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Монфис стал автором лучшего удара года ATP по версии болельщиков

Француз не перестает удивлять зрителей

  • 19.12.2019 09:25
  • 545 просмотров
  • 1 комментарий
Монфис стал автором лучшего удара года ATP по версии болельщиков
© US Open. Гаэль Монфис
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) подвела итоги голосования на лучший удар сезона.
 
Приз зрительских симпатий завоевал невероятный удар француза Гаэля Монфиса с разворота в прыжке в матче с Мартоном Фучовичем на турнире в Мадриде.
 
Напомним, Элина Свитолина, которая встречается с Монфисом, также может выиграть подобную номинацию в женском туре.
 

ВИДЕО. Лучшие удары Монфиса за десять лет

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Источник — ATP Tour

(2 голоса)

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Комментарии
    RoNIkyo
    online
    RoNIkyo, 19.12.2019 09:41
    +1
    Удар справді крутецький
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
    RoNIkyo, 19.12.2019 09:41
    +1
    Удар справді крутецький
    Ссылка
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