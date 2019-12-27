ОФИЦИАЛЬНО. Златан Ибрагимович - игрок Милана

«Милан» официально подтвердил подписание контракта с нападающим Златаном Ибрагимовичем. Соглашение подписано на 6 месяцев с опцией продления еще на год.

38-летний швед последнее время выступал в МЛС.

Игрок стал первым зимним новичком «Милана», который слабо провел первую часть сезона и в Серии A занимает 11-е место. Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год.

В первых числах января Златан приедет на медосмотр и, вероятно, окажется в заявке клуба на матч против «Сампдории» 6-го января.