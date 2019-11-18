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Финал Кубка Дэвиса. Расписание и результаты

С 18 по 24 ноября 2019 года в Испании состоится первый розыгрыш в новом формате

  • 18.11.2019 11:53
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Финал Кубка Дэвиса. Расписание и результаты
© Paul Zimmer
С 18 по 24 ноября 2019 года в Испании на хардовых кортах Мадрида состоится Финал Кубка Дэвиса.
 
Участие в соревнованиях примут 18 команд:
- 4 полуфиналиста Кубка Дэвиса 2018 года;
- 2 сборные, получившие «уайлд-кард»;
- 12 сборных победителей квалификационного этапа, который прошёл с 1 по 2 февраля.
 
На групповом этапе сборные будут поделены на 6 групп по 3 команды. В плей-офф выйдут победители групп и 2 лучших вторых места.
 
Полуфиналисты получат прямую путевку в Финал 2020.
 
РАСПИСАНИЕ
 
Понедельник, 18 ноября 
 
17:00 по Киеву
 
Группа В: Хорватия - Россия
Группа D: Бельгия - Колумбия
Группа F: Италия - Канада
 
Вторник, 19 ноября 
 
12:00 по Киеву
 
Группа C: Аргентина - Чили
Группа E: Казахстан - Нидерланды
Группа А: Франция - Япония
 
19:00 по Киеву
 
Группа D: Австралия – Колумбия
Группа B: Испания – Россия
Группа F: США – Канада
 
ГРУППОВОЙ ЭТАП
 
Группа А
 
Команда Очки Матчи Сеты
  Франция      
  Сербия      
  Япония      

 

Группа B
 
Команда Очки Матчи Сеты
  Хорватия      
  Испания      
  Россия      

 

Группа C
 
Команда Очки Матчи Сеты
  Аргентина      
  Германия      
  Чили      

 

Группа D
 
Команда Очки Матчи Сеты
  Бельгия      
  Австралия      
  Колумбия      

 

Группа E
 
Команда Очки Матчи Сеты
  Великобритания      
  Казахстан      
  Нидерланды      

 

Группа F
 
Команда Очки Матчи Сеты
  США      
  Италия      
  Канада      

 

 

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Источник — Sport.ua

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