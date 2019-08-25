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US Open. Цуренко получила новую соперницу по первому кругу

В стартовом матче украинка сразится против Кирстен Флипкенс

  • 25.08.2019 18:30
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US Open. Цуренко получила новую соперницу по первому кругу
© WTA. Леся Цуренко
Немецкая теннисистка Мона Бартель (№102 WTA) снялась с Открытого чемпионата США по теннису.
 
Напомним, 29-летняя немка должна была стать соперницей третьей ракетки Украины Леси Цуренко в первом раунде основной сетки.
 
Теперь это место займет 33-летняя бельгийка Кирстен Флипкенс (№110 WTA), которая попала в основу US Open в статусе лаки-лузера. Отметим, что в финале квалицикации Флипкенс уступила Юханне Ларссон (№171 WTA) из Швеции.
 
Ранее стало известно, что Катерина Козлова сыграет в первом круге против Тейлор Таунсенд (№116 WTA) из США.
 
Отметим, что Цуренко и Флипкенс проведут свой матч во вторник.
 
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Источник — Twitter

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