Циципас переиграл Зверева в двух сетах и вышел в полуфинал

В Лондоне продолжается Итоговый турнир ATP. Во втором туре грек Стефанос Циципас обыграл немца Александра Зверева в двух сетах и гарантировал себе место в полуфинале турнира.
Итоговый турнир ATP
Лондон (Великобритания), 2-й тур, 13 ноября
Стефанос Циципас (Греция) – Александр Зверев (Германия) – 6:3, 6:2
Напомним, ранее в другой группе австриец Доминик Тим сначала обыграл швейцарца Роджера Федерера, а затем серба Новака Джоковича и досрочно обеспечил себе выход в 1/2 финала, а за вторую путевку в третьем туре сразятся Федерер и Джокович.
Турнирная таблица после двух туров
Okay. I’ll take your word for it. #NittoATPFinals pic.twitter.com/uJT6PY0BHC— Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) November 12, 2019
Источник — Sport.ua
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