Бундеслига. Хет-трик Холанда и четыре гостевые победы

Новичок «Боруссии Д» помог команде совершить мощный камбэк со счета 1:3

  • 18.01.2020 19:12
  • 1211 просмотров
  • 3 комментария
Бундеслига. Хет-трик Холанда и четыре гостевые победы
© ФК Боруссия Дортмунд
Состоялись пять матчей 18-го тура чемпионата Германии по футболу. 
 
Особое внимание стоит уделить триумфальному дебюту Эрлинга Холанд в Бундеслиге. В матче 18-го тура против «Аугсбурга» 19-летний футболист вышел на замену при счете 1:3 на 56-й минуте и всего за 23 минуты оформил хет-трик.
 
Чемпионат Германии. 18-й тур
 
«Кельн» – «Вольфсбург» – 3:1
Голы: 1:0 – 22 Кордоба, 2:0 – 45 Кордоба, 3:0 – 62 Хектор, 3:1 – 66 Штеффен.
 
«Аугсбург» – «Боруссия Д» – 3:5
Голы: 1:0 – 34 Нидерлехнер, 2:0 – 46 Рихтер, 2:1 – 49 Брандт, 3:1 – 55 Нидерлехнер, 3:2 – 59 Холанд, 3:3 – 61 Санчо, 3:4 – 70 Холанд, 3:5 – 79 Холанд.
 
«Майнц» – «Фрайбург» – 1:2
Голы: 0:1 – 28 Квон Чхан Хун, 0:2 – 41 Петерсен, 1:2 – 82 Матета.
 
«Фортуна» – «Вердер» – 0:1
Гол: 0:1 – 66, автогол Кастенмайер.
 
«Хоффенхайм» – «Айнтрахт Ф» – 1:2
Голы: 0:1 – 18 Дост, 1:1 – 48 Стафилидис, 1:2 – 62 Чендлер.
 
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Виктор Астанавитесь
    Виктор Астанавитесь, 18.01.2020 19:47
    0
    kerch30, 18.01.2020 19:38
    А где с того чемпионата мира чемпиони Супряга и Сикан
    Ну Сикану надо для начала принять бразильское гражданство,ну а Супряге ждать посадки суркисов и адекватных и толковых презедента и тренера.
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 18.01.2020 19:38
    +1
    А где с того чемпионата мира чемпиони Супряга и Сикан
    Ссылка
    russol30
    online
      russol30, 18.01.2020 19:22
    +2
    В першій грі хет-трик, красавчик
    Ссылка
    russol30
    online
      russol30, 18.01.2020 19:22
    +2
    В першій грі хет-трик, красавчик
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 18.01.2020 19:38
    +1
    А где с того чемпионата мира чемпиони Супряга и Сикан
    Ссылка
    Виктор Астанавитесь
    Виктор Астанавитесь, 18.01.2020 19:47
    0
    kerch30, 18.01.2020 19:38
    А где с того чемпионата мира чемпиони Супряга и Сикан
    Ну Сикану надо для начала принять бразильское гражданство,ну а Супряге ждать посадки суркисов и адекватных и толковых презедента и тренера.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности