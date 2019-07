Уимблдон. Стала известна соперница Свитолиной в четвертьфинале

Определилась соперница Элины Свитолиной в четвертьфинале Уимблдона. Первая ракетка Украины сыграет с представительницей Чехии Каролиной Муховой.

22-летняя Каролина (№68 WTA) в четвертом круге встречалась с Каролиной Плишковой (№3 WTA). Тяжелейший матч завершился со счетом 4:6, 7:6, 13:11.

Таким образом, Каролина Мухова в четвертьфинале сыграет с Элиной Свитолиной. Ранее Элина обыграла Петру Мартич и впервые вышла в четвертьфинал Уимблдона.

Отметим, что благодаря победе Муховой, первая ракетка мира Эшли Барти, которая покинула Уимблдон, сохранит свою позицию.

До этого лишь Плишкова могла сместить австралийку с первого места.

"She cannot believe it!"



World No.68 Karolina Muchova digs deep to send out the No.3 seed Karolina Pliskova 4-6, 7-5, 13-11 in three hours and 16 minutes to advance to the quarter-finals at a Grand Slam for the first time…#Wimbledon pic.twitter.com/xoM7inBrTH