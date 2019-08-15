Ястремская снялась с турнира в Бронксе

На следующей неделе (18-25 августа) Даяна Ястремская планировала принять участие в хардовом турнире WTA в Бронксе.
Однако украинка приняла решение сняться с турнира:
#Bronx Update— WTA Entry List UPDATES (@WTAEntryList) August 15, 2019
Out
YASTREMSKA, DAYANA
COLLINS, DANIELLE
SE spot
In
VAN UYTVANCK, ALISON
KUDERMETOVA, VERONIKA
HERCOG, POLONA
Next
GASPARYAN, MARGARITA
Ранее Ястремская во втором раунде турнира в Цинциннати уступила Светлане Кузнецовой – 6:4, 6:7 (7), 2:6. Во время этого матча Ястремская обращалась за помощью к врачам. Вероятно, снятие с турнира в Бронксе связано именно с повреждением.
Источник — Twitter
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