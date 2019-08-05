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Торонто. Ястремская стартовала с уверенной победы над Контой

Украинская теннисистка в двух сетах обыграла 14-ю ракетку мира

  • 05.08.2019 19:29
  • 3517 просмотров
  • 16 комментариев
Торонто. Ястремская стартовала с уверенной победы над Контой
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№33 WTA) успешно начала выступления на турнире серии Премьер 5 в Торонто.
 
В матче первого круга 19-летняя украинка в двух сетах разобралась с британкой Йоханной Контой (№14 WTA).
 
Торонто. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Йоханна Конта (Великобритания) –  6:3, 6:2
 
Ястремская неплохо провела первый гейм, после чего у нее случился традиционный для старта поединка спад. На приеме все мячи полетели в ауты, на подаче – украинка ошибалась уже в розыгрышах. Но внезапно в четвертом гейме ситуация изменились после того как Даяна начала попадать в корт. Ее мощная и агрессивная игра держала Конту за задней линией, не давая британке использовать свои козыри.
 
После неудачи вначале у Ястремской хорошо получалось принимать не самую простую подачу Конты. В шестом гейме британка даже взяла челлендж на своей первой подаче после приема навылет от украинки. Что интересно, она его выиграла и важное очко при счете 40:40 Даяне не досталось.
 
Но уже в восьмом гейме украинка разорвала соперницу на приеме, Конта не смогла выиграть ни одного очка. Со второго сетбола Ястремская забрала первый сет.
 
 
Начало второй партии складывалось не лучшим образом, Даяна с трудом защитила свою подачу, но дальше начала наращивать обороты. Конта не выстояла в пятом гейме, после этого у нее уже практически не было шансов за исключением решающего гейма, где украинка не смогла реализовать первые четыре матчбола.
 
Отличная победа Ястремской над достойной соперницей, которая сегодня была слабее. Отметим, что Даяна сделала также и подарок Элине Свитолиной, лишив очков одну из ее главных конкуренток в Чемпионской гонке, по результатам которой лучшие восемь теннисисток сыграют на Итоговом турнире в Шэньчжэне.
 
 
Во втором круге Ястремская сразится против Виктории Азаренко (№39 WTA) или Камилы Джорджи (№52 WTA).
 
Отметим, что это была четвертая победа в карьере Ястремской над теннисисткой из топ-20 мирового рейтинга.
 

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Доброгорский Юрий
      Доброгорский Юрий, 05.08.2019 20:25
    0
    Браво. Максимум год и Даяна будет первым номером Украины...
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 05.08.2019 20:01
    0
    olya403, 05.08.2019 19:56
    тут йдеться про інше. Раніше ми обговорювали суперниць Еліни по потраплянні на Підсумковий турнір. Якраз найближчими є Конта і Бенчіч
    А, тоді так. Алеж Бенчіч набагато сильніша Потькі, але вона з категорії нестабільних, так що усе може статися.
    Ссылка
    olya403
      olya403, 05.08.2019 19:56
    0
    vizuals, 05.08.2019 19:41
    Навіщо. ХІба не хочеться, щоб ДАяна реваншувалася за напіфінал Люксембургу 2018 проти Бенчіч?
    тут йдеться про інше. Раніше ми обговорювали суперниць Еліни по потраплянні на Підсумковий турнір. Якраз найближчими є Конта і Бенчіч
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 05.08.2019 19:48
    0
    Stanislav Matusevych, 05.08.2019 19:39
    Хорошая стартовая победа, но расслабиться Даяне будет некогда, сетка у нее очень жесткая. Конта оказалась не в лучшем состоянии, а, поскольку она является соперницей Элины в Чемпионской Гонке, то это вдвойне отлично. Удивительно, но Даяна сегодня была стабильнее соперницы, поэтому и заслуженно выиграла.
    Отдельно интересно бы узнать, с чем связан переход Даяны во втором сете с плоских подач на подачи с сильным вращением. Так было задумано до игры или Ястремская по ходу матча решила перестроиться?
    Ждем завтрашнего дня, чтобы узнать дальнейшую соперницу. Даже не знаю, с кем из пары Азаренка-Джорджи будет проще играть.
    Подачі підкручувала мабуть конкретно під Конту, бо та сильно приймає звичайні подачі, що небезпечно
    Ссылка
    vitaha33
      vitaha33, 05.08.2019 19:45
    +1
    Stanislav Matusevych, 05.08.2019 19:39
    Хорошая стартовая победа, но расслабиться Даяне будет некогда, сетка у нее очень жесткая. Конта оказалась не в лучшем состоянии, а, поскольку она является соперницей Элины в Чемпионской Гонке, то это вдвойне отлично. Удивительно, но Даяна сегодня была стабильнее соперницы, поэтому и заслуженно выиграла.
    Отдельно интересно бы узнать, с чем связан переход Даяны во втором сете с плоских подач на подачи с сильным вращением. Так было задумано до игры или Ястремская по ходу матча решила перестроиться?
    Ждем завтрашнего дня, чтобы узнать дальнейшую соперницу. Даже не знаю, с кем из пары Азаренка-Джорджи будет проще играть.
    Думаю, з Джорджі буде легше, так як вона на втомі грає, рано чи пізно повинен настати спад, Даяна її просто заганяє
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 05.08.2019 19:41
    -1
    olya403, 05.08.2019 19:36
    Просто молодчинка! Перший матч на харді видався вдалим і гарним!
    п.с. Конту Даяна усунула, а тепер що, за Потапову проти Бенчіч вболівати?)))
    Навіщо. ХІба не хочеться, щоб ДАяна реваншувалася за напіфінал Люксембургу 2018 проти Бенчіч?
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 05.08.2019 19:40
    -1
    olya403, 05.08.2019 19:36
    Просто молодчинка! Перший матч на харді видався вдалим і гарним!
    п.с. Конту Даяна усунула, а тепер що, за Потапову проти Бенчіч вболівати?)))
    Там хоть болей, хоть не болей, а Бенчич при условии нормального здоровья в восьмерку должна попадать.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 05.08.2019 19:39
    +5
    Хорошая стартовая победа, но расслабиться Даяне будет некогда, сетка у нее очень жесткая. Конта оказалась не в лучшем состоянии, а, поскольку она является соперницей Элины в Чемпионской Гонке, то это вдвойне отлично. Удивительно, но Даяна сегодня была стабильнее соперницы, поэтому и заслуженно выиграла.
    Отдельно интересно бы узнать, с чем связан переход Даяны во втором сете с плоских подач на подачи с сильным вращением. Так было задумано до игры или Ястремская по ходу матча решила перестроиться?
    Ждем завтрашнего дня, чтобы узнать дальнейшую соперницу. Даже не знаю, с кем из пары Азаренка-Джорджи будет проще играть.
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 05.08.2019 19:38
    +1
    Даяні потрібно додати в стабільності першої подачі і впевненості на матчболах і тоді за підсумками хардової серії місце в 20 світового рейтингу забезпечено!
    Ссылка
    olya403
      olya403, 05.08.2019 19:36
    +5
    Просто молодчинка! Перший матч на харді видався вдалим і гарним!
    п.с. Конту Даяна усунула, а тепер що, за Потапову проти Бенчіч вболівати?)))
    Ссылка
    winner2012
    winner2012, 05.08.2019 19:36
    +1
    Что не говорите, но Ястремская играет намного в более интересный теннис, чем Свитолина. Агрессивный, атакующий, рискованный. С таким теннисом, если подтянуть кое-какие элементы, то перспектив больше чем у Свитолиной выиграть Большой Шлём. Поменше бы еще двойных и психологической стабильности и уверенности в себе и сможет любую соперницу обыграть.
    Ссылка
    relax-1984
    online
      relax-1984, 05.08.2019 19:36
    +3
    Умнічка!!! А Элина точно на пивасик попала )))
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    vit-2
      vit-2, 05.08.2019 19:36
    +2
    А Конта хоч і була в хорошій формі раніше, але все таки вона нестабільна. Пам'ятаю її нервове інтерв'ю після несподіваної поразки в 1/4 Вімблдона і перерікання з журналістами. Ще тоді очікував що в британки почнеться спад. Елі всі карти в руки в боротьбі за Підсумковий...
    Ссылка
    vit-2
      vit-2, 05.08.2019 19:33
    +9
    Даянка великий молодець. Вірив я в її успішну гру на улюбленому харді. Сподіваюся що так і буде. Добре що матч поставили на центральний корт - Даяна любить великі арени і багато вболівальників, вона обмінюється енергією з глядачами.
    П.с. З Еліни пивасик Даянці
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 05.08.2019 19:32
    +7
    Ось Даяна і дісталася до свого улюбленого покриття. Чекаємо на успіх
    Ссылка
    симон петлюра
      симон петлюра, 05.08.2019 19:31
    +5
    браво!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
    Ссылка
    vit-2
      vit-2, 05.08.2019 19:33
    +9
    Даянка великий молодець. Вірив я в її успішну гру на улюбленому харді. Сподіваюся що так і буде. Добре що матч поставили на центральний корт - Даяна любить великі арени і багато вболівальників, вона обмінюється енергією з глядачами.
    П.с. З Еліни пивасик Даянці
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 05.08.2019 19:32
    +7
    Ось Даяна і дісталася до свого улюбленого покриття. Чекаємо на успіх
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 05.08.2019 19:39
    +5
    Хорошая стартовая победа, но расслабиться Даяне будет некогда, сетка у нее очень жесткая. Конта оказалась не в лучшем состоянии, а, поскольку она является соперницей Элины в Чемпионской Гонке, то это вдвойне отлично. Удивительно, но Даяна сегодня была стабильнее соперницы, поэтому и заслуженно выиграла.
    Отдельно интересно бы узнать, с чем связан переход Даяны во втором сете с плоских подач на подачи с сильным вращением. Так было задумано до игры или Ястремская по ходу матча решила перестроиться?
    Ждем завтрашнего дня, чтобы узнать дальнейшую соперницу. Даже не знаю, с кем из пары Азаренка-Джорджи будет проще играть.
    Ссылка
    olya403
      olya403, 05.08.2019 19:36
    +5
    Просто молодчинка! Перший матч на харді видався вдалим і гарним!
    п.с. Конту Даяна усунула, а тепер що, за Потапову проти Бенчіч вболівати?)))
    Ссылка
    симон петлюра
      симон петлюра, 05.08.2019 19:31
    +5
    браво!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
    Ссылка
    relax-1984
    online
      relax-1984, 05.08.2019 19:36
    +3
    Умнічка!!! А Элина точно на пивасик попала )))
    Ссылка
    vit-2
      vit-2, 05.08.2019 19:36
    +2
    А Конта хоч і була в хорошій формі раніше, але все таки вона нестабільна. Пам'ятаю її нервове інтерв'ю після несподіваної поразки в 1/4 Вімблдона і перерікання з журналістами. Ще тоді очікував що в британки почнеться спад. Елі всі карти в руки в боротьбі за Підсумковий...
    Ссылка
    vitaha33
      vitaha33, 05.08.2019 19:45
    +1
    Stanislav Matusevych, 05.08.2019 19:39
    Хорошая стартовая победа, но расслабиться Даяне будет некогда, сетка у нее очень жесткая. Конта оказалась не в лучшем состоянии, а, поскольку она является соперницей Элины в Чемпионской Гонке, то это вдвойне отлично. Удивительно, но Даяна сегодня была стабильнее соперницы, поэтому и заслуженно выиграла.
    Отдельно интересно бы узнать, с чем связан переход Даяны во втором сете с плоских подач на подачи с сильным вращением. Так было задумано до игры или Ястремская по ходу матча решила перестроиться?
    Ждем завтрашнего дня, чтобы узнать дальнейшую соперницу. Даже не знаю, с кем из пары Азаренка-Джорджи будет проще играть.
    Думаю, з Джорджі буде легше, так як вона на втомі грає, рано чи пізно повинен настати спад, Даяна її просто заганяє
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 05.08.2019 19:38
    +1
    Даяні потрібно додати в стабільності першої подачі і впевненості на матчболах і тоді за підсумками хардової серії місце в 20 світового рейтингу забезпечено!
    Ссылка
    winner2012
    winner2012, 05.08.2019 19:36
    +1
    Что не говорите, но Ястремская играет намного в более интересный теннис, чем Свитолина. Агрессивный, атакующий, рискованный. С таким теннисом, если подтянуть кое-какие элементы, то перспектив больше чем у Свитолиной выиграть Большой Шлём. Поменше бы еще двойных и психологической стабильности и уверенности в себе и сможет любую соперницу обыграть.
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
      Доброгорский Юрий, 05.08.2019 20:25
    0
    Браво. Максимум год и Даяна будет первым номером Украины...
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 05.08.2019 20:01
    0
    olya403, 05.08.2019 19:56
    тут йдеться про інше. Раніше ми обговорювали суперниць Еліни по потраплянні на Підсумковий турнір. Якраз найближчими є Конта і Бенчіч
    А, тоді так. Алеж Бенчіч набагато сильніша Потькі, але вона з категорії нестабільних, так що усе може статися.
    Ссылка
    olya403
      olya403, 05.08.2019 19:56
    0
    vizuals, 05.08.2019 19:41
    Навіщо. ХІба не хочеться, щоб ДАяна реваншувалася за напіфінал Люксембургу 2018 проти Бенчіч?
    тут йдеться про інше. Раніше ми обговорювали суперниць Еліни по потраплянні на Підсумковий турнір. Якраз найближчими є Конта і Бенчіч
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 05.08.2019 19:48
    0
    Stanislav Matusevych, 05.08.2019 19:39
    Хорошая стартовая победа, но расслабиться Даяне будет некогда, сетка у нее очень жесткая. Конта оказалась не в лучшем состоянии, а, поскольку она является соперницей Элины в Чемпионской Гонке, то это вдвойне отлично. Удивительно, но Даяна сегодня была стабильнее соперницы, поэтому и заслуженно выиграла.
    Отдельно интересно бы узнать, с чем связан переход Даяны во втором сете с плоских подач на подачи с сильным вращением. Так было задумано до игры или Ястремская по ходу матча решила перестроиться?
    Ждем завтрашнего дня, чтобы узнать дальнейшую соперницу. Даже не знаю, с кем из пары Азаренка-Джорджи будет проще играть.
    Подачі підкручувала мабуть конкретно під Конту, бо та сильно приймає звичайні подачі, що небезпечно
    Ссылка
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