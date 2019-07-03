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Уимблдон. Ястремская вышла в третий раунд

Третья ракетка Украины обыграла Софию Кенин в трехсетовом матче

  • 03.07.2019 18:47
  • 3436 просмотров
  • 16 комментариев
Уимблдон. Ястремская вышла в третий раунд
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№35 WTA) продолжает выступления в одиночном разряде Уимблдона.
 
В матче второго раунда 19-летняя украинка обыграла 20-летнюю американку Софию Кенин (№28 WTA). 
 
Уимблдон. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) – София Кенин (США) – 7:5, 4:6, 6:3
 
Матч Ястремской существенно отличался от поединка Свитолиной. На этот раз уже украинка брала в свои руки инициативу и старалась как можно быстрее завершить розыгрыш. Тактика была понятна, затягивать против Кенин смысла не было, иначе американка получила бы солидное преимущество. 
 
Сегодня Даяна хорошо подавала в первом сете, в среднем скорость подачи была на 10км/ч больше, чем у соперницы. Проходимость первой составляла 68%, что для Даяны является фантастическим результатом. С течением времени показатель падал, из-за этого появлялись проблемы, но с ними все-таки удалось справиться.
 
В стартовой партии Кенин играла в привычном для себя стиле: надежно, без спадов, но и без какой-то остроты. Ястремская наоборот нагнетала и добавляла почти с каждым геймом. Американка дважды вела с брейком, но со счета 2:4 украинка забрала 5 из 6 геймов и завершила партию победой.
 
Во втором сете игра практически не изменилась, но в самые ответственные моменты Даяне не удавалось выигрывать важные очки. Возможно, сказались нервы, но играть от этого она хуже не стала. Кенин лишь раз отдала подачу и сравняла счет по партиям.
 
Перед заключительным сетом было небольшое опасение, ведь в последнее время Ястремская не очень хорошо проводит финальные моменты матчей. И в первых двух геймах на своей подаче пришлось поволноваться. К счастью, Даяна отыграла четыре брейкпоинта, после чего уже моральное преимущество было на ее стороне. У Софии после этого откровенно мало что получалось, матч шел к победе украинки. В восьмом гейме она сделала единственный брейк в партии и легко подала на матч.
 
Отличная победа Ястремской против очень серьезной соперницы. Далее Голубич (№81 WTA), которая уже успела обыграть Свёнтек и Путинцеву, далеко не лучших теннисисток на траве, но все же. А ведь могла играть и против Осаки. Ястремская будет фавориткой, но нужно хорошо настроиться. Обе теннисистки впервые сыграют в третьем раунде.
 
Напомним, в этом году Даяна дебютировала в основной сетке Уимблдона. 
 
Ранее в третий круг вышла Элина Свитолина.
 

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Vladlen
    online
      Vladlen, 03.07.2019 19:25
    0
    Да, такую игру выдала, у меня чуть сердце не выпрыгнуло, надеюсь дальше такого адреналина не будет, а то не какого корвалола не хватит.
    Ссылка
    Vik_77
    online
      Vik_77, 03.07.2019 19:17
    0
    vizuals, 03.07.2019 19:01
    Невже важко спрогнозувати результат матчу Ястремська - Голубіч. Даяна звісно сильніша на голову
    звісно,ми всі бажаєм Даяні пройти як можна далі,але давайте з повагою віднесемось до Голубіч і не будем її закидати шапками,щоб часом це не зіграло злий жарт. між іншим,це жіночий теніс
    Ссылка
    olya403
      olya403, 03.07.2019 19:13
    +3
    vizuals, 03.07.2019 19:01
    Невже важко спрогнозувати результат матчу Ястремська - Голубіч. Даяна звісно сильніша на голову
    якщо Голубіч буде грати різаними і дропами(а вона вміє), то Даянці буде важко. Не закидуйте шапками до гри. Але як би там не було, вірю в Даяну!
    Ссылка
    Юхим Голд
      Юхим Голд, 03.07.2019 19:13
    0
    Сама найкраща, трохи неочікувана але від того фантастична новина!!! Вітаю, Даяна!!!
    Ссылка
    Виктор Андрущик
      Виктор Андрущик, 03.07.2019 19:04
    +2
    Даяна,продолжай радовать,мы тебя любим как спортсменку,бойца на корте,даже если ты и проигрываешь,ты бьешься ,рискуешь,приятно на это смотреть.Удачи тебе во всем,а большие победы впереди.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 03.07.2019 19:01
    0
    Евгений Корчагин, 03.07.2019 18:58
    Поздравляю Даяну с победой,но как будет дальше не представляю.Очень нестабильно и без запасных планов.Невозможно выигрывать лупя втупую по мячу.
    Невже важко спрогнозувати результат матчу Ястремська - Голубіч. Даяна звісно сильніша на голову
    Ссылка
    Евгений Корчагин
    online
      Евгений Корчагин, 03.07.2019 18:58
    +7
    Поздравляю Даяну с победой,но как будет дальше не представляю.Очень нестабильно и без запасных планов.Невозможно выигрывать лупя втупую по мячу.
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 03.07.2019 18:58
    +4
    znak51, 03.07.2019 18:56
    Поздоровляю Даяночка ! Так тримати приціл ! Ти вже друга ракетка України !
    По зрелищности безоговорочно первая!
    Ссылка
    znak51
      znak51, 03.07.2019 18:56
    +4
    Поздоровляю Даяночка ! Так тримати приціл ! Ти вже друга ракетка України !
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 03.07.2019 18:54
    +8
    C победой! Следующую соперница обязана проходить без проблем, тем более, что она уже её легко обыгрывала совсем недавно.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    Vladislav Pohily, 03.07.2019 18:52
    +9
    Чудово. З Голубіч думаю вже Дая буде фавориткою. При чому явною. Головне не начудити.
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 03.07.2019 18:51
    +9
    Не осталось слов и эмоций, это было жесточайший адреналинраш, круть!
    Ссылка
    u6464u
      u6464u, 03.07.2019 18:50
    +10
    достойная победа,побеждена хорошого уровня соперница,айда умничка Даяна,с победой.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 03.07.2019 18:49
    +5
    Вмикнувся на останніх двох геймах - гра в Даяни потішила. Усе чітко, без дитизма ,якій в неї ще проскакує іноді
    Ссылка
    dedpixto
      dedpixto, 03.07.2019 18:48
    +6
    молодец!
    Ссылка
    englishforp
    englishforp, 03.07.2019 18:48
    +8
    Её матчи невозможно смотреть без валидола. Спасибо, Даяна, что в 19 лет уже седой
    Ссылка
    u6464u
      u6464u, 03.07.2019 18:50
    +10
    достойная победа,побеждена хорошого уровня соперница,айда умничка Даяна,с победой.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    Vladislav Pohily, 03.07.2019 18:52
    +9
    Чудово. З Голубіч думаю вже Дая буде фавориткою. При чому явною. Головне не начудити.
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 03.07.2019 18:51
    +9
    Не осталось слов и эмоций, это было жесточайший адреналинраш, круть!
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 03.07.2019 18:54
    +8
    C победой! Следующую соперница обязана проходить без проблем, тем более, что она уже её легко обыгрывала совсем недавно.
    Ссылка
    englishforp
    englishforp, 03.07.2019 18:48
    +8
    Её матчи невозможно смотреть без валидола. Спасибо, Даяна, что в 19 лет уже седой
    Ссылка
    Евгений Корчагин
    online
      Евгений Корчагин, 03.07.2019 18:58
    +7
    Поздравляю Даяну с победой,но как будет дальше не представляю.Очень нестабильно и без запасных планов.Невозможно выигрывать лупя втупую по мячу.
    Ссылка
    dedpixto
      dedpixto, 03.07.2019 18:48
    +6
    молодец!
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 03.07.2019 18:49
    +5
    Вмикнувся на останніх двох геймах - гра в Даяни потішила. Усе чітко, без дитизма ,якій в неї ще проскакує іноді
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 03.07.2019 18:58
    +4
    znak51, 03.07.2019 18:56
    Поздоровляю Даяночка ! Так тримати приціл ! Ти вже друга ракетка України !
    По зрелищности безоговорочно первая!
    Ссылка
    znak51
      znak51, 03.07.2019 18:56
    +4
    Поздоровляю Даяночка ! Так тримати приціл ! Ти вже друга ракетка України !
    Ссылка
    olya403
      olya403, 03.07.2019 19:13
    +3
    vizuals, 03.07.2019 19:01
    Невже важко спрогнозувати результат матчу Ястремська - Голубіч. Даяна звісно сильніша на голову
    якщо Голубіч буде грати різаними і дропами(а вона вміє), то Даянці буде важко. Не закидуйте шапками до гри. Але як би там не було, вірю в Даяну!
    Ссылка
    Виктор Андрущик
      Виктор Андрущик, 03.07.2019 19:04
    +2
    Даяна,продолжай радовать,мы тебя любим как спортсменку,бойца на корте,даже если ты и проигрываешь,ты бьешься ,рискуешь,приятно на это смотреть.Удачи тебе во всем,а большие победы впереди.
    Ссылка
    Vladlen
    online
      Vladlen, 03.07.2019 19:25
    0
    Да, такую игру выдала, у меня чуть сердце не выпрыгнуло, надеюсь дальше такого адреналина не будет, а то не какого корвалола не хватит.
    Ссылка
    Vik_77
    online
      Vik_77, 03.07.2019 19:17
    0
    vizuals, 03.07.2019 19:01
    Невже важко спрогнозувати результат матчу Ястремська - Голубіч. Даяна звісно сильніша на голову
    звісно,ми всі бажаєм Даяні пройти як можна далі,але давайте з повагою віднесемось до Голубіч і не будем її закидати шапками,щоб часом це не зіграло злий жарт. між іншим,це жіночий теніс
    Ссылка
    Юхим Голд
      Юхим Голд, 03.07.2019 19:13
    0
    Сама найкраща, трохи неочікувана але від того фантастична новина!!! Вітаю, Даяна!!!
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 03.07.2019 19:01
    0
    Евгений Корчагин, 03.07.2019 18:58
    Поздравляю Даяну с победой,но как будет дальше не представляю.Очень нестабильно и без запасных планов.Невозможно выигрывать лупя втупую по мячу.
    Невже важко спрогнозувати результат матчу Ястремська - Голубіч. Даяна звісно сильніша на голову
    Ссылка
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