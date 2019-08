Ястремская снялась с турнира в Бронксе

На следующей неделе (18-25 августа) Даяна Ястремская планировала принять участие в хардовом турнире WTA в Бронксе.

Однако украинка приняла решение сняться с турнира:

#Bronx Update



Out

YASTREMSKA, DAYANA

COLLINS, DANIELLE

SE spot



In

VAN UYTVANCK, ALISON

KUDERMETOVA, VERONIKA

HERCOG, POLONA



Next

GASPARYAN, MARGARITA