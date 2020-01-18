Три удара – три гола. Хет-трик Холанда за 23 минуты шокировал Бундеслигу

Новичок «Боруссии» Эрлинг Холанд триумфально дебютировал в составе дортмундского клуба в рамках чемпионата Германии.
В матче 18-го тура Бундеслиги против «Аугсбурга» 19-летний футболист вышел на замену при счете 1:3 на 56-й минуте и всего за 23 минуты оформил хет-трик.
Но даже это не помогло ему стать лучшим игроком матча по версии Whoscored. Авторитетный портал наградил норвежца оценккой 8.89, а то время как Джейдон Санчо получил 9.02.
Холанд
стал всего вторым футболистом в истории «Боруссии», который в дебютном матче отличился тремя забитыми мячами. Ранее это уникальное достижение принадлежало Пьеру-Эмерику Обамеянгу
(10 августа 2013 года).
Всего в истории чемпионата Германии три гола в своем первом матче забивали шесть футболистов, Холанд стал седьмым.
Хет-трики в дебютных матчах для норвежского тинейджера становятся данностью. В первом матче Лиги чемпионов в составе «РБ Зальцбург» Холанд отгрузил трешку бельгийскому «Генку».
Успехи Эрлинга уже успел оценить даже Гари Линекер. «Экстраординарно» – написал в твиттере легендарный форвард, а ныне телеэксперт.
Чемпионат Германии. 18-й тур
«Аугсбург» – «Боруссия Д» – 3:5
Голы: 1:0 – 34 Нидерлехнер, 2:0 – 46 Рихтер, 2:1 – 49 Брандт, 3:1 – 55 Нидерлехнер, 3:2 – 59 Холанд, 3:3 – 61 Санчо, 3:4 – 70 Холанд, 3:5 – 79 Холанд.
Первый гол Холанда
Второй гол Холанда
Третий гол Холанда
Голы Холанда в лучшем качестве здесь.
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повезло, не попал
Кого-то ждет стремительная карьера, а может насыщение футболом и забвение.
Кого-то ждет стремительная карьера, а может насыщение футболом и забвение.
Кого-то ждет стремительная карьера, а может насыщение футболом и забвение.
повезло, не попал
Кого-то ждет стремительная карьера, а может насыщение футболом и забвение.
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