ОФИЦИАЛЬНО. Златан Ибрагимович - игрок Милана

«Милан» официально подтвердил подписание контракта с нападающим Златаном Ибрагимовичем. Соглашение подписано на 6 месяцев с опцией продления еще на год.
38-летний швед последнее время выступал в МЛС.
Игрок стал первым зимним новичком «Милана», который слабо провел первую часть сезона и в Серии A занимает 11-е место. Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год.
В первых числах января Златан приедет на медосмотр и, вероятно, окажется в заявке клуба на матч против «Сампдории» 6-го января.
⚡🔴⚫#IZCOMING pic.twitter.com/CkqGPw2APx— AC Milan (@acmilan) December 27, 2019
Источник — ФК Милан
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Это подписание в принципе нормально вписывается в общую концепцию непрофессионализма руководства
Это подписание в принципе нормально вписывается в общую концепцию непрофессионализма руководства
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