Цинциннати. Ястремская стартовала победой над экс-первой ракеткой

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№32 WTA) успешно начала выступления на турнире серии Премьер 5 в Цинциннати.

В матче первого круга 19-летняя украинка обыграла экс-первую ракетку мира Каролин Возняцки из Дании (№19 WTA).

Цинциннати. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Каролин Возняцки (Дании) – 6:4, 6:4

Чем-то этот матч напомнил встречу Даяны с еще одной экс-первой ракеткой в Торонто . Но больше по сюжету, чем по содержанию. Возняцки, которая в последнее время уже не показывает результатов топ-уровня по понятным причинам, сегодня была явно слабее Ястремской. Но и у украинки был не лучший день. Даяна много ошибалась, подача была хуже среднего, а количество невынужденных также было великовато.

И все же в первом сете она повела 4:1, после чего Петр Возняцки провел воспитательную работу с дочерью и Каролин сумела сравнять на четырех. К счастью, Ястремская не раскисла и уверенно провела заключительные геймы, отдав сопернице всего 3 розыгрыша. Отметим, что Даяна в первом сете допустила 8 двойных ошибок, с этим уже пора как-то бороться, отдавать столько легких очков соперницам непозволительно.

Зато вторую партию украинка закончила с показателем эйсы/двойные - 5:0. Но для этого она немного изменила силу и технику подачи. В первых геймах теннисистки с большими проблемами брали свои гейми, а ближе к середине сета началась гонка брейков. До счета 4:4 девушки шли на равных, догоняла украинка. Но снова в самый ответственный момент Ястремская сыграла лучше, что не может не радовать. Хотя Возняцки, конечно же, в данный момент времени соперница совершенно по зубам Даяне, обыгрывать ее не только можно, но и нужно.

Для прогресса в рейтинге и, соответственно, для попадания в посев US Open, украинке нужно выигрывать еще как минимум один матч. Но далеко не факт, что этого хватит. Напомним, выше 32-го места ранее она не поднималась.

В следующем раунде Ястремская сразится против Светланы Кузнецовой (№153 WTA).