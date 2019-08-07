Торонто. Кенин выбила Барти во втором круге

В матче второго круга хардового турнира серии Премьер 5 в Торонто состоялась громкая сенсация. Первая ракетка мира Эшли Барти в трех сетах уступила 20-летней американке Софии Кенин (№29 WTA).
Торонто. Второй круг
София Кенин (США) – Эшли Барти (Австралия) – 6:7(5), 6:3, 6:4
Для Софии это дебютная победа над первой ракеткой мира и четвертая – в матчах против теннисисток из топ-10.
Стоит отметим, что отобрать у Барти теннисную корону в Торонто могут Наоми Осака и Каролина Плишкова. Японке для этого достаточно всего одной победы.
Добавим, что Кенин в следующем раунде сыграет с победительницей матча Даяна Ястремская – Виктория Азаренко. А в 1/4 финала кто-то из вышеперечисленных теннисисток может сыграть с Элиной Свитолиной, если первая ракетка Украины, конечно же, выиграет два стартовых матча.
Источник — Sport.ua
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