Цинциннати. Ястремская стартовала победой над экс-первой ракеткой

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№32 WTA) успешно начала выступления на турнире серии Премьер 5 в Цинциннати.
В матче первого круга 19-летняя украинка обыграла экс-первую ракетку мира Каролин Возняцки из Дании (№19 WTA).
Цинциннати. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Каролин Возняцки (Дании) – 6:4, 6:4
Чем-то этот матч напомнил встречу Даяны с еще одной экс-первой ракеткой в Торонто. Но больше по сюжету, чем по содержанию. Возняцки, которая в последнее время уже не показывает результатов топ-уровня по понятным причинам, сегодня была явно слабее Ястремской. Но и у украинки был не лучший день. Даяна много ошибалась, подача была хуже среднего, а количество невынужденных также было великовато.
И все же в первом сете она повела 4:1, после чего Петр Возняцки провел воспитательную работу с дочерью и Каролин сумела сравнять на четырех. К счастью, Ястремская не раскисла и уверенно провела заключительные геймы, отдав сопернице всего 3 розыгрыша. Отметим, что Даяна в первом сете допустила 8 двойных ошибок, с этим уже пора как-то бороться, отдавать столько легких очков соперницам непозволительно.
Зато вторую партию украинка закончила с показателем эйсы/двойные - 5:0. Но для этого она немного изменила силу и технику подачи. В первых геймах теннисистки с большими проблемами брали свои гейми, а ближе к середине сета началась гонка брейков. До счета 4:4 девушки шли на равных, догоняла украинка. Но снова в самый ответственный момент Ястремская сыграла лучше, что не может не радовать. Хотя Возняцки, конечно же, в данный момент времени соперница совершенно по зубам Даяне, обыгрывать ее не только можно, но и нужно.
Для прогресса в рейтинге и, соответственно, для попадания в посев US Open, украинке нужно выигрывать еще как минимум один матч. Но далеко не факт, что этого хватит. Напомним, выше 32-го места ранее она не поднималась.
В следующем раунде Ястремская сразится против Светланы Кузнецовой (№153 WTA).
Источник — Sport.ua
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Звідки синці?
Сподіваюся це не Женом після матчу з Кенін...)))
Пожелаем сопернице здоровья, а Даянке пройти как можно дальше!
Количество невынужденных от матча к матчу должно падать, а тот теннис, который прививает ей тренер, должен помочь ей победить в следующих матчах.
Возрастная Кузнецова это почувствует, хотя лёгкой прогулки в этой встрече не предвидится... Но прогноз опять положительный! На этом турнире Даяна должна пройти дальше, чем на прошлом.
Болеем за наших!!
Гаразд, усім доброї ночі! Чи то вже доброго ранку! Дякую за спільний перегляд і емоції!
Дальше Кузнецова, немного вспомнившая после травмы, как нужно играть в теннис, и легко там точно не будет.
P.S. Интересно, что стряслось с правым глазом Даяны и ее левой щиколоткой? С кем она дралась или откуда упала?
Дальше Кузнецова, немного вспомнившая после травмы, как нужно играть в теннис, и легко там точно не будет.
P.S. Интересно, что стряслось с правым глазом Даяны и ее левой щиколоткой? С кем она дралась или откуда упала?
А загалом мені жаль Вознякі з її хворобою, тим більше я в курсе що таке ревматоїдний артрит, бо і в моєї мами така сама болячка.
Але хоч і вигляділо наче Каролін просто нила, як частенько в неї буває, Даяні дійсно треба швидше готуватись до прийому. Вона має орієнтуватись на того, хто подає, а не навпаки. Не думаю, що Даяна це навмисно робила, але правила є правила
Ох і щастить Даяні останнім часом із колишніми першими ракетками. На цей раз хай і екс-друга ракетка світу. Але досвід таких зустрічей і перемог звісно що дуже корисний для молодої дівчини. Як на мене, Кузя кращий варіант для 2-го кола ніж Севастова та й по стилю нормально підходить Даяні.
Сьогодні в Даяни не дуже йшла гра, але добре що і в таких матчах українка починає перемагати.
Не знаю що там сталося з Даяною, бо в неї синяк під правим оком і пластир на лівій нозі, але сподіваюся до наступної гри емоції після цього інциденту вляжуються і Даяна почне показувати більш якісну гру з меншою кількістю подвійних помилок.
Дальше Кузнецова, немного вспомнившая после травмы, как нужно играть в теннис, и легко там точно не будет.
P.S. Интересно, что стряслось с правым глазом Даяны и ее левой щиколоткой? С кем она дралась или откуда упала?
Гаразд, усім доброї ночі! Чи то вже доброго ранку! Дякую за спільний перегляд і емоції!
Дальше Кузнецова, немного вспомнившая после травмы, как нужно играть в теннис, и легко там точно не будет.
P.S. Интересно, что стряслось с правым глазом Даяны и ее левой щиколоткой? С кем она дралась или откуда упала?
А загалом мені жаль Вознякі з її хворобою, тим більше я в курсе що таке ревматоїдний артрит, бо і в моєї мами така сама болячка.
Але хоч і вигляділо наче Каролін просто нила, як частенько в неї буває, Даяні дійсно треба швидше готуватись до прийому. Вона має орієнтуватись на того, хто подає, а не навпаки. Не думаю, що Даяна це навмисно робила, але правила є правила
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