ВИДЕО. Лучшие удары Монфиса за десять лет

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала ролик, в котором собраны лучшие за 10 лет действия одного из самых ярких теннисистов – француза Гаэля Монфиса.
Напомним, Монфис встречается с лучшей украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.
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Источник — ATP Tour
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