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Торонто. Ястремская обыграла экс-первую ракетку мира

Украинская теннисистка в двух сетах одолела Викторию Азаренко из Беларуси

  • 07.08.2019 20:03
  • 5428 просмотров
  • 18 комментариев
Торонто. Ястремская обыграла экс-первую ракетку мира
© WTA. Даяна Ястремская
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№33 WTA) продолжает триумфальное выступление на турнире серии Премьер 5 в Торонто.
 
В матче второго круга 19-летняя украинка обыграла Викторию Азаренко из Беларуси (№39 WTA). 
 
Торонто. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) – Виктория Азаренко (Беларусь) – 7:5, 7:5
 
Начало матча с Азаренко отличалось от того, что мы видели в первом круге против Конты. Ястремская сразу же заиграла на высоком уровне, держала сумасшедший темп и полностью доминировала на корте. Азаренко, лучшие годы которой уже позади, просто не успевала за той скоростью, которую предложила украинка. В многих случаях представительница Беларуси даже не бежала за мячами, настолько хорошо Даяне удавалось растягивать ее по корту.
 
Все это дикое преимущество вылилось в 5:1 и подачу на сет. И вот тут началась немного другая игра, с нервами, с ошибками, с четырьмя нереализованными сетболами. Пересказывать происходящее смысла нет, все было очень плохо, мы это видели и раньше. В какой-то момент показалось, что для Ястремской это может быть конечной остановкой. Азаренко сравнялась на пяти и по всем канонам должна была брать этот злополучный сет, но вот тут сыграла психологическая устойчивость Даяны.
 
При счете 5:5 Ястремской удалось защитить свою подачу, а на приеме она была неподражаемой, финальное очко тому подтверждением.
 
 
Но это не обещало легкой жизни во второй партии. Так все и случилось. Игра шла более-менее ровно, девушки защищали свои подачи, но первой брейканула Азаренко. На этот раз уже она выходила подавать на сет при счете 5:4, но проиграла 3 гейма подряд. Даяна сегодня показала удивительное умение добавлять в самые тяжелые моменты, ранее у нее это случалось не часто. 
 
В третьем круге Ястремская сразится против американки Софии Кенин (№29 WTA), которая выбила из борьбы первую ракетку мира Эшли Барти.
 
Дальше нам предстоит увидеть повторение матча второго круга Уимблдона, соперница будет жаждать реванша, тем более после такой победы в предыдущем поединке.
 

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    olegg1261
      olegg1261, 07.08.2019 21:14
    0
    Як тільки Даяна стабілізує подачу і психологічну стійкість під час вирішальних геймів то місце в 20 світового рейтинга до кінця року їй забезпечено.Вірю що вона буде серед сіяних на US oupen.
    Ссылка
    Сан Саныч
      Сан Саныч, 07.08.2019 20:26
    +4
    Отето Девка, 47 Виннерсов влупила
    Ссылка
    Александр Жаирс
    Александр Жаирс, 07.08.2019 20:20
    +4
    Умничка не потому,что выиграла,а потому,что играла не по годам умно. Ни одного бессмысленного действия,если чего не получлось,то из-за технического брака,но мысль почти всегда была в правильном направлении. Даяне подтянуть бы физику,да набраться опыта больших турниров и ей любой теннисистке будет сложно противостоять.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.08.2019 20:18
    +7
    Ох, Даяна, не бережешь ты нервы своих болельщиков! И все равно молодец, что сумела выкрутиться из неприятных ситуаций в обеих сетах, особенно во втором. Но с подачей беда.
    Из положительного я бы отметил, что после спадов Даяне начали удаваться подъемы по ходу матча. Я бы сказал, что впервые это ярко проявилось на Уимблдоне. Раньше после провалов камбэки могли удаваться только единожды, второй провал по ходу матча приводил к поражению. Значит, прогресс есть.
    В лайве Даяна поднимается на 32-е место, дающее право посева на ЮСО. Пока об этом говорить рано, впереди Цинциннати, но поглядывать на текущую ситуацию стоит. Дальше Кенин, которая находится в хорошей форме и мечтает реваншироваться за Уимблдон, где она тоже была в тонусе, но все-таки проиграла.
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    ternow
      ternow, 07.08.2019 20:17
    -6
    Алексей Левченко, 07.08.2019 20:13
    Боже, какое же удовольствие я получил, смотря игру на бялорусском канале. Как же они всю игру скулили, желя, чтоб Даяна начала лажать. И сколько траура было в их голосе после каждого ее успешного мяча! Браво Даяна! Спасибо за игру!
    Нынешнюю Азаренко кто только не имеет... Ну и будет праздник и на нашей улице!
    Ссылка
    Олег Кулініч
      Олег Кулініч, 07.08.2019 20:16
    -1
    Даяна по грі трошки не дотягує до свого ж рівня, коли ото вона в сінгапурах і шанхаях зажигала. Але тішусь, шо здається спекалась звички на кожному розіграшу гарцувати і зачіску поправляти. Мене ті переступчики її чогось тіпа нервували))) Але по лініях стала менше попадати, біда)))
    Ссылка
    Алексей Левченко
      Алексей Левченко, 07.08.2019 20:13
    +4
    Боже, какое же удовольствие я получил, смотря игру на бялорусском канале. Как же они всю игру скулили, желя, чтоб Даяна начала лажать. И сколько траура было в их голосе после каждого ее успешного мяча! Браво Даяна! Спасибо за игру!
    Ссылка
    svv72
      svv72, 07.08.2019 20:13
    +2
    Молодец и не сомневался. Поменьше двойных ошибок на подаче и больше уверенности в себе
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 07.08.2019 20:12
    +2
    А-А-А-А-А-А, ану ще хай Еліна настрій не спортить, тоді спатиму крепко до післязавтра... )))
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 07.08.2019 20:11
    0
    Hottabych, 07.08.2019 20:10
    Смотрим теперь на ValidolTv:Матч Элина Свитолина – Катерина Синякова
    Е ні, я пас. ЗАвтра на работу, так що пити не можна
    Ссылка
    ternow
      ternow, 07.08.2019 20:11
    -2
    Закат карьеры Азаренко: физически нынешняя Азаренко очень слаба, поэтому и проигрывает почти всем..
    Ссылка
    xalk
      xalk, 07.08.2019 20:11
    +5
    Наша ямочка Браво ти наше сонечко
    Ссылка
    Hottabych
      Hottabych, 07.08.2019 20:10
    +8
    Смотрим теперь на ValidolTv:Матч Элина Свитолина – Катерина Синякова
    Ссылка
    Vlad Rasevski
      Vlad Rasevski, 07.08.2019 20:08
    +6
    Так держати!!! Супер!!!
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 07.08.2019 20:08
    +4
    "Ястремская обыграла экс-первую ракетку мира"
    Дая обіграла Вікусика. Але по любому молодець
    Ссылка
    « УАФ - М а ф і я »
    online
      « УАФ - М а ф і я », 07.08.2019 20:08
    +5
    У м н и ч ь к а! 🇺🇦👍
    Ссылка
    Вадим Острадчук
    Вадим Острадчук, 07.08.2019 20:08
    +7
    переживал как за себя. молодец
    Ссылка
    kalabok100
      kalabok100, 07.08.2019 20:05
    +14
    Молодчина !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    kalabok100
      kalabok100, 07.08.2019 20:05
    +14
    Молодчина !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    Hottabych
      Hottabych, 07.08.2019 20:10
    +8
    Смотрим теперь на ValidolTv:Матч Элина Свитолина – Катерина Синякова
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.08.2019 20:18
    +7
    Ох, Даяна, не бережешь ты нервы своих болельщиков! И все равно молодец, что сумела выкрутиться из неприятных ситуаций в обеих сетах, особенно во втором. Но с подачей беда.
    Из положительного я бы отметил, что после спадов Даяне начали удаваться подъемы по ходу матча. Я бы сказал, что впервые это ярко проявилось на Уимблдоне. Раньше после провалов камбэки могли удаваться только единожды, второй провал по ходу матча приводил к поражению. Значит, прогресс есть.
    В лайве Даяна поднимается на 32-е место, дающее право посева на ЮСО. Пока об этом говорить рано, впереди Цинциннати, но поглядывать на текущую ситуацию стоит. Дальше Кенин, которая находится в хорошей форме и мечтает реваншироваться за Уимблдон, где она тоже была в тонусе, но все-таки проиграла.
    Ссылка
    Вадим Острадчук
    Вадим Острадчук, 07.08.2019 20:08
    +7
    переживал как за себя. молодец
    Ссылка
    Vlad Rasevski
      Vlad Rasevski, 07.08.2019 20:08
    +6
    Так держати!!! Супер!!!
    Ссылка
    xalk
      xalk, 07.08.2019 20:11
    +5
    Наша ямочка Браво ти наше сонечко
    Ссылка
    « УАФ - М а ф і я »
    online
      « УАФ - М а ф і я », 07.08.2019 20:08
    +5
    У м н и ч ь к а! 🇺🇦👍
    Ссылка
    Сан Саныч
      Сан Саныч, 07.08.2019 20:26
    +4
    Отето Девка, 47 Виннерсов влупила
    Ссылка
    Александр Жаирс
    Александр Жаирс, 07.08.2019 20:20
    +4
    Умничка не потому,что выиграла,а потому,что играла не по годам умно. Ни одного бессмысленного действия,если чего не получлось,то из-за технического брака,но мысль почти всегда была в правильном направлении. Даяне подтянуть бы физику,да набраться опыта больших турниров и ей любой теннисистке будет сложно противостоять.
    Ссылка
    Алексей Левченко
      Алексей Левченко, 07.08.2019 20:13
    +4
    Боже, какое же удовольствие я получил, смотря игру на бялорусском канале. Как же они всю игру скулили, желя, чтоб Даяна начала лажать. И сколько траура было в их голосе после каждого ее успешного мяча! Браво Даяна! Спасибо за игру!
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 07.08.2019 20:08
    +4
    "Ястремская обыграла экс-первую ракетку мира"
    Дая обіграла Вікусика. Але по любому молодець
    Ссылка
    svv72
      svv72, 07.08.2019 20:13
    +2
    Молодец и не сомневался. Поменьше двойных ошибок на подаче и больше уверенности в себе
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 07.08.2019 20:12
    +2
    А-А-А-А-А-А, ану ще хай Еліна настрій не спортить, тоді спатиму крепко до післязавтра... )))
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 07.08.2019 21:14
    0
    Як тільки Даяна стабілізує подачу і психологічну стійкість під час вирішальних геймів то місце в 20 світового рейтинга до кінця року їй забезпечено.Вірю що вона буде серед сіяних на US oupen.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 07.08.2019 20:11
    0
    Hottabych, 07.08.2019 20:10
    Смотрим теперь на ValidolTv:Матч Элина Свитолина – Катерина Синякова
    Е ні, я пас. ЗАвтра на работу, так що пити не можна
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