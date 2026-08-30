Третья ракетка мира переиграла напарницу Костюк на старте US Open 2026

Третья ракетка мира Джессика Пегула из США успешно стартовала на Открытом чемпионате США 2026.

В первом раунде американка и одна из фавориток мейджора в двух сетах переиграла Елену-Габриэлу Русе (Румыния, WTA 63) за 1 час и 23 минуты.

US Open 2026. 1/64 финала

Джессика Пегула (США) [3] – Елена-Габриэла Русе (Румыния) – 6:3, 6:2

Это было первое очное противостояние соперниц.

Джессика во втором круге поборется с победительницей поединка Винус Уильямс – София Кенин. Пегула может стать первой ракеткой мира, если выиграет трофей US Open, а Елена Рыбакина не дойдет до полуфинала.

Русе продолжит выступления в Нью-Йорке в парном разряде, где сыграет в одном дуэте с украинкой Мартой Костюк.