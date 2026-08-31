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US Open
31 августа 2026, 09:40 | Обновлено 31 августа 2026, 09:52
212
0

Легендарная американка покинула US Open 2026, проиграв 15-й матч подряд

Винус Уильямс уступила Софии Кенин, не реализовав 7 сетболов во второй партии

31 августа 2026, 09:40 | Обновлено 31 августа 2026, 09:52
212
0
Легендарная американка покинула US Open 2026, проиграв 15-й матч подряд
Getty Images/Global Images Ukraine. София Кенин и Винус Уильямс
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Именитая 46-летняя американская теннисистка Винус Уильямс, на счету которой семь выигранных трофеев Grand Slam, покинула Открытый чемпионат США 2026 в первом раунде.

Винус Уильямс в двух сетах проиграла чемпионке Australian Open 2020 Софии Кенин (США, WTA 110) за 1 час и 48 минут.

US Open 2026. 1/64 финала

Винус Уильямс (США) [WC] – София Кенин (США) [WC] – 2:6, 6:7 (6:8)

Винус и София установили два интересных рекорда – их встреча стартовала в 00:13 по местному времени, что является самым поздним стартом поединка в женской сетке US Open (предыдущий рекорд принадлежал Соболенко и Анисимовой в 2024 году – 00:08), а завершилась в 02:01 – самое позднее завершение поединка первого раунда.

Во второй партии Винус Уильямс не реализовала семь матчболов – три подряд на приеме в 10-м гейме при счете 5:4, а также четыре подряд на тай-брейке со счета 6:2.

Винус проиграла 15-й матч подряд и 12-й в этом сезоне. В последний раз она побеждала 23 июля 2025 года, когда одолела Пейтон Стернс на пятисотнике в Вашингтоне.

Кенин во втором круге US Open 2026 поборется с третьей ракеткой мира Джессикой Пегулой, которая на старте мейджора одолела Елену-Габриэлу Русе.

Винус продолжит выступления в Нью-Йорке в парном разряде, где сыграет вместе со своей сестрой Сереной.

Фото с матча

Инфографика

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София Кенин Винус Уильямс US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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