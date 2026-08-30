Рейтинг WTA. С каких позиций украинские теннисистки начнут US Open 2026?

30 августа женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг перед стартом Открытого чемпионата США 2026.

На этой неделе девушки разыграли трофей турнира WTA 500 в Монтеррее, где чемпионкой стала Диан Парри.

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В Мексике участие взяли три представительницы Украины – Юлия Стародубцева, Даяна Ястремская и Александра Олейникова.

Стародубцева добралась до четвертьфинала и в обновленном рейтинге WTA теперь занимает 58-е место, прибавив 16 позиций.

Олейникова сумела выиграть один матч в Монтеррее и покинула пятисотник во втором раунде. Александра осталась на 46-й строчке.

Ястремская вылетела с Монтеррея в первом же раунде и в итоге потеряла одно место – Даяна сейчас является 113-й ракеткой мира.

Небольшой регресс в обновленном рейтинге WTA также у Дарьи Снигур (минус одна позиция, 45-я ракетка), Ангелины Калининой (минус две позиции, 51-я ракетка) и Катарины Завацкой (минус одна позиция, 252-я ракетка).

В элите мирового тенниса остаются Элина Свитолина и Марта Костюк – девятая и 11-я ракетки мира соответственно. Под такими же номерами они посеяны на US Open.

Изменения не коснулись и Веронику Подрез и Анастасию Соболеву – 132-е и 194-е место соответственно. Вероника и Анастасия не сумели преодолеть квалификацию к американскому мейджору.

Участницы US Open из Украины: Элина Свитолина (WTA 9), Марта Костюк (WTA 11), Дарья Снигур (WTA 45), Александра Олейникова (WTA 46), Ангелина Калинина (WTA 51), Юлия Стародубцева (WTA 58) и Даяна Ястремская (WTA 113).

Украинки в рейтинге WTA

В топ-10 никаких изменений не произошло: Арина Соболенко, Елена Рыбакина, Джессика Пегула, Коко Гауфф, Мирра Андреева, Линда Носкова, Каролина Мухова, Ига Свентек, Элина Свитолина и Аманда Анисимова.

На 20-е место поднялась финалистка Монтеррея Элизе Мертенс. Парри благодаря трофею пятисотника обновила личный рекорд и стала 31-й ракеткой мира.

Топ-50 рейтинга WTA