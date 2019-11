Циципас переиграл Зверева в двух сетах и вышел в полуфинал

В Лондоне продолжается Итоговый турнир ATP. Во втором туре грек Стефанос Циципас обыграл немца Александра Зверева в двух сетах и гарантировал себе место в полуфинале турнира.

Итоговый турнир ATP

Лондон (Великобритания), 2-й тур, 13 ноября

Стефанос Циципас (Греция) – Александр Зверев (Германия) – 6:3, 6:2

Напомним, ранее в другой группе австриец Доминик Тим сначала обыграл швейцарца Роджера Федерера, а затем серба Новака Джоковича и досрочно обеспечил себе выход в 1/2 финала, а за вторую путевку в третьем туре сразятся Федерер и Джокович.

Турнирная таблица после двух туров

