ВИДЕО. Свитолина – в финале номинации Лучший удар года

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала имена финалисток, которые преодолели первый этап отбора в номинации «Удар года». В список четырех лучших исполнительниц попала и первая ракетка Украины Элина Свитолина с нереальным слайсом в одном из матчей Итоговоого турнира WTA.
Напомним, изначально украинка была в группе B, из которой во второй этап вышла также румынка Патриция Мария Тиг. От группы A в финальной части представлены удары Симоны Халеп и Иги Свёнтек.
Проголосовать можно здесь
Источник — WTA
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.