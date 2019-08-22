US Open. Свитолина, Ястремская, Козлова и Цуренко узнали соперниц

В США состоялась жеребьевка основной сетки US Open. Своих соперниц узнали украинские теннисистки Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Катерина Козлова и Леся Цуренко.
Свитолина в первом раунде сразится с американкой Уитни Осигве (105 WTA). Ястремская сыграет против Моники Никулеску (138 WTA).
Цуренко встретится с Моной Бартель (102 WTA), а Козловой в соперники выпала Сорана Кырстя (106 WTA).
Основная сетка пройдет с 26-го августа по 7-е сентября.
Источник — Sport.ua
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У Леси в случае успеха в первом круге дальше по курсу – Андрееску.
Ну и главная фишка жеребьёвки: Даяна и Элина пересекаются по сетке уже в третьем круге! Увидим ли мы наконец-то долгожданную дуэль между нашими топами?
Никого из сотни..
У Леси в случае успеха в первом круге дальше по курсу – Андрееску.
Ну и главная фишка жеребьёвки: Даяна и Элина пересекаются по сетке уже в третьем круге! Увидим ли мы наконец-то долгожданную дуэль между нашими топами?
Никого из сотни..
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