Торонто. Ястремская стартовала с уверенной победы над Контой

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№33 WTA) успешно начала выступления на турнире серии Премьер 5 в Торонто.

В матче первого круга 19-летняя украинка в двух сетах разобралась с британкой Йоханной Контой (№14 WTA).

Торонто. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Йоханна Конта (Великобритания) – 6:3, 6:2

Ястремская неплохо провела первый гейм, после чего у нее случился традиционный для старта поединка спад. На приеме все мячи полетели в ауты, на подаче – украинка ошибалась уже в розыгрышах. Но внезапно в четвертом гейме ситуация изменились после того как Даяна начала попадать в корт. Ее мощная и агрессивная игра держала Конту за задней линией, не давая британке использовать свои козыри.

После неудачи вначале у Ястремской хорошо получалось принимать не самую простую подачу Конты. В шестом гейме британка даже взяла челлендж на своей первой подаче после приема навылет от украинки. Что интересно, она его выиграла и важное очко при счете 40:40 Даяне не досталось.

Но уже в восьмом гейме украинка разорвала соперницу на приеме, Конта не смогла выиграть ни одного очка. Со второго сетбола Ястремская забрала первый сет.

Начало второй партии складывалось не лучшим образом, Даяна с трудом защитила свою подачу, но дальше начала наращивать обороты. Конта не выстояла в пятом гейме, после этого у нее уже практически не было шансов за исключением решающего гейма, где украинка не смогла реализовать первые четыре матчбола.

Отличная победа Ястремской над достойной соперницей, которая сегодня была слабее. Отметим, что Даяна сделала также и подарок Элине Свитолиной, лишив очков одну из ее главных конкуренток в Чемпионской гонке, по результатам которой лучшие восемь теннисисток сыграют на Итоговом турнире в Шэньчжэне.

Во втором круге Ястремская сразится против Виктории Азаренко (№39 WTA) или Камилы Джорджи (№52 WTA).

Отметим, что это была четвертая победа в карьере Ястремской над теннисисткой из топ-20 мирового рейтинга.