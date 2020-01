Три удара – три гола. Хет-трик Холанда за 23 минуты шокировал Бундеслигу

Хет-трики в дебютных матчах для норвежского тинейджера становятся данностью. В первом матче Лиги чемпионов в составе «РБ Зальцбург» Холанд отгрузил трешку бельгийскому «Генку».

Успехи Эрлинга уже успел оценить даже Гари Линекер. «Экстраординарно» – написал в твиттере легендарный форвард, а ныне телеэксперт.

Erling Haaland came on in the 56th minute for his @BlackYellow debut. They were 3-1 down. 23 minutes later he scored his 3rd goal and it’s now 5-3. Extraordinary.