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US Open
30 августа 2026, 20:43 | Обновлено 30 августа 2026, 20:45
983
0

Третья ракетка мира переиграла напарницу Костюк на старте US Open 2026

Джессика Пегула одолела Елену-Габриэлу Русе в первом раунде Открытого чемпионата США

30 августа 2026, 20:43 | Обновлено 30 августа 2026, 20:45
983
0
Третья ракетка мира переиграла напарницу Костюк на старте US Open 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула
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Третья ракетка мира Джессика Пегула из США успешно стартовала на Открытом чемпионате США 2026.

В первом раунде американка и одна из фавориток мейджора в двух сетах переиграла Елену-Габриэлу Русе (Румыния, WTA 63) за 1 час и 23 минуты.

US Open 2026. 1/64 финала

Джессика Пегула (США) [3] – Елена-Габриэла Русе (Румыния) – 6:3, 6:2

Это было первое очное противостояние соперниц.

Джессика во втором круге поборется с победительницей поединка Винус Уильямс – София Кенин. Пегула может стать первой ракеткой мира, если выиграет трофей US Open, а Елена Рыбакина не дойдет до полуфинала.

Русе продолжит выступления в Нью-Йорке в парном разряде, где сыграет в одном дуэте с украинкой Мартой Костюк.

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Джессика Пегула Елена-Габриэла Русе US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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