US Open. Цуренко получила новую соперницу по первому кругу

Немецкая теннисистка Мона Бартель (№102 WTA) снялась с Открытого чемпионата США по теннису.

Теперь это место займет 33-летняя бельгийка Кирстен Флипкенс (№110 WTA), которая попала в основу US Open в статусе лаки-лузера. Отметим, что в финале квалицикации Флипкенс уступила Юханне Ларссон (№171 WTA) из Швеции.

Ранее стало известно, что Катерина Козлова сыграет в первом круге против Тейлор Таунсенд (№116 WTA) из США.

Отметим, что Цуренко и Флипкенс проведут свой матч во вторник.

Good news for @FlipperKF. She got in as a lucky loser when Mona Barthel pulled out and will play Lesia Tsurenko on Tuesday. #USOpen