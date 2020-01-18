Бундеслига. Хет-трик Холанда и четыре гостевые победы

Состоялись пять матчей 18-го тура чемпионата Германии по футболу.
Особое внимание стоит уделить триумфальному дебюту Эрлинга Холанд в Бундеслиге. В матче 18-го тура против «Аугсбурга» 19-летний футболист вышел на замену при счете 1:3 на 56-й минуте и всего за 23 минуты оформил хет-трик.
Чемпионат Германии. 18-й тур
«Кельн» – «Вольфсбург» – 3:1
Голы: 1:0 – 22 Кордоба, 2:0 – 45 Кордоба, 3:0 – 62 Хектор, 3:1 – 66 Штеффен.
«Аугсбург» – «Боруссия Д» – 3:5
Голы: 1:0 – 34 Нидерлехнер, 2:0 – 46 Рихтер, 2:1 – 49 Брандт, 3:1 – 55 Нидерлехнер, 3:2 – 59 Холанд, 3:3 – 61 Санчо, 3:4 – 70 Холанд, 3:5 – 79 Холанд.
«Майнц» – «Фрайбург» – 1:2
Голы: 0:1 – 28 Квон Чхан Хун, 0:2 – 41 Петерсен, 1:2 – 82 Матета.
«Фортуна» – «Вердер» – 0:1
Гол: 0:1 – 66, автогол Кастенмайер.
«Хоффенхайм» – «Айнтрахт Ф» – 1:2
Голы: 0:1 – 18 Дост, 1:1 – 48 Стафилидис, 1:2 – 62 Чендлер.
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Источник — Sport.ua
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