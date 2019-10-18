Бенчич находится в одной победе от попадания в Финал WTA

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич пробилась в полуфинал Кубка Кремля, обыграв бельгийку Кирстен Флипкенс в двух сетах со счётом 7:6 (10:8), 6:1. В случае победы в полуфинале над Кристиной Младенович швейцарка Бенчич станет восьмой участницей Итогового чемпионата WTA в Шэньчжэне.

Сейчас в чемпионской гонке 8-е место занимает американка Серена Уильямс – 3935 очков, у голландки Кики Бертенс – 3870, у Бенчич – 3835. Бертенс проиграла как раз француженке Кристине Младенович в 1/4 финала Кубка Кремля. Если Белинда в полуфинале обыграет Младенович, то получит еще 120 очков и квалифицируется на турнир WTA Finals.

Если же Бенчич победит и в финале Кубка Кремля, то она с 4120 очками в чемпионской гонке обойдет украинку Элину Свитолину и подвинет ее на 8-ю строчку, что особого значения для квалификации в Финал WTA не имеет.

Текущая ситуация в чемпионской гонке WTA