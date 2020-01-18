Холанд повторил невероятное достижение Обамеянга

19-летний новичок дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд стал настоящим спасителем команды в матче 18-го тура Бундеслиги.

Отметим, что Эрлинг стал всего вторым футболистом в истории «Боруссии», который в дебютном матче отличился тремя забитыми мячами. Ранее это уникальное достижение принадлежало Пьеру-Эмерику Обамеянгу (10 августа 2013 года).

Всего в истории чемпионата Германии три гола в своем первом матче забивали шесть футболистов, Холанд стал седьмым.