Торонто. Ястремская обыграла экс-первую ракетку мира

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№33 WTA) продолжает триумфальное выступление на турнире серии Премьер 5 в Торонто.

В матче второго круга 19-летняя украинка обыграла Викторию Азаренко из Беларуси (№39 WTA).

Торонто. Второй круг

Даяна Ястремская (Украина) – Виктория Азаренко (Беларусь) – 7:5, 7:5

Начало матча с Азаренко отличалось от того, что мы видели в первом круге против Конты. Ястремская сразу же заиграла на высоком уровне, держала сумасшедший темп и полностью доминировала на корте. Азаренко, лучшие годы которой уже позади, просто не успевала за той скоростью, которую предложила украинка. В многих случаях представительница Беларуси даже не бежала за мячами, настолько хорошо Даяне удавалось растягивать ее по корту.

Все это дикое преимущество вылилось в 5:1 и подачу на сет. И вот тут началась немного другая игра, с нервами, с ошибками, с четырьмя нереализованными сетболами. Пересказывать происходящее смысла нет, все было очень плохо, мы это видели и раньше. В какой-то момент показалось, что для Ястремской это может быть конечной остановкой. Азаренко сравнялась на пяти и по всем канонам должна была брать этот злополучный сет, но вот тут сыграла психологическая устойчивость Даяны.

При счете 5:5 Ястремской удалось защитить свою подачу, а на приеме она была неподражаемой, финальное очко тому подтверждением.

Но это не обещало легкой жизни во второй партии. Так все и случилось. Игра шла более-менее ровно, девушки защищали свои подачи, но первой брейканула Азаренко. На этот раз уже она выходила подавать на сет при счете 5:4, но проиграла 3 гейма подряд. Даяна сегодня показала удивительное умение добавлять в самые тяжелые моменты, ранее у нее это случалось не часто.