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US Open. Свитолина, Ястремская, Козлова и Цуренко узнали соперниц

Состоялась жеребьевка US Open

  • 22.08.2019 19:26
  • 924 просмотра
  • 4 комментария
US Open. Свитолина, Ястремская, Козлова и Цуренко узнали соперниц
© twitter.com/usopen

В США состоялась жеребьевка основной сетки US Open. Своих соперниц узнали украинские теннисистки Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Катерина Козлова и Леся Цуренко.

Свитолина в первом раунде сразится с американкой Уитни Осигве (105 WTA). Ястремская сыграет против Моники Никулеску (138 WTA).

Цуренко встретится с Моной Бартель (102 WTA), а Козловой в соперники выпала Сорана Кырстя (106 WTA).

Основная сетка пройдет с 26-го августа по 7-е сентября.

СЕТКА ТУРНИРА.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    TimurKhAI
      TimurKhAI, 22.08.2019 19:44
    0
    Ошибочка у вас. Козлова сыграет с квалифайером в первом круге, Кырстя – то из соседней пары. А если Катя выиграет стартовую встречу, то во втором круге её ждёт увлекательное приключение в лице Симоны Халеп.
    У Леси в случае успеха в первом круге дальше по курсу – Андрееску.
    Ну и главная фишка жеребьёвки: Даяна и Элина пересекаются по сетке уже в третьем круге! Увидим ли мы наконец-то долгожданную дуэль между нашими топами?
    Ссылка
    Bogdan Skaskiv
    online
      Bogdan Skaskiv, 22.08.2019 19:44
    0
    Цікаво, у Еліни може бути зустріч з Даяною у третьому раунді, а потім у когось з них повтор з Кенін у четвертому, якщо все складеться добре
    Ссылка
    Vladlen
      Vladlen, 22.08.2019 19:38
    0
    Даяне досталась очень не удобная соперница, будет не просто. А остальным вполне можно в следующий раунд проходить, если конечно тормозить не будут.
    Ссылка
    Sit Simurg
      Sit Simurg, 22.08.2019 19:35
    0
    Супер!
    Никого из сотни..
    Ссылка
    TimurKhAI
      TimurKhAI, 22.08.2019 19:44
    0
    Ошибочка у вас. Козлова сыграет с квалифайером в первом круге, Кырстя – то из соседней пары. А если Катя выиграет стартовую встречу, то во втором круге её ждёт увлекательное приключение в лице Симоны Халеп.
    У Леси в случае успеха в первом круге дальше по курсу – Андрееску.
    Ну и главная фишка жеребьёвки: Даяна и Элина пересекаются по сетке уже в третьем круге! Увидим ли мы наконец-то долгожданную дуэль между нашими топами?
    Ссылка
    Bogdan Skaskiv
    online
      Bogdan Skaskiv, 22.08.2019 19:44
    0
    Цікаво, у Еліни може бути зустріч з Даяною у третьому раунді, а потім у когось з них повтор з Кенін у четвертому, якщо все складеться добре
    Ссылка
    Vladlen
      Vladlen, 22.08.2019 19:38
    0
    Даяне досталась очень не удобная соперница, будет не просто. А остальным вполне можно в следующий раунд проходить, если конечно тормозить не будут.
    Ссылка
    Sit Simurg
      Sit Simurg, 22.08.2019 19:35
    0
    Супер!
    Никого из сотни..
    Ссылка
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