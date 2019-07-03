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Уимблдон. Свитолина на отказе прошла Гаспарян

Российская теннисистка не смогла продолжить матч во втором сете

  • 03.07.2019 15:01
  • 7812 просмотров
  • 23 комментария
Уимблдон. Свитолина на отказе прошла Гаспарян
© Wimbledon. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№8 WTA) продолжит выступления на Уимблдоне.
 
В матче второго круга 24-летняя украинка одержала победу над Маргаритой Гаспарян (№62 WTA). Россиянка одержала травму во втором сете и не смогла продолжить встречу.
 
Уимблдон. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Маргарита Гаспарян (Россия) – 5:7, 6:5 (отказ)
 
После поражения в Бирмингеме шансы Свитолиной в матче против Гаспарян, несмотря на котировки букмекеров, были невысоки. Россиянка набрала неплохую форму и за счет преимущества на подаче и силе ударов выглядела предпочтительнее на травяном покрытии. Единственным ее большим недостатком была сравнительно невысокая скорость передвижения по корту, которую она старалась компенсировать активными и очень разнообразными действиями.
 
В первом сете у Гаспарян отменно работали удары слева, одноручный бэкхенд давал сбои лишь тогда, когда Свитолина забегала под обратный кросс, чтобы максимально сильно пробить форхендом с левой части корта. К сожаления, случалось это довольно редко. Еще одной неожиданностью от Элины стали постоянные выходы к сетке, поначалу она старалась рвать темп, хотя это и не всегда приносило плоды. Маргарита приняла этот вызов, что в последствии также могло повлиять на возникновение ее повреждения.
 
Девушки неплохо отыгрывали на своих подачах, за 10 геймов удалось сделать всего по одному брейку, но при счете 5:6 Свитолина не удержала подачу еще раз и проиграла партию. Результат сета был справедливым, россиянка играла активнее, лучше принимала, лишь немного сбавив обороты после восьмого гейма.
 
Второй сет оказался немного ниже по общему уровню игры. Девушки чаще ошибались, хотя украинка еще с конца первой партии стала играть более агрессивно и чаще рисковала. За первые 10 геймов второго сета также было сделано всего два брейка, хотя в восьмом гейме у Гаспарян было несколько скрытых матчболов.
 
Развязка встречи состоялась после счета 5:5. Гаспарян вышла на подачу, но при счете 0:30 дернула мышцу левой ноги. Поначалу показалось, что это судорога, но видимо, там все гораздо серьезнее. Несколько минут она пролежала на корте, так как медицинский тайм-аут во время гейма брать нельзя. После консультации с физиотерапевтом россиянка продолжила, но гейм проиграла. Элина один раз проверила ее укороченным, Маргарита бежать не могла.
 
 
Тайм-аут Гаспарян все же не брала, выйдя на 12-й гейм, который и стал последним в матче. В один из моментов она отказалась продолжать поединок, дальше идет Элина.
 
Напомним, Свитолина проиграла Гаспарян на недавнем турнире в Бирмингеме.
 
В третьем круге Свитолина сыграет против Марии Саккари (№32 WTA).
 
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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 03.07.2019 15:47
    -1
    Observ45, 03.07.2019 15:22
    Якраз другий виграла, бо 6:5 40:15 для такого стану суперниці то певний виграш.
    Та зрозуміло, що це було питання часу враховуючи травму суперниці, но тим не менше результат на табло. Це як Кличко з Льюїсом
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 03.07.2019 15:38
    -1
    Коротше, грала Еля для себе слабенько. Але нашій красапетці знов дико пре -Саккарі на траві доволі посередня.
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 03.07.2019 15:32
    +2
    Vladlen, 03.07.2019 15:23
    Все таки Элина замучила соперницу, не выдержала такого темпа Гаспарян и сломалась. Но с игрой надо срочно, что-то делать, так беззубо играть на траве просто недопустимо. А какие грубые ошибки она делала возле сетки, просто нет слов. Следующая соперница гречанка, не самый сильный игрок на траве, но если Свитолина и с ней так будет играть, то шансов не будет, надо срочно улучшать свой уровень игры.
    гра біля сітки - це ахілесова п'ята Еліни, на превеликий жаль. Вже скільки вона лише в цьому році запорола... Не знаю, брала б Монфіса і корзину м'ячів. Нехай пробиває, накидує, не знаю, що, але до автоматизма потрібно це відпрацювати. Як казав баскетбольний тренер Гомельский: "Кожного можно навчити пробивати штрафні кидки, але для цього потрібно зробити спочатку 1000 кидків с колін, потім - 1000 сидячи, потім 1000 стоя..." Якось так.
    Ссылка
    Vlad Ltava
      Vlad Ltava, 03.07.2019 15:28
    -4
    Игра Элины без фантазии и риска , одно бей - беги , а бьёт слабенько . Что случилось после Индиана - Уэллс не известно , но Свитолина образца 2018 это психология победителя , а Свитолина образца 2019 - это неуверенность и скучная игра .
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 03.07.2019 15:28
    +3
    я не сказав би, що перемога Эліни така вже і незаслужена. Вона грала так, як могла в її теперішньому стані. Вона боролася, старалася. Так, не завжди все виходило, але, погодьтеся, Гаспарян везло сьогодні нереально- скільки вона тих ліній чепляла і все точно! Так інша могла морально здатися. А Еліна не здалася! Вона грала до останньго! І не її точно вина в тому, що армянка травмувалася. Одним словом, з перемогою, Еліно, хоч і на відмові суперниці. Бажаю відновитися і добре підготуватися до наступного двобою!
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 03.07.2019 15:27
    +3
    vit-2, 03.07.2019 15:22
    Та ні, Гаспарян 3 роки взагалі на траві не грала жодної гри до 2019-го, бо багато пропустила через травму, яка була ще до трави, а повернулася в тур у ІІ половині 2018-го зразу на хард, після трави. Просто травми мабуть, мучать її і надалі, недарма коліно перемотане. А загалом її гра підходить до трави, можна лише уявити як би вона зіграла, маючи десятки ігор на траві у кар'єрі за плечима.
    Так хіба спроби бігати швидше і більше і встигати за м'ячами не впливали? Сили треба розраховувати
    Ссылка
    Vladlen
      Vladlen, 03.07.2019 15:23
    +2
    Все таки Элина замучила соперницу, не выдержала такого темпа Гаспарян и сломалась. Но с игрой надо срочно, что-то делать, так беззубо играть на траве просто недопустимо. А какие грубые ошибки она делала возле сетки, просто нет слов. Следующая соперница гречанка, не самый сильный игрок на траве, но если Свитолина и с ней так будет играть, то шансов не будет, надо срочно улучшать свой уровень игры.
    Ссылка
    Observ45
    online
      Observ45, 03.07.2019 15:22
    +5
    dudigo78, 03.07.2019 15:10
    Виграла матч не вигравши жодного сета
    Якраз другий виграла, бо 6:5 40:15 для такого стану суперниці то певний виграш.
    Ссылка
    Віталій Яценко
      Віталій Яценко, 03.07.2019 15:22
    +7
    Так подавала Еліна на сет при 6:5. Все йшло до перемоги у 2 сеті. Легких перемог не буде. Але 3 коло на траві для Еліни - вже досягнення. Все ж не її це покриття. Та й затягнувся період без перемог. Тому тримає за неї кулачки і радіємо перемозі.
    Ссылка
    vit-2
      vit-2, 03.07.2019 15:22
    +2
    vizuals, 03.07.2019 15:10
    Не бачив моменту травми, але мабуть Маргарин хотяла скакнути вище голови, чн колись Бузарнеску. А вище голови - це є небезпечно
    Та ні, Гаспарян 3 роки взагалі на траві не грала жодної гри до 2019-го, бо багато пропустила через травму, яка була ще до трави, а повернулася в тур у ІІ половині 2018-го зразу на хард, після трави. Просто травми мабуть, мучать її і надалі, недарма коліно перемотане. А загалом її гра підходить до трави, можна лише уявити як би вона зіграла, маючи десятки ігор на траві у кар'єрі за плечима.
    Ссылка
    gudini
      gudini, 03.07.2019 15:21
    +3
    Всё таки не подготовилась к траве Свитолина. У сетки игру так и не наладила, если и выходила,то неуверенно. Беготня по задней линии бесполезна на траве. Но повезло, и в следующем матче есть шанс. Гречанка схожа по стилю со Свитолиной, много бегает и не делает ставку на сильный удар, основная ставка на комбинации. Козырем Свитолиной будет опыт.
    Ссылка
    englishforp
      englishforp, 03.07.2019 15:20
    +4
    Могла слить намного раньше, но боролась до конца и не опускала руки. Проход дальше заслужила, но многое в своей игре нужно исправить.
    Ссылка
    englishforp
      englishforp, 03.07.2019 15:20
    +5
    Могла слить намного раньше, но боролась до конца и не опускала руки. Проход дальше заслужила, но многое в своей игре нужно исправить.
    Ссылка
    CrimeanMax
      CrimeanMax, 03.07.2019 15:20
    -5
    Изи победка
    Ссылка
    Nyeyedyaka
      Nyeyedyaka, 03.07.2019 15:19
    +4
    Чудово. Звісно, гра Еліни була слабкою, тоді як кацапка потужно проводила матч. Але на мельдонії далеко не заїдеш, недаремно ж Ґаспарян всюди перед цим доходила лиш до другого кола. Світоліній же ж прилетіла несподівана шара, яку потрібно забути і готуватись до наступного раунду, де теж шанси є, на диво.
    Ну а соплі кацапських коментаторів -- приємний бонус від підсумку матчу.
    Ссылка
    ihor7003
      ihor7003, 03.07.2019 15:17
    -3
    Во всем виноват чернопопый
    Ссылка
    Юхим Голд
      Юхим Голд, 03.07.2019 15:14
    +7
    Все одно вона боролась до останього,це перемога і вона важлива. Але як на мене ота її персональна фан зона біля тренера їй тільки заважає. Дякую Еліна!
    Ссылка
    Мосій Шило
      Мосій Шило, 03.07.2019 15:12
    -3
    Підсмаженого,,тепер і кийком не виженеш з Єлькиного.,боксу,,О,що робить наш ,,бренд,,!
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 03.07.2019 15:10
    0
    Виграла матч не вигравши жодного сета
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 03.07.2019 15:10
    -2
    Не бачив моменту травми, але мабуть Маргарин хотяла скакнути вище голови, чн колись Бузарнеску. А вище голови - це є небезпечно
    Ссылка
    Віталій Яценко
      Віталій Яценко, 03.07.2019 15:22
    +7
    Так подавала Еліна на сет при 6:5. Все йшло до перемоги у 2 сеті. Легких перемог не буде. Але 3 коло на траві для Еліни - вже досягнення. Все ж не її це покриття. Та й затягнувся період без перемог. Тому тримає за неї кулачки і радіємо перемозі.
    Ссылка
    Юхим Голд
      Юхим Голд, 03.07.2019 15:14
    +7
    Все одно вона боролась до останього,це перемога і вона важлива. Але як на мене ота її персональна фан зона біля тренера їй тільки заважає. Дякую Еліна!
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
    Олександр Жарчинський, 03.07.2019 15:09
    +6
    слабо.геть слабо.з такою грою наступний матч точно буде останнім...Еля сильно здала. чи в тренері причина,чи в "смугленькому парубку"...
    Ссылка
    Алина Бабенко
    online
      Алина Бабенко, 03.07.2019 15:05
    +6
    Думаю, что такая победа особой радости Элине не принесет, так как все шло к другому могу. Но раз так произошло, то нужно сделать работу над ошибками и спокойно выходить против гречанки за выход в четвертый круг. Удачи, Элина!
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    Observ45
    online
      Observ45, 03.07.2019 15:22
    +5
    dudigo78, 03.07.2019 15:10
    Виграла матч не вигравши жодного сета
    Якраз другий виграла, бо 6:5 40:15 для такого стану суперниці то певний виграш.
    Ссылка
    englishforp
      englishforp, 03.07.2019 15:20
    +5
    Могла слить намного раньше, но боролась до конца и не опускала руки. Проход дальше заслужила, но многое в своей игре нужно исправить.
    Ссылка
    englishforp
      englishforp, 03.07.2019 15:20
    +4
    Могла слить намного раньше, но боролась до конца и не опускала руки. Проход дальше заслужила, но многое в своей игре нужно исправить.
    Ссылка
    Nyeyedyaka
      Nyeyedyaka, 03.07.2019 15:19
    +4
    Чудово. Звісно, гра Еліни була слабкою, тоді як кацапка потужно проводила матч. Але на мельдонії далеко не заїдеш, недаремно ж Ґаспарян всюди перед цим доходила лиш до другого кола. Світоліній же ж прилетіла несподівана шара, яку потрібно забути і готуватись до наступного раунду, де теж шанси є, на диво.
    Ну а соплі кацапських коментаторів -- приємний бонус від підсумку матчу.
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 03.07.2019 15:28
    +3
    я не сказав би, що перемога Эліни така вже і незаслужена. Вона грала так, як могла в її теперішньому стані. Вона боролася, старалася. Так, не завжди все виходило, але, погодьтеся, Гаспарян везло сьогодні нереально- скільки вона тих ліній чепляла і все точно! Так інша могла морально здатися. А Еліна не здалася! Вона грала до останньго! І не її точно вина в тому, що армянка травмувалася. Одним словом, з перемогою, Еліно, хоч і на відмові суперниці. Бажаю відновитися і добре підготуватися до наступного двобою!
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 03.07.2019 15:27
    +3
    vit-2, 03.07.2019 15:22
    Та ні, Гаспарян 3 роки взагалі на траві не грала жодної гри до 2019-го, бо багато пропустила через травму, яка була ще до трави, а повернулася в тур у ІІ половині 2018-го зразу на хард, після трави. Просто травми мабуть, мучать її і надалі, недарма коліно перемотане. А загалом її гра підходить до трави, можна лише уявити як би вона зіграла, маючи десятки ігор на траві у кар'єрі за плечима.
    Так хіба спроби бігати швидше і більше і встигати за м'ячами не впливали? Сили треба розраховувати
    Ссылка
    gudini
      gudini, 03.07.2019 15:21
    +3
    Всё таки не подготовилась к траве Свитолина. У сетки игру так и не наладила, если и выходила,то неуверенно. Беготня по задней линии бесполезна на траве. Но повезло, и в следующем матче есть шанс. Гречанка схожа по стилю со Свитолиной, много бегает и не делает ставку на сильный удар, основная ставка на комбинации. Козырем Свитолиной будет опыт.
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 03.07.2019 15:32
    +2
    Vladlen, 03.07.2019 15:23
    Все таки Элина замучила соперницу, не выдержала такого темпа Гаспарян и сломалась. Но с игрой надо срочно, что-то делать, так беззубо играть на траве просто недопустимо. А какие грубые ошибки она делала возле сетки, просто нет слов. Следующая соперница гречанка, не самый сильный игрок на траве, но если Свитолина и с ней так будет играть, то шансов не будет, надо срочно улучшать свой уровень игры.
    гра біля сітки - це ахілесова п'ята Еліни, на превеликий жаль. Вже скільки вона лише в цьому році запорола... Не знаю, брала б Монфіса і корзину м'ячів. Нехай пробиває, накидує, не знаю, що, але до автоматизма потрібно це відпрацювати. Як казав баскетбольний тренер Гомельский: "Кожного можно навчити пробивати штрафні кидки, але для цього потрібно зробити спочатку 1000 кидків с колін, потім - 1000 сидячи, потім 1000 стоя..." Якось так.
    Ссылка
    Vladlen
      Vladlen, 03.07.2019 15:23
    +2
    Все таки Элина замучила соперницу, не выдержала такого темпа Гаспарян и сломалась. Но с игрой надо срочно, что-то делать, так беззубо играть на траве просто недопустимо. А какие грубые ошибки она делала возле сетки, просто нет слов. Следующая соперница гречанка, не самый сильный игрок на траве, но если Свитолина и с ней так будет играть, то шансов не будет, надо срочно улучшать свой уровень игры.
    Ссылка
    vit-2
      vit-2, 03.07.2019 15:22
    +2
    vizuals, 03.07.2019 15:10
    Не бачив моменту травми, але мабуть Маргарин хотяла скакнути вище голови, чн колись Бузарнеску. А вище голови - це є небезпечно
    Та ні, Гаспарян 3 роки взагалі на траві не грала жодної гри до 2019-го, бо багато пропустила через травму, яка була ще до трави, а повернулася в тур у ІІ половині 2018-го зразу на хард, після трави. Просто травми мабуть, мучать її і надалі, недарма коліно перемотане. А загалом її гра підходить до трави, можна лише уявити як би вона зіграла, маючи десятки ігор на траві у кар'єрі за плечима.
    Ссылка
    Мосій Шило
      Мосій Шило, 03.07.2019 15:09
    +1
    Ну,хоть так.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 03.07.2019 15:10
    0
    Виграла матч не вигравши жодного сета
    Ссылка
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