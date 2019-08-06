Торонто. Определились соперницы Свитолиной и Ястремской

22:38 — Андрей Овчаренко

Ты ж понимаешь, что люди не счетом недовольны в первую очередь

22:37 — Maxim_kravets

Я извиняюсь, а вы игру смотрите?

22:37 — upiter8

...пускай лучше безмозглые легионеры в Динамо играют, то хоть всегда будет кого выбирать в сборну...

22:37 — Руслан Шевченко

Это он нам еще припомнит, после поражения, скажет: послушал болельщиков, вот и продули!!!

22:36 — dig_sum

Пока пропустили один и тот с пеналити. Говносрача на 25 страниц. Болельщики-с

22:36 — FFY_MRAZ_

Он идиот, но не настолько

22:36 — Ag1077

И Витю выпустил, что не всё потеряно?

22:35 — FFY_MRAZ_

Что тебе эта ЛЧ сдалась!? 3-0 со Львовом были прекрасны

22:35 — Андрей Овчаренко

просто он тренер уровня кузьмичей со спирт-юа

22:35 — Ag1077

Не уже-ли Беседина сняли? Кто ж за мяч будет цепляться?