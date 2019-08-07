Торонто. Ястремская обыграла экс-первую ракетку мира

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№33 WTA) продолжает триумфальное выступление на турнире серии Премьер 5 в Торонто.
В матче второго круга 19-летняя украинка обыграла Викторию Азаренко из Беларуси (№39 WTA).
Торонто. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) – Виктория Азаренко (Беларусь) – 7:5, 7:5
Начало матча с Азаренко отличалось от того, что мы видели в первом круге против Конты. Ястремская сразу же заиграла на высоком уровне, держала сумасшедший темп и полностью доминировала на корте. Азаренко, лучшие годы которой уже позади, просто не успевала за той скоростью, которую предложила украинка. В многих случаях представительница Беларуси даже не бежала за мячами, настолько хорошо Даяне удавалось растягивать ее по корту.
Все это дикое преимущество вылилось в 5:1 и подачу на сет. И вот тут началась немного другая игра, с нервами, с ошибками, с четырьмя нереализованными сетболами. Пересказывать происходящее смысла нет, все было очень плохо, мы это видели и раньше. В какой-то момент показалось, что для Ястремской это может быть конечной остановкой. Азаренко сравнялась на пяти и по всем канонам должна была брать этот злополучный сет, но вот тут сыграла психологическая устойчивость Даяны.
При счете 5:5 Ястремской удалось защитить свою подачу, а на приеме она была неподражаемой, финальное очко тому подтверждением.
Но это не обещало легкой жизни во второй партии. Так все и случилось. Игра шла более-менее ровно, девушки защищали свои подачи, но первой брейканула Азаренко. На этот раз уже она выходила подавать на сет при счете 5:4, но проиграла 3 гейма подряд. Даяна сегодня показала удивительное умение добавлять в самые тяжелые моменты, ранее у нее это случалось не часто.
В третьем круге Ястремская сразится против американки Софии Кенин (№29 WTA), которая выбила из борьбы первую ракетку мира Эшли Барти.
Дальше нам предстоит увидеть повторение матча второго круга Уимблдона, соперница будет жаждать реванша, тем более после такой победы в предыдущем поединке.
Источник — Sport.ua
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Из положительного я бы отметил, что после спадов Даяне начали удаваться подъемы по ходу матча. Я бы сказал, что впервые это ярко проявилось на Уимблдоне. Раньше после провалов камбэки могли удаваться только единожды, второй провал по ходу матча приводил к поражению. Значит, прогресс есть.
В лайве Даяна поднимается на 32-е место, дающее право посева на ЮСО. Пока об этом говорить рано, впереди Цинциннати, но поглядывать на текущую ситуацию стоит. Дальше Кенин, которая находится в хорошей форме и мечтает реваншироваться за Уимблдон, где она тоже была в тонусе, но все-таки проиграла.
Дая обіграла Вікусика. Але по любому молодець
Из положительного я бы отметил, что после спадов Даяне начали удаваться подъемы по ходу матча. Я бы сказал, что впервые это ярко проявилось на Уимблдоне. Раньше после провалов камбэки могли удаваться только единожды, второй провал по ходу матча приводил к поражению. Значит, прогресс есть.
В лайве Даяна поднимается на 32-е место, дающее право посева на ЮСО. Пока об этом говорить рано, впереди Цинциннати, но поглядывать на текущую ситуацию стоит. Дальше Кенин, которая находится в хорошей форме и мечтает реваншироваться за Уимблдон, где она тоже была в тонусе, но все-таки проиграла.
Дая обіграла Вікусика. Але по любому молодець
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