Уимблдон. Ястремская вышла в третий раунд

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№35 WTA) продолжает выступления в одиночном разряде Уимблдона.

В матче второго раунда 19-летняя украинка обыграла 20-летнюю американку Софию Кенин (№28 WTA).

Уимблдон. Второй круг

Даяна Ястремская (Украина) – София Кенин (США) – 7:5, 4:6, 6:3

Матч Ястремской существенно отличался от поединка Свитолиной. На этот раз уже украинка брала в свои руки инициативу и старалась как можно быстрее завершить розыгрыш. Тактика была понятна, затягивать против Кенин смысла не было, иначе американка получила бы солидное преимущество.

Сегодня Даяна хорошо подавала в первом сете, в среднем скорость подачи была на 10км/ч больше, чем у соперницы. Проходимость первой составляла 68%, что для Даяны является фантастическим результатом. С течением времени показатель падал, из-за этого появлялись проблемы, но с ними все-таки удалось справиться.

В стартовой партии Кенин играла в привычном для себя стиле: надежно, без спадов, но и без какой-то остроты. Ястремская наоборот нагнетала и добавляла почти с каждым геймом. Американка дважды вела с брейком, но со счета 2:4 украинка забрала 5 из 6 геймов и завершила партию победой.

Во втором сете игра практически не изменилась, но в самые ответственные моменты Даяне не удавалось выигрывать важные очки. Возможно, сказались нервы, но играть от этого она хуже не стала. Кенин лишь раз отдала подачу и сравняла счет по партиям.

Перед заключительным сетом было небольшое опасение, ведь в последнее время Ястремская не очень хорошо проводит финальные моменты матчей. И в первых двух геймах на своей подаче пришлось поволноваться. К счастью, Даяна отыграла четыре брейкпоинта, после чего уже моральное преимущество было на ее стороне. У Софии после этого откровенно мало что получалось, матч шел к победе украинки. В восьмом гейме она сделала единственный брейк в партии и легко подала на матч.

Отличная победа Ястремской против очень серьезной соперницы. Далее Голубич (№81 WTA), которая уже успела обыграть Свёнтек и Путинцеву, далеко не лучших теннисисток на траве, но все же. А ведь могла играть и против Осаки. Ястремская будет фавориткой, но нужно хорошо настроиться. Обе теннисистки впервые сыграют в третьем раунде.

Напомним, в этом году Даяна дебютировала в основной сетке Уимблдона.