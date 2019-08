Цинциннати. Ястремская с матчболов проиграла Кузнецовой

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№32 WTA) закончила выступления на турнире серии Премьер 5 в Цинциннати.

В матче второго круга украинка не смогла дожать экс-вторую ракетку мира Светлану Кузнецову из России (№153 WTA).

Цинциннати. Второй круг

Даяна Ястремская (Украина) – Светлана Кузнецова (Россия) – 6:4, 6:7(7), 2:6

Поединок против набравшей неплохую форму Кузнецовой обещал быть непростым. Котировки букмекеров, чесно говоря, немного удивили. И уже с начала матча было понятно, что легкой победой тут и не пахнет. Практически в каждом гейме борьба шла на больше-меньше, россиянка отлично двигалась по корту и доставала такие мячи, за которыми коллеги по цеху в ее возрасте предпочитают не бегать.

Но Даяна была к этому готова, тяжелая борьба с мегаопытной соперницей ее не смущала. В шестом гейме она первой сделала брейк и чуть позже вышла подавать на сет. Сразу у нее это не получилось, но вот на приеме миссия была выполнена.

Со старта второй партии Кузнецова перехватила инициативу и повела 2:0, а потом 3:1. Начиная с пятого гейма, Ястремская резко повысила свой уровень игры, стала реже дарить опытной сопернице очки и взяла четыре гейма подряд. Но в одном из моментов ей пришлось обратиться за помощью к медперсоналу, Даяне затейпировали левую ногу выше и ниже колена. В девятом гейме этот матч должен был заканчиваться, но украинке не удалось реализовать два матчбола. Стало понятно, что тай-брейка, скорее всего, не избежать, что в итоге и случилось. Борьба в 13-м гейме была упорной, но опыт все-же победил.

На третий сет россиянка выходила в ранге фаворитки, тем более Ястремская в этом году еще не выигрывала матчей, в которых проигрывала тай-брейк (это был четвертый такой поединок). Было видно, что силы покидают Даяну, в затяжном пятом гейме она все-таки не смогла защитить подачу и судьба матча стала окончательно понятной. Далее теннисистки доигрывали, а в последнем гейме Ястремская еще и получила повреждение голеностопа. Хотелось бы верить, что все не так серьезно, как в первой части сезона.

Yastremska seemed to hurt her ankle/foot in the last game. Sveta showing concern for her after the match. pic.twitter.com/3WK18suxBT