Цинциннати. Ястремская с матчболов проиграла Кузнецовой

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№32 WTA) закончила выступления на турнире серии Премьер 5 в Цинциннати.
В матче второго круга украинка не смогла дожать экс-вторую ракетку мира Светлану Кузнецову из России (№153 WTA).
Цинциннати. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) – Светлана Кузнецова (Россия) – 6:4, 6:7(7), 2:6
Поединок против набравшей неплохую форму Кузнецовой обещал быть непростым. Котировки букмекеров, чесно говоря, немного удивили. И уже с начала матча было понятно, что легкой победой тут и не пахнет. Практически в каждом гейме борьба шла на больше-меньше, россиянка отлично двигалась по корту и доставала такие мячи, за которыми коллеги по цеху в ее возрасте предпочитают не бегать.
Но Даяна была к этому готова, тяжелая борьба с мегаопытной соперницей ее не смущала. В шестом гейме она первой сделала брейк и чуть позже вышла подавать на сет. Сразу у нее это не получилось, но вот на приеме миссия была выполнена.
Со старта второй партии Кузнецова перехватила инициативу и повела 2:0, а потом 3:1. Начиная с пятого гейма, Ястремская резко повысила свой уровень игры, стала реже дарить опытной сопернице очки и взяла четыре гейма подряд. Но в одном из моментов ей пришлось обратиться за помощью к медперсоналу, Даяне затейпировали левую ногу выше и ниже колена. В девятом гейме этот матч должен был заканчиваться, но украинке не удалось реализовать два матчбола. Стало понятно, что тай-брейка, скорее всего, не избежать, что в итоге и случилось. Борьба в 13-м гейме была упорной, но опыт все-же победил.
На третий сет россиянка выходила в ранге фаворитки, тем более Ястремская в этом году еще не выигрывала матчей, в которых проигрывала тай-брейк (это был четвертый такой поединок). Было видно, что силы покидают Даяну, в затяжном пятом гейме она все-таки не смогла защитить подачу и судьба матча стала окончательно понятной. Далее теннисистки доигрывали, а в последнем гейме Ястремская еще и получила повреждение голеностопа. Хотелось бы верить, что все не так серьезно, как в первой части сезона.
❏WTA-Cincinnati-R2— Dolphin13 (@Falconer0717) 14 серпня 2019 р.
☆Kuznetsova S. - Yastremska D.
・Kuznetsova, caring for opponents, and winning performances tend to refrain! pic.twitter.com/qsPkb2G3zN
Yastremska seemed to hurt her ankle/foot in the last game. Sveta showing concern for her after the match. pic.twitter.com/3WK18suxBT— The Body Serve (@TheBodyServe) 14 серпня 2019 р.
Кузнецова сегодня показала, что старая гвардия вполне может потягаться с молодыми и не очень опытными. Ястремская получила хороший урок от двукратной чемпионки турниров Grand Slam. Теперь главное залечить травму и хорошо подготовится к US Open. Будет Даяна сеяной или нет, зависит уже не от нее.
В третьем круге Кузнецова сразится против Юлии Путинцевой (№42 WTA) или Слоан Стивенс (№10 WTA).
Напомним, в первом круге Даяна обыграла Каролин Возняцки.
Источник — Sport.ua
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Чому не можна просто повболівати за наших дівчат без "шкурного інтересу"?
Дело для Даяны закончилось совсем плохо. Ладно бы поражение, так еще проблемы с левой ногой, а в итоге она ее еще и подвернула. Только этого не хватало перед ЮСО. Пожелаю Даяне здоровья и восстановления за оставшиеся 10 дней. А в перспективе - продолжения прогресса. Все-таки за год он очевиден. Но нравиться такой стиль тенниса мне никогда не будет.
По пам'яті, із наших дівчат тільки Марта Костюк проти ноунеймів вигравала матчі після матчболів суперниць і Даяна проти Гарсії в Страсбурзі.
Дело для Даяны закончилось совсем плохо. Ладно бы поражение, так еще проблемы с левой ногой, а в итоге она ее еще и подвернула. Только этого не хватало перед ЮСО. Пожелаю Даяне здоровья и восстановления за оставшиеся 10 дней. А в перспективе - продолжения прогресса. Все-таки за год он очевиден. Но нравиться такой стиль тенниса мне никогда не будет.
Здоров'я тобі, Даяночко! Не засмучуйся і одужуй, наша зірочка!
Сподіваюся що до шлему молодий організм відновиться. Але якщо навіть так, то ігровий тонус вже одно постраждає.
Тепер повболіваємо за Сабаленку проти Саккарі, щоб гречанка, не виграла, і не обійшла таким чином Даяну в рейтингу. Все таки добре було б Даянці бути сіяною. Але через проблеми зі здоров'ям настрій зіпсувався набагато більше, ніж через поразку.
Дело для Даяны закончилось совсем плохо. Ладно бы поражение, так еще проблемы с левой ногой, а в итоге она ее еще и подвернула. Только этого не хватало перед ЮСО. Пожелаю Даяне здоровья и восстановления за оставшиеся 10 дней. А в перспективе - продолжения прогресса. Все-таки за год он очевиден. Но нравиться такой стиль тенниса мне никогда не будет.
Сподіваюся що до шлему молодий організм відновиться. Але якщо навіть так, то ігровий тонус вже одно постраждає.
Тепер повболіваємо за Сабаленку проти Саккарі, щоб гречанка, не виграла, і не обійшла таким чином Даяну в рейтингу. Все таки добре було б Даянці бути сіяною. Але через проблеми зі здоров'ям настрій зіпсувався набагато більше, ніж через поразку.
Дело для Даяны закончилось совсем плохо. Ладно бы поражение, так еще проблемы с левой ногой, а в итоге она ее еще и подвернула. Только этого не хватало перед ЮСО. Пожелаю Даяне здоровья и восстановления за оставшиеся 10 дней. А в перспективе - продолжения прогресса. Все-таки за год он очевиден. Но нравиться такой стиль тенниса мне никогда не будет.
Чому не можна просто повболівати за наших дівчат без "шкурного інтересу"?
По пам'яті, із наших дівчат тільки Марта Костюк проти ноунеймів вигравала матчі після матчболів суперниць і Даяна проти Гарсії в Страсбурзі.
Здоров'я тобі, Даяночко! Не засмучуйся і одужуй, наша зірочка!
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