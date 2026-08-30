Рейтинг WTA. С каких позиций украинские теннисистки начнут US Open 2026?
Стартует Открытй чемпионата США – в Нью-Йорке сыграют семь украинок
30 августа женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг перед стартом Открытого чемпионата США 2026.
На этой неделе девушки разыграли трофей турнира WTA 500 в Монтеррее, где чемпионкой стала Диан Парри.
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В Мексике участие взяли три представительницы Украины – Юлия Стародубцева, Даяна Ястремская и Александра Олейникова.
Стародубцева добралась до четвертьфинала и в обновленном рейтинге WTA теперь занимает 58-е место, прибавив 16 позиций.
Олейникова сумела выиграть один матч в Монтеррее и покинула пятисотник во втором раунде. Александра осталась на 46-й строчке.
Ястремская вылетела с Монтеррея в первом же раунде и в итоге потеряла одно место – Даяна сейчас является 113-й ракеткой мира.
Небольшой регресс в обновленном рейтинге WTA также у Дарьи Снигур (минус одна позиция, 45-я ракетка), Ангелины Калининой (минус две позиции, 51-я ракетка) и Катарины Завацкой (минус одна позиция, 252-я ракетка).
В элите мирового тенниса остаются Элина Свитолина и Марта Костюк – девятая и 11-я ракетки мира соответственно. Под такими же номерами они посеяны на US Open.
Изменения не коснулись и Веронику Подрез и Анастасию Соболеву – 132-е и 194-е место соответственно. Вероника и Анастасия не сумели преодолеть квалификацию к американскому мейджору.
Участницы US Open из Украины: Элина Свитолина (WTA 9), Марта Костюк (WTA 11), Дарья Снигур (WTA 45), Александра Олейникова (WTA 46), Ангелина Калинина (WTA 51), Юлия Стародубцева (WTA 58) и Даяна Ястремская (WTA 113).
Украинки в рейтинге WTA
В топ-10 никаких изменений не произошло: Арина Соболенко, Елена Рыбакина, Джессика Пегула, Коко Гауфф, Мирра Андреева, Линда Носкова, Каролина Мухова, Ига Свентек, Элина Свитолина и Аманда Анисимова.
На 20-е место поднялась финалистка Монтеррея Элизе Мертенс. Парри благодаря трофею пятисотника обновила личный рекорд и стала 31-й ракеткой мира.
Топ-50 рейтинга WTA
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