Холанд повторил невероятное достижение Обамеянга

19-летний норвежец стал героем своего дебютного матча в Бундеслиге

  • 18.01.2020 19:27
  • 2282 просмотра
  • 3 комментария
Холанд повторил невероятное достижение Обамеянга
© ФК Боруссия Дортмунд. Эрлинг Холанд
19-летний новичок дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд стал настоящим спасителем команды в матче 18-го тура Бундеслиги. 
 
Норвежский форвард дебютировал в чемпионате Германии в матче против «Аугсбурга» (5:3). Холанд появился на поле при счете 1:3 на 56-й минуте и всего за 23 минуты оформил хет-трик
 
Отметим, что Эрлинг стал всего вторым футболистом в истории «Боруссии», который в дебютном матче отличился тремя забитыми мячами. Ранее это уникальное достижение принадлежало Пьеру-Эмерику Обамеянгу (10 августа 2013 года).
 
Всего в истории чемпионата Германии три гола в своем первом матче забивали шесть футболистов, Холанд стал седьмым.
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Источник — Gracenote Live

(6 голосов)

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Комментарии
    kot_sumy
    online
      kot_sumy, 18.01.2020 20:20
    0
    Матч вообще бомбезный! Вернее, второй тайм. Огонь!
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 18.01.2020 19:44
    +3
    Хересе.
    Больше нечего сказать
    Ссылка
    Виктор Астанавитесь
    Виктор Астанавитесь, 18.01.2020 19:41
    +4
    По ходу,всё таки не однодневка этот норвежец, а серьёзная тема.
    Ссылка
    Виктор Астанавитесь
    Виктор Астанавитесь, 18.01.2020 19:41
    +4
    По ходу,всё таки не однодневка этот норвежец, а серьёзная тема.
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 18.01.2020 19:44
    +3
    Хересе.
    Больше нечего сказать
    Ссылка
    kot_sumy
    online
      kot_sumy, 18.01.2020 20:20
    0
    Матч вообще бомбезный! Вернее, второй тайм. Огонь!
    Ссылка
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