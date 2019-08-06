Торонто. Определились соперницы Свитолиной и Ястремской

Чешская теннисистка Катерина Синякова (№41 WTA) стартовала с победы на хардовом турнире серии Премьер 5 в Торонто. В матче первого круга чешка обыграла американку Даниэль Коллинс (№36 WTA)
Таким образом, Синякова вышла на шестую сеяную украинку Элину Свитолину, которая ждет ее во втором круге. Напомним, первая ракетка Украины пропускала первый раунд в Торонто из-за высокого номера посева.
Будущая соперница Даяны Ястремской, которая в первом раунде разобралась с Йоханной Контой, определялась в матче Виктория Азаренко (№39 WTA) – Камила Джорджи (№52 WTA). Легкую победу одержала экс-первая ракетка мира из Беларуси
Торонто. Первый круг
Даниэль Коллинс (США) – Катерина Синякова (Чехия) – 6:4, 6:7(3), 2:6
Виктория Азаренко (Беларусь) – Камила Джорджи (Италия) – 6:2, 6:2.
Пары второго круга с участием украинок
Свитолина – Синякова
Ястремская – Азаренко
Источник — Sport.ua
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