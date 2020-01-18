Три удара – три гола. Хет-трик Холанда за 23 минуты шокировал Бундеслигу

Норвежский футболист вышел на замену во втором тайме и завоевал чемпионат Германии

  • 18.01.2020 20:23
  • 12707 просмотров
  • 19 комментариев
Три удара – три гола. Хет-трик Холанда за 23 минуты шокировал Бундеслигу
© ФК Боруссия Дортмунд. Эрлинг Холанд
Новичок «Боруссии» Эрлинг Холанд триумфально дебютировал в составе дортмундского клуба в рамках чемпионата Германии.
 
В матче 18-го тура Бундеслиги против «Аугсбурга» 19-летний футболист вышел на замену при счете 1:3 на 56-й минуте и всего за 23 минуты оформил хет-трик.
 
Но даже это не помогло ему стать лучшим игроком матча по версии Whoscored. Авторитетный портал наградил норвежца оценккой 8.89, а то время как Джейдон Санчо получил 9.02.
Холанд стал всего вторым футболистом в истории «Боруссии», который в дебютном матче отличился тремя забитыми мячами. Ранее это уникальное достижение принадлежало Пьеру-Эмерику Обамеянгу (10 августа 2013 года).
 
Всего в истории чемпионата Германии три гола в своем первом матче забивали шесть футболистов, Холанд стал седьмым.
 
Хет-трики в дебютных матчах для норвежского тинейджера становятся данностью. В первом матче Лиги чемпионов в составе «РБ Зальцбург» Холанд отгрузил трешку бельгийскому «Генку».
 
Успехи Эрлинга уже успел оценить даже Гари Линекер. «Экстраординарно» – написал в твиттере легендарный форвард, а ныне телеэксперт.
 
Чемпионат Германии. 18-й тур
 
«Аугсбург» – «Боруссия Д» – 3:5
Голы: 1:0 – 34 Нидерлехнер, 2:0 – 46 Рихтер, 2:1 – 49 Брандт, 3:1 – 55 Нидерлехнер, 3:2 – 59 Холанд, 3:3 – 61 Санчо, 3:4 – 70 Холанд, 3:5 – 79 Холанд.
 
Первый гол Холанда
 

Второй гол Холанда

Третий гол Холанда

Голы Холанда в лучшем качестве здесь.

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Trollface
    online
      Trollface, 18.01.2020 21:37
    0
    Холанд здесь не задержится. Будет куплен грандом и стоит он уже больше 100 млн. Вопрос одного года.
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 18.01.2020 21:09
    +4
    Вот так нужно работать на трансферном рынке. Как говорится, попали в самое яблочко. И главное что ему для адаптации три года не понадобилось, как у некоторых
    Ссылка
    mb_cdi
      mb_cdi, 18.01.2020 21:06
    -5
    Будущий Ярмоленко!
    Ссылка
    Бондаренко Александр
      Бондаренко Александр, 18.01.2020 20:46
    -1
    А Палка прощелкала хлебальником...
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 18.01.2020 20:39
    +3
    Limb-Ur, 18.01.2020 18:46
    Вот бы такого в "Динамо"!
    в свое время Роналду мог там оказаться.
    повезло, не попал
    Ссылка
    Omen
    online
      Omen, 18.01.2020 20:36
    +2
    pmelnik7788, 18.01.2020 20:16
    В Динамо ему бы понадобился год на адаптацию, понимание стиля игры и еще на всякую х ерню
    Напомнили о трансфере Ярмолы в Боруссию за 25 лямов на то время... Я даже критику разводить не буду, все и так все помнят
    Ссылка
    Omen
    online
      Omen, 18.01.2020 20:34
    +4
    Смотрел обзор. Боруссия за 20 лямов выхватила себе 19 летнего гения походу)) Время покажет...
    Ссылка
    Алена Остапенко
      Алена Остапенко, 18.01.2020 20:21
    +9
    pmelnik7788, 18.01.2020 20:16
    В Динамо ему бы понадобился год на адаптацию, понимание стиля игры и еще на всякую х ерню
    Год ето минимум. Дальше сбухался бы под конспект
    Ссылка
    pmelnik7788
      pmelnik7788, 18.01.2020 20:16
    +15
    Limb-Ur, 18.01.2020 18:46
    Вот бы такого в "Динамо"!
    В Динамо ему бы понадобился год на адаптацию, понимание стиля игры и еще на всякую х ерню
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 18.01.2020 20:03
    +4
    digsum, 18.01.2020 18:48
    19 лет.
    Кого-то ждет стремительная карьера, а может насыщение футболом и забвение.
    Не футболом, а деньгами. Сложно себя мотивировать, если уже в 23 года у тебя на счетах около миллиарда долларов.
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 18.01.2020 19:33
    +3
    Инопланетянин наверно,сцуко он как в в волейболе их штампует
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 18.01.2020 19:32
    +6
    Такого удачного дебюта я даже не припомню,молодцы немцы,умеют правильно тратить деньги
    Ссылка
    cаша зардунов
      cаша зардунов, 18.01.2020 18:58
    +8
    Феерично. Мощный.Бегучий
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 18.01.2020 18:54
    +17
    Limb-Ur, 18.01.2020 18:46
    Вот бы такого в "Динамо"!
    Сидел бы в запасе
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 18.01.2020 18:48
    +1
    19 лет.
    Кого-то ждет стремительная карьера, а может насыщение футболом и забвение.
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 18.01.2020 18:46
    -10
    Вот бы такого в "Динамо"!
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 18.01.2020 18:43
    +3
    А я говорил, что его очень дешево продали, он стоит минимум 150-200 миллионов.
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 18.01.2020 18:37
    +5
    Це машина для штампування голів!!! Молодець!!! До речі якби Санчо відпасував Холанду на порожні ворота, можливо був би покер
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 18.01.2020 18:36
    +9
    Охренеть, талант!
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 18.01.2020 18:54
    +17
    Limb-Ur, 18.01.2020 18:46
    Вот бы такого в "Динамо"!
    Сидел бы в запасе
    Ссылка
    pmelnik7788
      pmelnik7788, 18.01.2020 20:16
    +15
    Limb-Ur, 18.01.2020 18:46
    Вот бы такого в "Динамо"!
    В Динамо ему бы понадобился год на адаптацию, понимание стиля игры и еще на всякую х ерню
    Ссылка
    Алена Остапенко
      Алена Остапенко, 18.01.2020 20:21
    +9
    pmelnik7788, 18.01.2020 20:16
    В Динамо ему бы понадобился год на адаптацию, понимание стиля игры и еще на всякую х ерню
    Год ето минимум. Дальше сбухался бы под конспект
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 18.01.2020 18:36
    +9
    Охренеть, талант!
    Ссылка
    cаша зардунов
      cаша зардунов, 18.01.2020 18:58
    +8
    Феерично. Мощный.Бегучий
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 18.01.2020 19:32
    +6
    Такого удачного дебюта я даже не припомню,молодцы немцы,умеют правильно тратить деньги
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 18.01.2020 18:37
    +5
    Це машина для штампування голів!!! Молодець!!! До речі якби Санчо відпасував Холанду на порожні ворота, можливо був би покер
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 18.01.2020 21:09
    +4
    Вот так нужно работать на трансферном рынке. Как говорится, попали в самое яблочко. И главное что ему для адаптации три года не понадобилось, как у некоторых
    Ссылка
    Omen
    online
      Omen, 18.01.2020 20:34
    +4
    Смотрел обзор. Боруссия за 20 лямов выхватила себе 19 летнего гения походу)) Время покажет...
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 18.01.2020 20:03
    +4
    digsum, 18.01.2020 18:48
    19 лет.
    Кого-то ждет стремительная карьера, а может насыщение футболом и забвение.
    Не футболом, а деньгами. Сложно себя мотивировать, если уже в 23 года у тебя на счетах около миллиарда долларов.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 18.01.2020 20:39
    +3
    Limb-Ur, 18.01.2020 18:46
    Вот бы такого в "Динамо"!
    в свое время Роналду мог там оказаться.
    повезло, не попал
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 18.01.2020 19:33
    +3
    Инопланетянин наверно,сцуко он как в в волейболе их штампует
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 18.01.2020 18:43
    +3
    А я говорил, что его очень дешево продали, он стоит минимум 150-200 миллионов.
    Ссылка
    Omen
    online
      Omen, 18.01.2020 20:36
    +2
    pmelnik7788, 18.01.2020 20:16
    В Динамо ему бы понадобился год на адаптацию, понимание стиля игры и еще на всякую х ерню
    Напомнили о трансфере Ярмолы в Боруссию за 25 лямов на то время... Я даже критику разводить не буду, все и так все помнят
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 18.01.2020 18:48
    +1
    19 лет.
    Кого-то ждет стремительная карьера, а может насыщение футболом и забвение.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 18.01.2020 21:37
    0
    Холанд здесь не задержится. Будет куплен грандом и стоит он уже больше 100 млн. Вопрос одного года.
    Ссылка
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