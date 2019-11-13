Циципас переиграл Зверева в двух сетах и вышел в полуфинал

А я впевнений що тих мудаків знайдуть!За те навіть не хвилююсь!А на рахунок придбання квитків по ...

23:33 — Axmetov1

ну какие же они идиоты

23:31 — Yura Voller

Новость сделала мой вечер, во всем виновны Совы б***ь, так и знал )))

23:31 — Роман Захарчук

Тупая заява, что в очередной раз доказывает что у дноультров мозгов как у ракушки

23:29 — Вадим Максимов

думаю такой редкостный вид сов-обезьяноподобных мог бы пополнить любой зоопарк мира и стать самым...

23:29 — Ukraine

Зоопарк в ДК секторі))) Який клуб такі і вболівальники

23:29 — SEMIRAMID

Чучело! Что ты городишь ? Эту бразильскую даунецкую стаю мартышек давно надо гнать из Украины...

23:27 — Miroslav1981

23:27 — jekаfunny

https:// ua.tribuna. com/football/1080072318.html на , тут скрины с подписями аккаунтов Кадири ...