо получил 9.02.

Unfassbar! Was für eine zweite Hälfte! Der #BVB krallt sich den ersten Dreier in 2020! 🖤💛 #FCABVB pic.twitter.com/umaDRcNvpq — Borussia Dortmund (@BVB) January 18, 2020

Холанд стал всего вторым футболистом в истории «Боруссии», который в дебютном матче отличился тремя забитыми мячами. Ранее это уникальное достижение Холандстал всего вторым футболистом в истории «Боруссии», который в дебютном матче отличился тремя забитыми мячами. Ранее это уникальное достижение принадлежало Пьеру-Эмерику Обамеянгу (10 августа 2013 года). Всего в истории чемпионата Германии три гола в своем первом матче забивали шесть футболистов, Холанд стал седьмым. Хет-трики в дебютных матчах для норвежского тинейджера становятся данностью. В первом матче Лиги чемпионов в составе «РБ Зальцбург» Холанд отгрузил трешку бельгийскому «Генку». Успехи Эрлинга уже успел оценить даже Гари Линекер. «Экстраординарно» – написал в твиттере легендарный форвард, а ныне телеэксперт. Erling Haaland came on in the 56th minute for his @BlackYellow debut. They were 3-1 down. 23 minutes later he scored his 3rd goal and it’s now 5-3. Extraordinary. — Gary Lineker (@GaryLineker) January 18, 2020 Чемпионат Германии. 18-й тур

«Аугсбург» – «Боруссия Д» – 3:5 Голы: 1:0 – 34 Нидерлехнер, 2:0 – 46 Рихтер, 2:1 – 49 Брандт, 3:1 – 55 Нидерлехнер, 3:2 – 59 Холанд, 3:3 – 61 Санчо, 3:4 – 70 Холанд, 3:5 – 79 Холанд.

Первый гол Холанда

Второй гол Холанда

Третий гол Холанда

Голы Холанда в лучшем качестве здесь.