Златан не стареет. Больше половины голов Ибра забил в возрасте за 30

В пятницу «Милан» объявил о возвращении форварда Златана Ибрагимовича, который подписал контракт на 6 месяцев в опцией продления еще на год.

Игроку 38 лет, но клуб может рассчитывать на забитые мячи. Больше половины, а именно 304 из 536 голов в официальных матчах, Златан забил после того, как ему исполнилось 30 лет.

304 of Zlatan Ibrahimović's 536 career goals have been scored since turning 30:



🇫🇷 156 goals

🇺🇸 53 goals

🇸🇪 34 goals

🇮🇹 32 goals

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 29 goals



Football's Benjamin Button returns to AC Milan. pic.twitter.com/ugy0hT5NqI