Торонто. Кенин выбила Барти во втором круге

Брюгге имеет кучу моментов в чужой штрафной - вот самая плохая новость на сегодня. Не исключено, ...

Все адекватные люди «Помешать Динамо пройти Брюгге может только тренер бульбаш»

01:22 — Andy_P

Я хоть и не хохол, но попробую тебе ответить ;) Ты трезв? Свалил в кучу хохлов, белорусов, Кра...

00:57 — Axmetov1

А чо ты на Карабах смотриш?Блть хохол.Ты на Динамо смотри Завтра на Краснодар посмотри,крикн...