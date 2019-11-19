Свитолина жестко поставила на место хейтера Монфиса

Первая ракетка Украины Элина Свитолина ответила болельщику на его критику в адрес Гаэля Монфиса, который является бойфрендом украинки.

После поражения Монфиса от японца Ёсихито Нисиоки: 5-7, 2-6, в комментариях под постом португальского журналиста один из болельщиков написал, что сборная Франции могла выбрать другого игрока для заявки, который был бы лучшим вариантом, чем Монфис, из-за его стремления выполнять цирковые удары и склонности к частым травмам.

«Наверное потому, что его статистика в матчах Кубка Дэвиса 12/3? #топ10» и «Лол, пожалуй, только 8 твоих подписчиков с тобой согласятся», - написала Свитолина в ответ на комментарии.