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Бенчич находится в одной победе от попадания в Финал WTA

Швейцарке предстоит полуфинал Кубка Кремля против Кристины Младенович

  • 18.10.2019 22:57
  • 636 просмотров
  • 1 комментарий
Бенчич находится в одной победе от попадания в Финал WTA
© Twitter. Белинда Бенчич
Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич пробилась в полуфинал Кубка Кремля, обыграв бельгийку Кирстен Флипкенс в двух сетах со счётом 7:6 (10:8), 6:1. В случае победы в полуфинале над Кристиной Младенович швейцарка Бенчич станет восьмой участницей Итогового чемпионата WTA в Шэньчжэне.
 
Сейчас в чемпионской гонке 8-е место занимает американка Серена Уильямс – 3935 очков, у голландки Кики Бертенс – 3870, у Бенчич – 3835. Бертенс проиграла как раз француженке Кристине Младенович в 1/4 финала Кубка Кремля. Если Белинда в полуфинале обыграет Младенович, то получит еще 120 очков и квалифицируется на турнир WTA Finals.
 
Если же Бенчич победит и в финале Кубка Кремля, то она с 4120 очками в чемпионской гонке обойдет украинку Элину Свитолину и подвинет ее на 8-ю строчку, что особого значения для квалификации в Финал WTA не имеет.
 
Текущая ситуация в чемпионской гонке WTA
 
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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 18.10.2019 23:04
    -1
    Ходят слухи что Ястремска на Малый итоговый проходит!)
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