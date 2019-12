Монфис стал автором лучшего удара года ATP по версии болельщиков

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) подвела итоги голосования на лучший удар сезона.

Приз зрительских симпатий завоевал невероятный удар француза Гаэля Монфиса с разворота в прыжке в матче с Мартоном Фучовичем на турнире в Мадриде.

ВИДЕО. Лучшие удары Монфиса за десять лет

The OFFICIAL* 2019 ATP Shot of the Year 🔥



(*unofficial - as voted for on our Instagram story 😎)@Gael_Monfils pic.twitter.com/V4qVWib1KB