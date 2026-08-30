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  4. Кто станет первой ракеткой после US Open? Расклады для четырех претенденток
US Open
30 августа 2026, 16:41 |
318
0

Кто станет первой ракеткой после US Open? Расклады для четырех претенденток

На первое место по итогам мейджора претендуют Соболенко, Рыбакина, Пегула и Гауфф

30 августа 2026, 16:41 |
318
0
Кто станет первой ракеткой после US Open? Расклады для четырех претенденток
Getty Images/Global Images Ukraine
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30 августа стартуют матчи основной сетки Открытого чемпионата США 2026, действующей чемпионкой которого является Арина Соболенко.

По итогам US Open Соболенко может потерять статус первой ракетки мира. Помимо «нейтралки», на первую строчку после американского мейджора также претендуют Елена Рыбакина, Джессика Пегула и Коко Гауфф.

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Наибольшие шансы имеет Рыбакина – Елене необходимо дойти до полуфинала USO-2026, чтобы гарантировано возглавить мировой рейтинг.

Кроме того, Елену устроит даже вылет в первом раунде, если Соболенко, Пегула или Гауфф не выиграют трофей.

Что касается Соболенко, Пегулы и Гауфф, то им обязательно нужен титул и надежда на то, что Елена не доберется до полуфинала.

Результаты претенденток на прошлом US Open 2026

  • Арина Соболенко – трофей (2000 очков)
  • Джессика Пегула – полуфинал (780 очков)
  • Елена Рыбакина / Коко Гауфф – 1/8 финала (240 очков)

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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