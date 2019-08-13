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Цинциннати. Ястремская стартовала победой над экс-первой ракеткой

Украинка выиграла у Каролин Возняцки в двух сетах

  • 13.08.2019 05:23
  • 1292 просмотра
  • 13 комментариев
Цинциннати. Ястремская стартовала победой над экс-первой ракеткой
© WTA. Даяна Ястремская
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№32 WTA) успешно начала выступления на турнире серии Премьер 5 в Цинциннати.
 
В матче первого круга 19-летняя украинка обыграла экс-первую ракетку мира Каролин Возняцки из Дании (№19 WTA).
 
Цинциннати. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Каролин Возняцки (Дании) – 6:4, 6:4
 
Чем-то этот матч напомнил встречу Даяны с еще одной экс-первой ракеткой в Торонто. Но больше по сюжету, чем по содержанию. Возняцки, которая в последнее время уже не показывает результатов топ-уровня по понятным причинам, сегодня была явно слабее Ястремской. Но и у украинки был не лучший день. Даяна много ошибалась, подача была хуже среднего, а количество невынужденных также было великовато.
 
И все же в первом сете она повела 4:1, после чего Петр Возняцки провел воспитательную работу с дочерью и Каролин сумела сравнять на четырех. К счастью, Ястремская не раскисла и уверенно провела заключительные геймы, отдав сопернице всего 3 розыгрыша. Отметим, что Даяна в первом сете допустила 8 двойных ошибок, с этим уже пора как-то бороться, отдавать столько легких очков соперницам непозволительно.
 
 
Зато вторую партию украинка закончила с показателем эйсы/двойные - 5:0. Но для этого она немного изменила силу и технику подачи. В первых геймах теннисистки с большими проблемами брали свои гейми, а ближе к середине сета началась гонка брейков. До счета 4:4 девушки шли на равных, догоняла украинка. Но снова в самый ответственный момент Ястремская сыграла лучше, что не может не радовать. Хотя Возняцки, конечно же, в данный момент времени соперница совершенно по зубам Даяне, обыгрывать ее не только можно, но и  нужно. 
 
Для прогресса в рейтинге и, соответственно, для попадания в посев US Open, украинке нужно выигрывать еще как минимум один матч. Но далеко не факт, что этого хватит. Напомним, выше 32-го места ранее она не поднималась. 
 
В следующем раунде Ястремская сразится против Светланы Кузнецовой (№153 WTA).
 

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Владимир Белокриницкий
    online
      Владимир Белокриницкий, 13.08.2019 06:12
    -1
    ...а і справді? Хто знущався над Даянкою?
    Звідки синці?
    Сподіваюся це не Женом після матчу з Кенін...)))
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 13.08.2019 06:03
    0
    Приятно с утра читать такие новости, молодец и букам большой привет, столько давать на даяну против нынешней возняцки щедрый подарок
    Ссылка
    Владимир Белокриницкий
    online
      Владимир Белокриницкий, 13.08.2019 05:58
    -1
    По игре. Где-то после второго гейма возникло ощущение победы. Вот вышла Даяна сегодня побеждать. Не смотря ни на что. Обе девушки сегодня наошибались от души, отчасти из-за высокого темпа, заданного Даяной. Но ощущение победы не покидало до конца встречи. Даже когда Даяна подряд проиграла две своих подачи было понятно - она может прибавить в любой момент. Видимо отсюда какая-то обречённость Возняцки.
    Пожелаем сопернице здоровья, а Даянке пройти как можно дальше!
    Количество невынужденных от матча к матчу должно падать, а тот теннис, который прививает ей тренер, должен помочь ей победить в следующих матчах.
    Возрастная Кузнецова это почувствует, хотя лёгкой прогулки в этой встрече не предвидится... Но прогноз опять положительный! На этом турнире Даяна должна пройти дальше, чем на прошлом.
    Болеем за наших!!
    Ссылка
    Elis
      Elis, 13.08.2019 05:44
    0
    VoOne1983, 13.08.2019 05:39
    Взагалі то, коли виходш проти Возняцкі, треба бути готовим до ниття. В неї весь час то суперниця охкає занадто голосно, то трибуни не так вболівають як їй цього хотілось, то болбої не так бігають. В неї майже завжди якісь до когось претензії. Хоча мені здається вона цим тіки собі гірше робить..... Але.... в будь якому разі бажаю їй здоров‘я. Їй зараз досить нелегко
    Проте потім вона може сказати, що програла, бо суперниця надто голосно охкала. Дуже зручно, хіба ні?
    Гаразд, усім доброї ночі! Чи то вже доброго ранку! Дякую за спільний перегляд і емоції!
    Ссылка
    Володимир Кузьмін
      Володимир Кузьмін, 13.08.2019 05:41
    0
    Бачив з яким щастям Кузнєцова програла у Торонто, аж сввтилась вся, бажаю отримати щастя від Даяни!!!
    Ссылка
    Elis
      Elis, 13.08.2019 05:41
    0
    Stanislav Matusevych, 13.08.2019 05:37
    Тяжелый получился матч, игра у Даяны не очень шла и хорошо, что по ту сторону сетки была не какая-нибудь Кенин. С подачей в первом сете творился кошмар, хорошо, что выход Женома позволил ее наладить во втором с помощью временного перехода на слабенькие первые с сильным вращением. Ошибок от торопливости было снова много, и важно, что даже при этом удалось одержать победу. За это отчасти нужно поблагодарить соперницу. От Возняцки, увы, осталось только имя. Только очень изредка ей удавалось продемонстрировать свою прежнюю технику и разницу в этом компоненте тенниса с Даяной.
    Дальше Кузнецова, немного вспомнившая после травмы, как нужно играть в теннис, и легко там точно не будет.
    P.S. Интересно, что стряслось с правым глазом Даяны и ее левой щиколоткой? С кем она дралась или откуда упала?
    Може Кенін борги віддавала? За те, що та не дала здійснити давню мрію - перемогти Світоліну
    Ссылка
    VoOne1983
      VoOne1983, 13.08.2019 05:39
    0
    VVV, 13.08.2019 05:29
    Очевидно ниття Возняцкі дуже розлютило Даяну) останні три геймі переїхала катком просто! Молодчинка,одне задоволення дивитись її поєдинки.Улюблена українська тенісистка
    Взагалі то, коли виходш проти Возняцкі, треба бути готовим до ниття. В неї весь час то суперниця охкає занадто голосно, то трибуни не так вболівають як їй цього хотілось, то болбої не так бігають. В неї майже завжди якісь до когось претензії. Хоча мені здається вона цим тіки собі гірше робить..... Але.... в будь якому разі бажаю їй здоров‘я. Їй зараз досить нелегко
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 13.08.2019 05:37
    +2
    Тяжелый получился матч, игра у Даяны не очень шла и хорошо, что по ту сторону сетки была не какая-нибудь Кенин. С подачей в первом сете творился кошмар, хорошо, что выход Женома позволил ее наладить во втором с помощью временного перехода на слабенькие первые с сильным вращением. Ошибок от торопливости было снова много, и важно, что даже при этом удалось одержать победу. За это отчасти нужно поблагодарить соперницу. От Возняцки, увы, осталось только имя. Только очень изредка ей удавалось продемонстрировать свою прежнюю технику и разницу в этом компоненте тенниса с Даяной.
    Дальше Кузнецова, немного вспомнившая после травмы, как нужно играть в теннис, и легко там точно не будет.
    P.S. Интересно, что стряслось с правым глазом Даяны и ее левой щиколоткой? С кем она дралась или откуда упала?
    Ссылка
    vital
      vital, 13.08.2019 05:36
    0
    Elis, 13.08.2019 05:32
    Бо нєфіг до дитини чіплятись! Сама собі ведмежу послугу зробила - втратила концентрацію на гру.
    Якщо Вознякі починає говорити, то це хороший знак для суперниць. Каролін ще трохи тато допомогає і то не надовго. Швидше за все кращі часи Каролін вже позаду. Як варіант, Каро може зосередитися на сім'ї і над плануванням нащадків.
    А загалом мені жаль Вознякі з її хворобою, тим більше я в курсе що таке ревматоїдний артрит, бо і в моєї мами така сама болячка.
    Ссылка
    VoOne1983
      VoOne1983, 13.08.2019 05:34
    0
    Молодець. Після того як Каролін пожалілась судді, Даяна включила режим берсерка і розтрощила Возняцку в пух і прах.
    Але хоч і вигляділо наче Каролін просто нила, як частенько в неї буває, Даяні дійсно треба швидше готуватись до прийому. Вона має орієнтуватись на того, хто подає, а не навпаки. Не думаю, що Даяна це навмисно робила, але правила є правила
    Ссылка
    Elis
      Elis, 13.08.2019 05:32
    0
    VVV, 13.08.2019 05:29
    Очевидно ниття Возняцкі дуже розлютило Даяну) останні три геймі переїхала катком просто! Молодчинка,одне задоволення дивитись її поєдинки.Улюблена українська тенісистка
    Бо нєфіг до дитини чіплятись! Сама собі ведмежу послугу зробила - втратила концентрацію на гру.
    Ссылка
    vital
      vital, 13.08.2019 05:32
    -1
    Усіх вітаю з стартовою перемогою Даянки в Цинцинаті!
    Ох і щастить Даяні останнім часом із колишніми першими ракетками. На цей раз хай і екс-друга ракетка світу. Але досвід таких зустрічей і перемог звісно що дуже корисний для молодої дівчини. Як на мене, Кузя кращий варіант для 2-го кола ніж Севастова та й по стилю нормально підходить Даяні.
    Сьогодні в Даяни не дуже йшла гра, але добре що і в таких матчах українка починає перемагати.
    Не знаю що там сталося з Даяною, бо в неї синяк під правим оком і пластир на лівій нозі, але сподіваюся до наступної гри емоції після цього інциденту вляжуються і Даяна почне показувати більш якісну гру з меншою кількістю подвійних помилок.
    Ссылка
    VVV
      VVV, 13.08.2019 05:29
    +1
    Очевидно ниття Возняцкі дуже розлютило Даяну) останні три геймі переїхала катком просто! Молодчинка,одне задоволення дивитись її поєдинки.Улюблена українська тенісистка
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 13.08.2019 05:37
    +2
    Тяжелый получился матч, игра у Даяны не очень шла и хорошо, что по ту сторону сетки была не какая-нибудь Кенин. С подачей в первом сете творился кошмар, хорошо, что выход Женома позволил ее наладить во втором с помощью временного перехода на слабенькие первые с сильным вращением. Ошибок от торопливости было снова много, и важно, что даже при этом удалось одержать победу. За это отчасти нужно поблагодарить соперницу. От Возняцки, увы, осталось только имя. Только очень изредка ей удавалось продемонстрировать свою прежнюю технику и разницу в этом компоненте тенниса с Даяной.
    Дальше Кузнецова, немного вспомнившая после травмы, как нужно играть в теннис, и легко там точно не будет.
    P.S. Интересно, что стряслось с правым глазом Даяны и ее левой щиколоткой? С кем она дралась или откуда упала?
    Ссылка
    VVV
      VVV, 13.08.2019 05:29
    +1
    Очевидно ниття Возняцкі дуже розлютило Даяну) останні три геймі переїхала катком просто! Молодчинка,одне задоволення дивитись її поєдинки.Улюблена українська тенісистка
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 13.08.2019 06:03
    0
    Приятно с утра читать такие новости, молодец и букам большой привет, столько давать на даяну против нынешней возняцки щедрый подарок
    Ссылка
    Elis
      Elis, 13.08.2019 05:44
    0
    VoOne1983, 13.08.2019 05:39
    Взагалі то, коли виходш проти Возняцкі, треба бути готовим до ниття. В неї весь час то суперниця охкає занадто голосно, то трибуни не так вболівають як їй цього хотілось, то болбої не так бігають. В неї майже завжди якісь до когось претензії. Хоча мені здається вона цим тіки собі гірше робить..... Але.... в будь якому разі бажаю їй здоров‘я. Їй зараз досить нелегко
    Проте потім вона може сказати, що програла, бо суперниця надто голосно охкала. Дуже зручно, хіба ні?
    Гаразд, усім доброї ночі! Чи то вже доброго ранку! Дякую за спільний перегляд і емоції!
    Ссылка
    Володимир Кузьмін
      Володимир Кузьмін, 13.08.2019 05:41
    0
    Бачив з яким щастям Кузнєцова програла у Торонто, аж сввтилась вся, бажаю отримати щастя від Даяни!!!
    Ссылка
    Elis
      Elis, 13.08.2019 05:41
    0
    Stanislav Matusevych, 13.08.2019 05:37
    Тяжелый получился матч, игра у Даяны не очень шла и хорошо, что по ту сторону сетки была не какая-нибудь Кенин. С подачей в первом сете творился кошмар, хорошо, что выход Женома позволил ее наладить во втором с помощью временного перехода на слабенькие первые с сильным вращением. Ошибок от торопливости было снова много, и важно, что даже при этом удалось одержать победу. За это отчасти нужно поблагодарить соперницу. От Возняцки, увы, осталось только имя. Только очень изредка ей удавалось продемонстрировать свою прежнюю технику и разницу в этом компоненте тенниса с Даяной.
    Дальше Кузнецова, немного вспомнившая после травмы, как нужно играть в теннис, и легко там точно не будет.
    P.S. Интересно, что стряслось с правым глазом Даяны и ее левой щиколоткой? С кем она дралась или откуда упала?
    Може Кенін борги віддавала? За те, що та не дала здійснити давню мрію - перемогти Світоліну
    Ссылка
    VoOne1983
      VoOne1983, 13.08.2019 05:39
    0
    VVV, 13.08.2019 05:29
    Очевидно ниття Возняцкі дуже розлютило Даяну) останні три геймі переїхала катком просто! Молодчинка,одне задоволення дивитись її поєдинки.Улюблена українська тенісистка
    Взагалі то, коли виходш проти Возняцкі, треба бути готовим до ниття. В неї весь час то суперниця охкає занадто голосно, то трибуни не так вболівають як їй цього хотілось, то болбої не так бігають. В неї майже завжди якісь до когось претензії. Хоча мені здається вона цим тіки собі гірше робить..... Але.... в будь якому разі бажаю їй здоров‘я. Їй зараз досить нелегко
    Ссылка
    vital
      vital, 13.08.2019 05:36
    0
    Elis, 13.08.2019 05:32
    Бо нєфіг до дитини чіплятись! Сама собі ведмежу послугу зробила - втратила концентрацію на гру.
    Якщо Вознякі починає говорити, то це хороший знак для суперниць. Каролін ще трохи тато допомогає і то не надовго. Швидше за все кращі часи Каролін вже позаду. Як варіант, Каро може зосередитися на сім'ї і над плануванням нащадків.
    А загалом мені жаль Вознякі з її хворобою, тим більше я в курсе що таке ревматоїдний артрит, бо і в моєї мами така сама болячка.
    Ссылка
    VoOne1983
      VoOne1983, 13.08.2019 05:34
    0
    Молодець. Після того як Каролін пожалілась судді, Даяна включила режим берсерка і розтрощила Возняцку в пух і прах.
    Але хоч і вигляділо наче Каролін просто нила, як частенько в неї буває, Даяні дійсно треба швидше готуватись до прийому. Вона має орієнтуватись на того, хто подає, а не навпаки. Не думаю, що Даяна це навмисно робила, але правила є правила
    Ссылка
    Elis
      Elis, 13.08.2019 05:32
    0
    VVV, 13.08.2019 05:29
    Очевидно ниття Возняцкі дуже розлютило Даяну) останні три геймі переїхала катком просто! Молодчинка,одне задоволення дивитись її поєдинки.Улюблена українська тенісистка
    Бо нєфіг до дитини чіплятись! Сама собі ведмежу послугу зробила - втратила концентрацію на гру.
    Ссылка
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