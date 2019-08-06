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Торонто. Определились соперницы Свитолиной и Ястремской

Стали известны оппонентки украинок по второму раунду

  • 06.08.2019 21:48
  • 1928 просмотров
  • 1 комментарий
Торонто. Определились соперницы Свитолиной и Ястремской
© WTA. Катерина Синякова
Чешская теннисистка Катерина Синякова (№41 WTA) стартовала с победы на хардовом турнире серии Премьер 5 в Торонто. В матче первого круга чешка обыграла американку Даниэль Коллинс (№36 WTA)
 
Таким образом, Синякова вышла на шестую сеяную украинку Элину Свитолину, которая ждет ее во втором круге. Напомним, первая ракетка Украины пропускала первый раунд в Торонто из-за высокого номера посева.
 
Будущая соперница Даяны Ястремской, которая в первом раунде разобралась с Йоханной Контой, определялась в матче Виктория Азаренко (№39 WTA) – Камила Джорджи (№52 WTA). Легкую победу одержала экс-первая ракетка мира из Беларуси
 
Торонто. Первый круг
Даниэль Коллинс (США) – Катерина Синякова (Чехия) – 6:4, 6:7(3), 2:6
Виктория Азаренко (Беларусь) – Камила Джорджи (Италия) – 6:2, 6:2.
 
Пары второго круга с участием украинок
Свитолина – Синякова
Ястремская – Азаренко
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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 06.08.2019 21:50
    0
    2-0;
    2-1
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 06.08.2019 21:50
    0
    2-0;
    2-1
    Ссылка
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