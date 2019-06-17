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Бирмингем. Свитолина начала травяной сезон с поражения

Лучшая украинская теннисистка проиграла Маргарите Гаспарян

  • 17.06.2019 15:32
  • 3054 просмотра
  • 23 комментария
Бирмингем. Свитолина начала травяной сезон с поражения
© WTA. Бирмингем
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) неудачно стартовала на травяном турнире серии Премьер в Бирмингеме, не сумев защитить прошлогодний четвертьфинал.
 
24-летняя украинка в первом круге в трех сетах уступила Маргарите Гаспарян из России (№62 WTA).
 
Бирмингем. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Маргарита Гаспарян (Россия) – 3:6, 6:3, 4:6
 
Как и ожидалось, после всех своих проблем с травмами на траве Свитолина не смогла показать свой лучший теннис. Да и Гаспарян сегодня выглядело довольно неплохо. В первом сете россиянка вчистую переиграла украинку, делая практически все компоненты лучше соперницы. Маргарита лучше подавала, была острее и точнее. Даже козырей Свитолиной в движении не хватало, чтобы хоть как-то компенсировать блеклую игру.
 
 
Во второй партии россиянка немного сбавила обороты, а Свитолина стала играть на порядок лучше. Из шести первых геймов Элина взяла 5, после чего в игре появилась интрига и пришлось дожимать в девятом гейме. Благо, с пятого сетбола все же получилось вынудить россиянку ударить в аут.
 
 
В финальной партии Гаспарян быстро повела с двумя брейками, Элина один сразу же отыграла, но не было видно вариантов, за счет которых она сегодня должна побеждать. Слишком много ошибок и неправильных решений – все то, что сопровождает первую ракетку Украины в последние месяцы. Перед Уимблдоном все очень плохо, кроме того, что защищать нечего.
 
Отметим, что это шестое поражение украинки в восьми последних матчах. Свитолина со следующей недели опустится на одну строчку. Также она может потерять еще одну позицию, если Арина Соболенко выиграет турнир.
 
Отметим, что Элина прервала победною серию в матчах с россиянками, которая насчитывала 9 поединков подряд. Предыдущий раз Свитолина проиграла россиянке еще в январе 2017 года (Australian Open, Павлюченкова).
 
 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    VoOne1983
    VoOne1983, 17.06.2019 16:34
    0
    Stanislav Matusevych, 17.06.2019 15:51
    Сколько еще продлится психологическая яма Элины, предсказать невозможно. Может, действительно этот сезон уже потерян. Возможно, привычная игра начнет возвращаться в Америке. Ясно, что на Уимблдоне никаких ожиданий быть не должно. Хоть очков никаких там защищать не нужно.
    Еліна минулого року в 1му колі вилетіла, так що втрачати нічого. До 3го кола дійшла б і норм
    Ссылка
    samird
      samird, 17.06.2019 16:33
    0
    В контексте рейтинга Элину сейчас здорово выручает то, что середину прошлого сезона она также провела неудачно (хотя в игровом плане получше выглядела конечно). Сейчас к сугубо игровым проблемам явно добавились психологические. Подробностей мы конечно не знаем (да и не нужны они нам), но разрыв отношений - это в 99% серьезный стресс. Время подлечит. Но без серьезных игровых и кадровых решений перспективы видятся очень туманными.
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 17.06.2019 16:30
    +1
    Андрій Ришелюк, 17.06.2019 16:28
    Увы, но если так пойдёт и дальше, то очень скоро в статьях о Свитолиной слова «лучшая украинская теннисистка» будут неуместны.
    Колись це станеться в будь-якому разі. І трагедії в цьому нема. Але давайте спершу дочекаємось коли, бо ховати живих якось не прийнято
    Еліна вже вписала своє ім'я в історію українського тенісу. Назавжди.
    Ссылка
    Андрій Ришелюк
      Андрій Ришелюк, 17.06.2019 16:28
    -1
    Увы, но если так пойдёт и дальше, то очень скоро в статьях о Свитолиной слова «лучшая украинская теннисистка» будут неуместны.
    Ссылка
    Володимир Кузьмін
      Володимир Кузьмін, 17.06.2019 16:27
    0
    serega-2019, 17.06.2019 15:59
    Шкода, але все можливо, без поразок не буває перемог.
    Будуть нові ігри і хочеться вірити нові перемоги.
    .. а я сподіваюсь, що на Уімблдоне Еліна нас всіх приємно здивує !!!
    "Здивує", угу... Ще й як! Взалі трава це не козир Еліни, на жаль.... Сезон майже втрачено
    Ссылка
    симон петлюра
      симон петлюра, 17.06.2019 16:24
    +1
    элина что обязана всё выигрывать вы на диване сидите смотрите и росказуете что кто обязан она не кому не что не обязана
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
      Сергей Иванамофф, 17.06.2019 16:22
    -3
    Простить проигрыш можно, но россиянке нет!
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 17.06.2019 16:15
    -4
    Не хочеться верить, но кажется мне, что это начало конца....
    Ссылка
    u6464u
      u6464u, 17.06.2019 16:12
    +2
    это не Гаспарян выиграла а Свитолина проиграла,качество тенниса было ниже плинтуса,потрачено зря время надо прекращать уже смотреть Элю,у нас пока только на Ястремскую можно уделить внимание,остальные в глубокой яме.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 17.06.2019 15:59
    +1
    Мене зараз цікавить на якому місці закінчить цей рік Еліна. Чи покине в кінці року вона двадцятку. Чи не випередить її до кінця року Даяна
    Ссылка
    serega-2019
      serega-2019, 17.06.2019 15:59
    +2
    Шкода, але все можливо, без поразок не буває перемог.
    Будуть нові ігри і хочеться вірити нові перемоги.
    .. а я сподіваюсь, що на Уімблдоне Еліна нас всіх приємно здивує !!!
    Ссылка
    Rabotnichki
      Rabotnichki, 17.06.2019 15:53
    +2
    Я уверен, что Элину такая игра и результат тоже не устраивает. Но только выводов не видно.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 17.06.2019 15:51
    +6
    Сколько еще продлится психологическая яма Элины, предсказать невозможно. Может, действительно этот сезон уже потерян. Возможно, привычная игра начнет возвращаться в Америке. Ясно, что на Уимблдоне никаких ожиданий быть не должно. Хоть очков никаких там защищать не нужно.
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 17.06.2019 15:50
    +2
    ihor7003, 17.06.2019 15:40
    Во всем виноват человек африканской внешности, который вымотал Элину. Изначально комент был не таков, но забанили
    І правильно зробили
    Ссылка
    vit-2
      vit-2, 17.06.2019 15:49
    +4
    Еля, Еля, як так. Гаспарян 3 роки назад востаннє грала на траві, це не її покриття в принципі.
    Ну хоч Марта щойно виграла свій матч кваліфікації на супертайбрейку.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 17.06.2019 15:49
    +4
    ну хоч Марта вимучила перемогу
    Ссылка
    Валентин Рубан
      Валентин Рубан, 17.06.2019 15:43
    -5
    Элина нах тебе нужен был тот Монфис!!! Нужен результат, а его пока нет
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    vizuals
    online
      vizuals, 17.06.2019 15:42
    +6
    У принципі Еля на траві ніколи особливо не вміла грати, а зараз ще і спад в неї. Будемо чекати, коли прийде до тями.
    Ссылка
    ihor7003
      ihor7003, 17.06.2019 15:40
    -9
    Во всем виноват человек африканской внешности, который вымотал Элину. Изначально комент был не таков, но забанили
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 17.06.2019 15:40
    +2
    на траві від Еліни звичайно ж і в кращі часи ніхто нічого не очікував, але сама гра, сам стан просто лякають. Еліна зараз перебуває десь на рівні Калініної, і тільки в декількох геймах другого сету появлялась та гра, яку всі від Еліни і очікують. Якщо така гра буде продовжуватись і надалі, то на жаль доля Бушар в тенісі не за горами
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 17.06.2019 15:51
    +6
    Сколько еще продлится психологическая яма Элины, предсказать невозможно. Может, действительно этот сезон уже потерян. Возможно, привычная игра начнет возвращаться в Америке. Ясно, что на Уимблдоне никаких ожиданий быть не должно. Хоть очков никаких там защищать не нужно.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 17.06.2019 15:42
    +6
    У принципі Еля на траві ніколи особливо не вміла грати, а зараз ще і спад в неї. Будемо чекати, коли прийде до тями.
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 17.06.2019 15:49
    +4
    Еля, Еля, як так. Гаспарян 3 роки назад востаннє грала на траві, це не її покриття в принципі.
    Ну хоч Марта щойно виграла свій матч кваліфікації на супертайбрейку.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 17.06.2019 15:49
    +4
    ну хоч Марта вимучила перемогу
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 17.06.2019 16:12
    +2
    это не Гаспарян выиграла а Свитолина проиграла,качество тенниса было ниже плинтуса,потрачено зря время надо прекращать уже смотреть Элю,у нас пока только на Ястремскую можно уделить внимание,остальные в глубокой яме.
    Ссылка
    serega-2019
      serega-2019, 17.06.2019 15:59
    +2
    Шкода, але все можливо, без поразок не буває перемог.
    Будуть нові ігри і хочеться вірити нові перемоги.
    .. а я сподіваюсь, що на Уімблдоне Еліна нас всіх приємно здивує !!!
    Ссылка
    Rabotnichki
      Rabotnichki, 17.06.2019 15:53
    +2
    Я уверен, что Элину такая игра и результат тоже не устраивает. Но только выводов не видно.
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 17.06.2019 15:50
    +2
    ihor7003, 17.06.2019 15:40
    Во всем виноват человек африканской внешности, который вымотал Элину. Изначально комент был не таков, но забанили
    І правильно зробили
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 17.06.2019 15:40
    +2
    на траві від Еліни звичайно ж і в кращі часи ніхто нічого не очікував, але сама гра, сам стан просто лякають. Еліна зараз перебуває десь на рівні Калініної, і тільки в декількох геймах другого сету появлялась та гра, яку всі від Еліни і очікують. Якщо така гра буде продовжуватись і надалі, то на жаль доля Бушар в тенісі не за горами
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 17.06.2019 16:30
    +1
    Андрій Ришелюк, 17.06.2019 16:28
    Увы, но если так пойдёт и дальше, то очень скоро в статьях о Свитолиной слова «лучшая украинская теннисистка» будут неуместны.
    Колись це станеться в будь-якому разі. І трагедії в цьому нема. Але давайте спершу дочекаємось коли, бо ховати живих якось не прийнято
    Еліна вже вписала своє ім'я в історію українського тенісу. Назавжди.
    Ссылка
    симон петлюра
    online
      симон петлюра, 17.06.2019 16:24
    +1
    элина что обязана всё выигрывать вы на диване сидите смотрите и росказуете что кто обязан она не кому не что не обязана
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 17.06.2019 15:59
    +1
    Мене зараз цікавить на якому місці закінчить цей рік Еліна. Чи покине в кінці року вона двадцятку. Чи не випередить її до кінця року Даяна
    Ссылка
    VoOne1983
    VoOne1983, 17.06.2019 16:34
    0
    Stanislav Matusevych, 17.06.2019 15:51
    Сколько еще продлится психологическая яма Элины, предсказать невозможно. Может, действительно этот сезон уже потерян. Возможно, привычная игра начнет возвращаться в Америке. Ясно, что на Уимблдоне никаких ожиданий быть не должно. Хоть очков никаких там защищать не нужно.
    Еліна минулого року в 1му колі вилетіла, так що втрачати нічого. До 3го кола дійшла б і норм
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 17.06.2019 16:33
    0
    В контексте рейтинга Элину сейчас здорово выручает то, что середину прошлого сезона она также провела неудачно (хотя в игровом плане получше выглядела конечно). Сейчас к сугубо игровым проблемам явно добавились психологические. Подробностей мы конечно не знаем (да и не нужны они нам), но разрыв отношений - это в 99% серьезный стресс. Время подлечит. Но без серьезных игровых и кадровых решений перспективы видятся очень туманными.
    Ссылка
    Володимир Кузьмін
      Володимир Кузьмін, 17.06.2019 16:27
    0
    serega-2019, 17.06.2019 15:59
    Шкода, але все можливо, без поразок не буває перемог.
    Будуть нові ігри і хочеться вірити нові перемоги.
    .. а я сподіваюсь, що на Уімблдоне Еліна нас всіх приємно здивує !!!
    "Здивує", угу... Ще й як! Взалі трава це не козир Еліни, на жаль.... Сезон майже втрачено
    Ссылка
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