ОФИЦИАЛЬНО. Златан Ибрагимович - игрок Милана

Клуб подтвердил подписание опытного нападающего

  • 27.12.2019 20:07
  • 2891 просмотр
  • 8 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Златан Ибрагимович - игрок Милана
© gazzetta.it

«Милан» официально подтвердил подписание контракта с нападающим Златаном Ибрагимовичем. Соглашение подписано на 6 месяцев с опцией продления еще на год.

38-летний швед последнее время выступал в МЛС.

Игрок стал первым зимним новичком «Милана», который слабо провел первую часть сезона и в Серии A занимает 11-е место. Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год.

В первых числах января Златан приедет на медосмотр и, вероятно, окажется в заявке клуба на матч против «Сампдории» 6-го января.

 

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Источник — ФК Милан

(8 голосов)

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Комментарии
    bassofon
      bassofon, 27.12.2019 20:51
    +1
    Мертвому припарка
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 27.12.2019 20:48
    0
    На футболках Милан заработает.а в остальном маловероятно что Ибрагимович чем то поможет покойникам.не получится у него много забивать
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 27.12.2019 20:47
    -1
    Круто
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 27.12.2019 20:37
    +3
    babovoz, 27.12.2019 20:09
    Можно Милан поздравить. Может, хоть немного команду разворушит
    Печально, когда команду должен разворушить ветеран, а не нанятый менеджер.
    Это подписание в принципе нормально вписывается в общую концепцию непрофессионализма руководства
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 27.12.2019 20:36
    0
    babovoz, 27.12.2019 20:09
    Можно Милан поздравить. Может, хоть немного команду разворушит
    Милан только на продаже его футболок кучу бабла заработает
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 27.12.2019 20:34
    -1
    Теперь Роналду будут ещё сложнее стать лучшим бомбардиром Серии А.
    Ссылка
    Stringer Bell
    online
      Stringer Bell, 27.12.2019 20:19
    0
    Юве - Милан интересно будет посмотреть
    Ссылка
    babovoz
      babovoz, 27.12.2019 20:09
    +3
    Можно Милан поздравить. Может, хоть немного команду разворушит
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 27.12.2019 20:37
    +3
    babovoz, 27.12.2019 20:09
    Можно Милан поздравить. Может, хоть немного команду разворушит
    Печально, когда команду должен разворушить ветеран, а не нанятый менеджер.
    Это подписание в принципе нормально вписывается в общую концепцию непрофессионализма руководства
    Ссылка
    babovoz
      babovoz, 27.12.2019 20:09
    +3
    Можно Милан поздравить. Может, хоть немного команду разворушит
    Ссылка
    bassofon
      bassofon, 27.12.2019 20:51
    +1
    Мертвому припарка
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 27.12.2019 20:48
    0
    На футболках Милан заработает.а в остальном маловероятно что Ибрагимович чем то поможет покойникам.не получится у него много забивать
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 27.12.2019 20:36
    0
    babovoz, 27.12.2019 20:09
    Можно Милан поздравить. Может, хоть немного команду разворушит
    Милан только на продаже его футболок кучу бабла заработает
    Ссылка
    Stringer Bell
    online
      Stringer Bell, 27.12.2019 20:19
    0
    Юве - Милан интересно будет посмотреть
    Ссылка
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