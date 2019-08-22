US Open. Свитолина, Ястремская, Козлова и Цуренко узнали соперниц

19:44 — TimurKhAI

Ошибочка у вас. Козлова сыграет с квалифайером в первом круге, Кырстя – то из соседней пары. А ес...

19:44 — Bogdan Skaskiv

Цікаво, у Еліни може бути зустріч з Даяною у третьому раунді, а потім у когось з них повтор з Кен...

19:38 — Vladlen

Даяне досталась очень не удобная соперница, будет не просто. А остальным вполне можно в следующий...