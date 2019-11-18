Финал Кубка Дэвиса. Расписание и результаты

С 18 по 24 ноября 2019 года в Испании на хардовых кортах Мадрида состоится Финал Кубка Дэвиса.
Участие в соревнованиях примут 18 команд:
- 4 полуфиналиста Кубка Дэвиса 2018 года;
- 2 сборные, получившие «уайлд-кард»;
- 12 сборных победителей квалификационного этапа, который прошёл с 1 по 2 февраля.
На групповом этапе сборные будут поделены на 6 групп по 3 команды. В плей-офф выйдут победители групп и 2 лучших вторых места.
Полуфиналисты получат прямую путевку в Финал 2020.
РАСПИСАНИЕ
Понедельник, 18 ноября
17:00 по Киеву
Группа В: Хорватия - Россия
Группа D: Бельгия - Колумбия
Группа F: Италия - Канада
Вторник, 19 ноября
12:00 по Киеву
Группа C: Аргентина - Чили
Группа E: Казахстан - Нидерланды
Группа А: Франция - Япония
19:00 по Киеву
Группа D: Австралия – Колумбия
Группа B: Испания – Россия
Группа F: США – Канада
ГРУППОВОЙ ЭТАП
Группа А
|№
|Команда
|Очки
|Матчи
|Сеты
|Франция
|Сербия
|Япония
Группа B
|№
|Команда
|Очки
|Матчи
|Сеты
|Хорватия
|Испания
|Россия
Группа C
|№
|Команда
|Очки
|Матчи
|Сеты
|Аргентина
|Германия
|Чили
Группа D
|№
|Команда
|Очки
|Матчи
|Сеты
|Бельгия
|Австралия
|Колумбия
Группа E
|№
|Команда
|Очки
|Матчи
|Сеты
|Великобритания
|Казахстан
|Нидерланды
Группа F
|№
|Команда
|Очки
|Матчи
|Сеты
|США
|Италия
|Канада
Источник — Sport.ua
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