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Цинциннати. Ястремская с матчболов проиграла Кузнецовой

Украинка не смогла одолеть экс-вторую ракетку мира

  • 15.08.2019 01:47
  • 773 просмотра
  • 16 комментариев
Цинциннати. Ястремская с матчболов проиграла Кузнецовой
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№32 WTA) закончила выступления на турнире серии Премьер 5 в Цинциннати.
 
В матче второго круга украинка не смогла дожать экс-вторую ракетку мира Светлану Кузнецову из России (№153 WTA).
 
Цинциннати. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) – Светлана Кузнецова (Россия) – 6:4, 6:7(7), 2:6
 
Поединок против набравшей неплохую форму Кузнецовой обещал быть непростым. Котировки букмекеров, чесно говоря, немного удивили. И уже с начала матча было понятно, что легкой победой тут и не пахнет. Практически в каждом гейме борьба шла на больше-меньше, россиянка отлично двигалась по корту и доставала такие мячи, за которыми коллеги по цеху в ее возрасте предпочитают не бегать.
 
Но Даяна была к этому готова, тяжелая борьба с мегаопытной соперницей ее не смущала. В шестом гейме она первой сделала брейк и чуть позже вышла подавать на сет. Сразу у нее это не получилось, но вот на приеме миссия была выполнена.
 
Со старта второй партии Кузнецова перехватила инициативу и повела 2:0, а потом 3:1. Начиная с пятого гейма, Ястремская резко повысила свой уровень игры, стала реже дарить опытной сопернице очки и взяла четыре гейма подряд. Но в одном из моментов ей пришлось обратиться за помощью к медперсоналу, Даяне затейпировали левую ногу выше и ниже колена. В девятом гейме этот матч должен был заканчиваться, но украинке не удалось реализовать два матчбола. Стало понятно, что тай-брейка, скорее всего, не избежать, что в итоге и случилось. Борьба в 13-м гейме была упорной, но опыт все-же победил.
 
На третий сет россиянка выходила в ранге фаворитки, тем более Ястремская в этом году еще не выигрывала матчей, в которых проигрывала тай-брейк (это был четвертый такой поединок). Было видно, что силы покидают Даяну, в затяжном пятом гейме она все-таки не смогла защитить подачу и судьба матча стала окончательно понятной. Далее теннисистки доигрывали, а в последнем гейме Ястремская еще и получила повреждение голеностопа. Хотелось бы верить, что все не так серьезно, как в первой части сезона.
Кузнецова сегодня показала, что старая гвардия вполне может потягаться с молодыми и не очень опытными. Ястремская получила хороший урок от двукратной чемпионки турниров Grand Slam. Теперь главное залечить травму и хорошо подготовится к US Open. Будет Даяна сеяной или нет, зависит уже не от нее.
 
В третьем круге Кузнецова сразится против Юлии Путинцевой (№42 WTA) или Слоан Стивенс (№10 WTA).
 
Напомним, в первом круге Даяна обыграла Каролин Возняцки.
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    relax-1984
      relax-1984, 15.08.2019 02:25
    0
    Думаю, что Дае этот отдых нужен! Одно дрочет: щя на парашинских сайтах крилья все вздёрнут типа "и где Ваша хохляцкая звездечка?". Ну посмотрим где будет Кузя дальше...
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 15.08.2019 02:17
    -2
    Vladdal, 15.08.2019 02:05
    Слава Господу Богу. Надеюсь, одним "эспертом" на этом сайте станет меньше.
    Ти ж знаєш, що я тебе в ігнор додав. Але випадково побачив цей твій пітуш..ий пост з Андроїда, де я не був залочений. Знайте усі , Vladal - лицемірна тварюка, яка чипляється до тих, хто, як вона вважає, не дасть їй по мордяці по інтернету. Чи не так, поц? А про експертів - ти впевнений, що ти краще за мене. Я більше виграю ніж програю. А ти, криса, тільки людей по інету дістаєш і нічого не прогнозуєш, лицемір О таке ти Г. Це мають знати усі
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 15.08.2019 02:14
    0
    relax-1984, 15.08.2019 02:09
    То по делу пишет, а то как выпьет...
    У мене інша версія по другій частині - "як ставку програє..."
    Чому не можна просто повболівати за наших дівчат без "шкурного інтересу"?
    Ссылка
    Elis
      Elis, 15.08.2019 02:11
    +1
    relax-1984, 15.08.2019 02:09
    То по делу пишет, а то как выпьет...
    100%
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 15.08.2019 02:09
    +2
    Vladdal, 15.08.2019 02:05
    Слава Господу Богу. Надеюсь, одним "эспертом" на этом сайте станет меньше.
    То по делу пишет, а то как выпьет...
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 15.08.2019 02:08
    +1
    Stanislav Matusevych, 15.08.2019 02:02
    Увы, но результат закономерен. Вообще, смотря на матчи Даяны против разнообразных техничных теннисисток вроде Возняцки или Кузнецовой, главный вывод из них - как же многому еще нужно Даяне научиться, чтобы добраться до топа. И не факт, что это у нее вообще получится. Полугорки под лево - и гора ошибок. Долгий утомительный розыгрыш - и удар наотмашь, два метра в аут. Все знают, как я не люблю запоребриков, но Кузнецова играет в теннис головой. Она потому и тащит большинство мячей, которые были бы виннерсами против почти всех остальных теннисисток в Туре, что читает направления ударов. У нее нет сумасшедшей скорости, это не Халеп, и даже не Свитолина. Если бы Даяна бросила хоть один дроп за 3 сета, это стало бы очевидным. Вперед Кузнецова бежит плохо. Но стиль игры Даяны современный - размахнись, плечо, раззудись, рука. Как мы знаем, так можно даже Шлем выиграть, если очень повезет. Тем не менее, к настоящему теннису это имеет примерно такое же отношение, как Артуро Гатти (кто помнит) - к боксу.
    Дело для Даяны закончилось совсем плохо. Ладно бы поражение, так еще проблемы с левой ногой, а в итоге она ее еще и подвернула. Только этого не хватало перед ЮСО. Пожелаю Даяне здоровья и восстановления за оставшиеся 10 дней. А в перспективе - продолжения прогресса. Все-таки за год он очевиден. Но нравиться такой стиль тенниса мне никогда не будет.
    Готов подписаться под каждым словом.
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 15.08.2019 02:08
    +2
    Может и к лучшему, пускай отдохнёт...
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 15.08.2019 02:05
    +3
    vizuals, 15.08.2019 01:53
    Світоліна стайл. Я такого більше дивитися не буду, як і Світоліну більше не дивлюся
    Слава Господу Богу. Надеюсь, одним "эспертом" на этом сайте станет меньше.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 15.08.2019 02:04
    0
    Элине же, как и ожидалось, в третьем круге снова играть против Кенин.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 15.08.2019 02:04
    0
    Жаль, що довелося грати Даяні зайвий сет. Все таки матчболи на власній подачі треба реалізовувати.
    По пам'яті, із наших дівчат тільки Марта Костюк проти ноунеймів вигравала матчі після матчболів суперниць і Даяна проти Гарсії в Страсбурзі.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 15.08.2019 02:03
    0
    Еліна грає з Кенін. Сумнівів не було, але з'явилась визначеність. Тепер нав'язувати їй свою гру, але робити це агресивно.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 15.08.2019 02:02
    +3
    Увы, но результат закономерен. Вообще, смотря на матчи Даяны против разнообразных техничных теннисисток вроде Возняцки или Кузнецовой, главный вывод из них - как же многому еще нужно Даяне научиться, чтобы добраться до топа. И не факт, что это у нее вообще получится. Полугорки под лево - и гора ошибок. Долгий утомительный розыгрыш - и удар наотмашь, два метра в аут. Все знают, как я не люблю запоребриков, но Кузнецова играет в теннис головой. Она потому и тащит большинство мячей, которые были бы виннерсами против почти всех остальных теннисисток в Туре, что читает направления ударов. У нее нет сумасшедшей скорости, это не Халеп, и даже не Свитолина. Если бы Даяна бросила хоть один дроп за 3 сета, это стало бы очевидным. Вперед Кузнецова бежит плохо. Но стиль игры Даяны современный - размахнись, плечо, раззудись, рука. Как мы знаем, так можно даже Шлем выиграть, если очень повезет. Тем не менее, к настоящему теннису это имеет примерно такое же отношение, как Артуро Гатти (кто помнит) - к боксу.
    Дело для Даяны закончилось совсем плохо. Ладно бы поражение, так еще проблемы с левой ногой, а в итоге она ее еще и подвернула. Только этого не хватало перед ЮСО. Пожелаю Даяне здоровья и восстановления за оставшиеся 10 дней. А в перспективе - продолжения прогресса. Все-таки за год он очевиден. Но нравиться такой стиль тенниса мне никогда не будет.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 15.08.2019 01:59
    0
    Добре хоч Еля сьогодні виграла. Калініна, Завацька.. У Даяни ще й з травмами.
    Здоров'я тобі, Даяночко! Не засмучуйся і одужуй, наша зірочка!
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 15.08.2019 01:56
    +2
    Даяні здоров'я з лівою ногою: де цілих 2 пошкодження вона сьогодні отримала.
    Сподіваюся що до шлему молодий організм відновиться. Але якщо навіть так, то ігровий тонус вже одно постраждає.
    Тепер повболіваємо за Сабаленку проти Саккарі, щоб гречанка, не виграла, і не обійшла таким чином Даяну в рейтингу. Все таки добре було б Даянці бути сіяною. Але через проблеми зі здоров'ям настрій зіпсувався набагато більше, ніж через поразку.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 15.08.2019 01:55
    +6
    vizuals, 15.08.2019 01:53
    Світоліна стайл. Я такого більше дивитися не буду, як і Світоліну більше не дивлюся
    Та вже зробіть милість
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 15.08.2019 01:53
    -12
    Світоліна стайл. Я такого більше дивитися не буду, як і Світоліну більше не дивлюся
    Ссылка
    Elis
      Elis, 15.08.2019 01:55
    +6
    vizuals, 15.08.2019 01:53
    Світоліна стайл. Я такого більше дивитися не буду, як і Світоліну більше не дивлюся
    Та вже зробіть милість
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 15.08.2019 02:05
    +3
    vizuals, 15.08.2019 01:53
    Світоліна стайл. Я такого більше дивитися не буду, як і Світоліну більше не дивлюся
    Слава Господу Богу. Надеюсь, одним "эспертом" на этом сайте станет меньше.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 15.08.2019 02:02
    +3
    Увы, но результат закономерен. Вообще, смотря на матчи Даяны против разнообразных техничных теннисисток вроде Возняцки или Кузнецовой, главный вывод из них - как же многому еще нужно Даяне научиться, чтобы добраться до топа. И не факт, что это у нее вообще получится. Полугорки под лево - и гора ошибок. Долгий утомительный розыгрыш - и удар наотмашь, два метра в аут. Все знают, как я не люблю запоребриков, но Кузнецова играет в теннис головой. Она потому и тащит большинство мячей, которые были бы виннерсами против почти всех остальных теннисисток в Туре, что читает направления ударов. У нее нет сумасшедшей скорости, это не Халеп, и даже не Свитолина. Если бы Даяна бросила хоть один дроп за 3 сета, это стало бы очевидным. Вперед Кузнецова бежит плохо. Но стиль игры Даяны современный - размахнись, плечо, раззудись, рука. Как мы знаем, так можно даже Шлем выиграть, если очень повезет. Тем не менее, к настоящему теннису это имеет примерно такое же отношение, как Артуро Гатти (кто помнит) - к боксу.
    Дело для Даяны закончилось совсем плохо. Ладно бы поражение, так еще проблемы с левой ногой, а в итоге она ее еще и подвернула. Только этого не хватало перед ЮСО. Пожелаю Даяне здоровья и восстановления за оставшиеся 10 дней. А в перспективе - продолжения прогресса. Все-таки за год он очевиден. Но нравиться такой стиль тенниса мне никогда не будет.
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 15.08.2019 02:09
    +2
    Vladdal, 15.08.2019 02:05
    Слава Господу Богу. Надеюсь, одним "эспертом" на этом сайте станет меньше.
    То по делу пишет, а то как выпьет...
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 15.08.2019 02:08
    +2
    Может и к лучшему, пускай отдохнёт...
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 15.08.2019 01:56
    +2
    Даяні здоров'я з лівою ногою: де цілих 2 пошкодження вона сьогодні отримала.
    Сподіваюся що до шлему молодий організм відновиться. Але якщо навіть так, то ігровий тонус вже одно постраждає.
    Тепер повболіваємо за Сабаленку проти Саккарі, щоб гречанка, не виграла, і не обійшла таким чином Даяну в рейтингу. Все таки добре було б Даянці бути сіяною. Але через проблеми зі здоров'ям настрій зіпсувався набагато більше, ніж через поразку.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 15.08.2019 02:11
    +1
    relax-1984, 15.08.2019 02:09
    То по делу пишет, а то как выпьет...
    100%
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 15.08.2019 02:08
    +1
    Stanislav Matusevych, 15.08.2019 02:02
    Увы, но результат закономерен. Вообще, смотря на матчи Даяны против разнообразных техничных теннисисток вроде Возняцки или Кузнецовой, главный вывод из них - как же многому еще нужно Даяне научиться, чтобы добраться до топа. И не факт, что это у нее вообще получится. Полугорки под лево - и гора ошибок. Долгий утомительный розыгрыш - и удар наотмашь, два метра в аут. Все знают, как я не люблю запоребриков, но Кузнецова играет в теннис головой. Она потому и тащит большинство мячей, которые были бы виннерсами против почти всех остальных теннисисток в Туре, что читает направления ударов. У нее нет сумасшедшей скорости, это не Халеп, и даже не Свитолина. Если бы Даяна бросила хоть один дроп за 3 сета, это стало бы очевидным. Вперед Кузнецова бежит плохо. Но стиль игры Даяны современный - размахнись, плечо, раззудись, рука. Как мы знаем, так можно даже Шлем выиграть, если очень повезет. Тем не менее, к настоящему теннису это имеет примерно такое же отношение, как Артуро Гатти (кто помнит) - к боксу.
    Дело для Даяны закончилось совсем плохо. Ладно бы поражение, так еще проблемы с левой ногой, а в итоге она ее еще и подвернула. Только этого не хватало перед ЮСО. Пожелаю Даяне здоровья и восстановления за оставшиеся 10 дней. А в перспективе - продолжения прогресса. Все-таки за год он очевиден. Но нравиться такой стиль тенниса мне никогда не будет.
    Готов подписаться под каждым словом.
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 15.08.2019 02:25
    0
    Думаю, что Дае этот отдых нужен! Одно дрочет: щя на парашинских сайтах крилья все вздёрнут типа "и где Ваша хохляцкая звездечка?". Ну посмотрим где будет Кузя дальше...
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 15.08.2019 02:14
    0
    relax-1984, 15.08.2019 02:09
    То по делу пишет, а то как выпьет...
    У мене інша версія по другій частині - "як ставку програє..."
    Чому не можна просто повболівати за наших дівчат без "шкурного інтересу"?
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 15.08.2019 02:04
    0
    Элине же, как и ожидалось, в третьем круге снова играть против Кенин.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 15.08.2019 02:04
    0
    Жаль, що довелося грати Даяні зайвий сет. Все таки матчболи на власній подачі треба реалізовувати.
    По пам'яті, із наших дівчат тільки Марта Костюк проти ноунеймів вигравала матчі після матчболів суперниць і Даяна проти Гарсії в Страсбурзі.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 15.08.2019 02:03
    0
    Еліна грає з Кенін. Сумнівів не було, але з'явилась визначеність. Тепер нав'язувати їй свою гру, але робити це агресивно.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 15.08.2019 01:59
    0
    Добре хоч Еля сьогодні виграла. Калініна, Завацька.. У Даяни ще й з травмами.
    Здоров'я тобі, Даяночко! Не засмучуйся і одужуй, наша зірочка!
    Ссылка
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