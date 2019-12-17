ВИДЕО. Свитолина – в финале номинации Лучший удар года

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала имена финалисток, которые преодолели первый этап отбора в номинации «Удар года». В список четырех лучших исполнительниц попала и первая ракетка Украины Элина Свитолина с нереальным слайсом в одном из матчей Итоговоого турнира WTA

Напомним, изначально украинка была в группе B, из которой во второй этап вышла также румынка Патриция Мария Тиг. От группы A в финальной части представлены удары Симоны Халеп и Иги Свёнтек.

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