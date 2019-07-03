Уимблдон. Свитолина на отказе прошла Гаспарян

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№8 WTA) продолжит выступления на Уимблдоне.

В матче второго круга 24-летняя украинка одержала победу над Маргаритой Гаспарян (№62 WTA). Россиянка одержала травму во втором сете и не смогла продолжить встречу.

Уимблдон. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) – Маргарита Гаспарян (Россия) – 5:7, 6:5 (отказ)

После поражения в Бирмингеме шансы Свитолиной в матче против Гаспарян, несмотря на котировки букмекеров, были невысоки. Россиянка набрала неплохую форму и за счет преимущества на подаче и силе ударов выглядела предпочтительнее на травяном покрытии. Единственным ее большим недостатком была сравнительно невысокая скорость передвижения по корту, которую она старалась компенсировать активными и очень разнообразными действиями.

В первом сете у Гаспарян отменно работали удары слева, одноручный бэкхенд давал сбои лишь тогда, когда Свитолина забегала под обратный кросс, чтобы максимально сильно пробить форхендом с левой части корта. К сожаления, случалось это довольно редко. Еще одной неожиданностью от Элины стали постоянные выходы к сетке, поначалу она старалась рвать темп, хотя это и не всегда приносило плоды. Маргарита приняла этот вызов, что в последствии также могло повлиять на возникновение ее повреждения.

Девушки неплохо отыгрывали на своих подачах, за 10 геймов удалось сделать всего по одному брейку, но при счете 5:6 Свитолина не удержала подачу еще раз и проиграла партию. Результат сета был справедливым, россиянка играла активнее, лучше принимала, лишь немного сбавив обороты после восьмого гейма.

Второй сет оказался немного ниже по общему уровню игры. Девушки чаще ошибались, хотя украинка еще с конца первой партии стала играть более агрессивно и чаще рисковала. За первые 10 геймов второго сета также было сделано всего два брейка, хотя в восьмом гейме у Гаспарян было несколько скрытых матчболов.

Развязка встречи состоялась после счета 5:5. Гаспарян вышла на подачу, но при счете 0:30 дернула мышцу левой ноги. Поначалу показалось, что это судорога, но видимо, там все гораздо серьезнее. Несколько минут она пролежала на корте, так как медицинский тайм-аут во время гейма брать нельзя. После консультации с физиотерапевтом россиянка продолжила, но гейм проиграла. Элина один раз проверила ее укороченным, Маргарита бежать не могла.

Тайм-аут Гаспарян все же не брала, выйдя на 12-й гейм, который и стал последним в матче. В один из моментов она отказалась продолжать поединок, дальше идет Элина.

В третьем круге Свитолина сыграет против Марии Саккари (№32 WTA).