Монфис стал автором лучшего удара года ATP по версии болельщиков

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) подвела итоги голосования на лучший удар сезона.
Приз зрительских симпатий завоевал невероятный удар француза Гаэля Монфиса с разворота в прыжке в матче с Мартоном Фучовичем на турнире в Мадриде.
Напомним, Элина Свитолина, которая встречается с Монфисом, также может выиграть подобную номинацию в женском туре.
ВИДЕО. Лучшие удары Монфиса за десять лет
The OFFICIAL* 2019 ATP Shot of the Year 🔥— Tennis TV (@TennisTV) December 18, 2019
(*unofficial - as voted for on our Instagram story 😎)@Gael_Monfils pic.twitter.com/V4qVWib1KB
Источник — ATP Tour
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