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Торонто. Кенин выбила Барти во втором круге

20-летняя американка одолела первую ракетку мира в трех сетах

  • 07.08.2019 00:12
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  • 1 комментарий
Торонто. Кенин выбила Барти во втором круге
© WTA. Эшли Барти
В матче второго круга хардового турнира серии Премьер 5 в Торонто состоялась громкая сенсация. Первая ракетка мира Эшли Барти в трех сетах уступила 20-летней американке Софии Кенин (№29 WTA).
 
Торонто. Второй круг
София Кенин (США) – Эшли Барти (Австралия) – 6:7(5), 6:3, 6:4
 
Для Софии это дебютная победа над первой ракеткой мира и четвертая – в матчах против теннисисток из топ-10.
 
Стоит отметим, что отобрать у Барти теннисную корону в Торонто могут Наоми Осака и Каролина Плишкова. Японке для этого достаточно всего одной победы.
 
Добавим, что Кенин в следующем раунде сыграет с победительницей матча Даяна Ястремская – Виктория Азаренко. А в 1/4 финала кто-то из вышеперечисленных теннисисток может сыграть с Элиной Свитолиной, если первая ракетка Украины, конечно же, выиграет два стартовых матча.
 
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Vladdal
    online
      Vladdal, 07.08.2019 00:40
    -1
    Тут столько "если", что лучше бы вообще не говорить о возможной встрече украинок между собой.
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