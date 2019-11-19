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Свитолина жестко поставила на место хейтера Монфиса

Украинка не дала в обиду бойфренда

  • 19.11.2019 21:30
  • 3866 просмотров
  • 5 комментариев
Свитолина жестко поставила на место хейтера Монфиса
© Инстаграм
Первая ракетка Украины Элина Свитолина ответила болельщику на его критику в адрес Гаэля Монфиса, который является бойфрендом украинки.
 
После поражения Монфиса от японца Ёсихито Нисиоки: 5-7, 2-6, в комментариях под постом португальского журналиста один из болельщиков написал, что сборная Франции могла выбрать другого игрока для заявки, который был бы лучшим вариантом, чем Монфис, из-за его стремления выполнять цирковые удары и склонности к частым травмам.
 
«Наверное потому, что его статистика в матчах Кубка Дэвиса 12/3? #топ10» и «Лол, пожалуй, только 8 твоих подписчиков с тобой согласятся», - написала Свитолина в ответ на комментарии.
 
Сборная Франции по результатам жеребьевки попала в Группу А в Финале Кубка Дэвиса. Первый матч против Японии французам удалось выиграть (2:1).
 
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Источник — Большой теннис Украины

(6 голосов)

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Комментарии
    Анатолій Чорнобук
      Анатолій Чорнобук, 19.11.2019 22:30
    0
    Vit18, 19.11.2019 21:45
    Тільки помітив як Монфіс схожий на Джимі Хендрікса
    Трохи є....
    Ссылка
    predominator
      predominator, 19.11.2019 22:11
    0
    Serhiy (Миколаїв), 19.11.2019 21:49
    Ну він хоч за збірну грає, на відміну від тої любительці расії.
    сколько же в тебе комплексов, жаль тебя парень((
    Ссылка
    Limb-Ur
      Limb-Ur, 19.11.2019 22:05
    +3
    Украінська жінка - страшна сила!
    Ссылка
    Serhiy (Миколаїв)
      Serhiy (Миколаїв), 19.11.2019 21:49
    -6
    Ну він хоч за збірну грає, на відміну від тої любительці расії.
    Ссылка
    Vit18
      Vit18, 19.11.2019 21:45
    +2
    Тільки помітив як Монфіс схожий на Джимі Хендрікса
    Ссылка
    Limb-Ur
      Limb-Ur, 19.11.2019 22:05
    +3
    Украінська жінка - страшна сила!
    Ссылка
    Vit18
      Vit18, 19.11.2019 21:45
    +2
    Тільки помітив як Монфіс схожий на Джимі Хендрікса
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
      Анатолій Чорнобук, 19.11.2019 22:30
    0
    Vit18, 19.11.2019 21:45
    Тільки помітив як Монфіс схожий на Джимі Хендрікса
    Трохи є....
    Ссылка
    predominator
      predominator, 19.11.2019 22:11
    0
    Serhiy (Миколаїв), 19.11.2019 21:49
    Ну він хоч за збірну грає, на відміну від тої любительці расії.
    сколько же в тебе комплексов, жаль тебя парень((
    Ссылка
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