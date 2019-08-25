US Open. Цуренко получила новую соперницу по первому кругу

Немецкая теннисистка Мона Бартель (№102 WTA) снялась с Открытого чемпионата США по теннису.
Напомним, 29-летняя немка должна была стать соперницей третьей ракетки Украины Леси Цуренко в первом раунде основной сетки.
Теперь это место займет 33-летняя бельгийка Кирстен Флипкенс (№110 WTA), которая попала в основу US Open в статусе лаки-лузера. Отметим, что в финале квалицикации Флипкенс уступила Юханне Ларссон (№171 WTA) из Швеции.
Ранее стало известно, что Катерина Козлова сыграет в первом круге против Тейлор Таунсенд (№116 WTA) из США.
Отметим, что Цуренко и Флипкенс проведут свой матч во вторник.
Good news for @FlipperKF. She got in as a lucky loser when Mona Barthel pulled out and will play Lesia Tsurenko on Tuesday. #USOpen— Dewulf Filip (@GraveyardFilip) 25 серпня 2019 р.
Источник — Twitter
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