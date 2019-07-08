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Уимблдон. Стала известна соперница Свитолиной в четвертьфинале

Украинская теннисистка встретится с Каролиной Муховой

  • 08.07.2019 18:32
  • 3671 просмотр
  • 9 комментариев
Уимблдон. Стала известна соперница Свитолиной в четвертьфинале
© Twitter. Каролина Мухова

Определилась соперница Элины Свитолиной в четвертьфинале Уимблдона. Первая ракетка Украины сыграет с представительницей Чехии Каролиной Муховой.

22-летняя Каролина (№68 WTA) в четвертом круге встречалась с Каролиной Плишковой (№3 WTA). Тяжелейший матч завершился со счетом 4:6, 7:6, 13:11.

Таким образом, Каролина Мухова в четвертьфинале сыграет с Элиной Свитолиной. Ранее Элина обыграла Петру Мартич и впервые вышла в четвертьфинал Уимблдона.

Отметим, что благодаря победе Муховой, первая ракетка мира Эшли Барти, которая покинула Уимблдон, сохранит свою позицию.

До этого лишь Плишкова могла сместить австралийку с первого места.

 

 

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 08.07.2019 19:19
    +1
    Андрій Ришелюк, 08.07.2019 18:49
    Не будем спешить. Человек, выбивший из турнира Плишкову, может и новые сенсации сотворить. Поэтому давайте будем просто болеть за Свитолину и желать ей успеха в четвертьфинале.
    Да ну, кто смотрит теннис, прекрасно знает, что Плишкова хоть и умеет играть на траве, но на Уимблдоне всегда обкакиваеться. Она в этом году всего лишь повторила свой лучший результат, четвертый круг, который у нее был в прошлом году. Так, что обыграть Плишкову тут, не такое уж и большое дело. Не умеет она играть на Уимблдоне.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 08.07.2019 19:08
    -2
    Не хочу забігати уперед, але в Еліни зявилася пречудова можливість оформити перший вихід до 1/2 ТБШ, бо Мухова зручніша для неї по грі, ніж Плішкова, яка часто не дає потримати мяч у грі
    Ссылка
    Natam69
    Natam69, 08.07.2019 19:07
    +1
    У Еліни шанси є. Дивилася матч, не така вже й страшна Мухова. Але Еліні треба показати свій якісний теніс.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 08.07.2019 19:03
    +3
    Це ж треба, вижила після програшу першого сету. Може Плішкова нервувала з приводу можливості очолити рейтинг по ітогам турніра
    Ссылка
    Shellenberg
      Shellenberg, 08.07.2019 18:54
    +5
    Після ТАКОГО матчу надіюсь Мухова буде виснажена,Елі удачі!
    Ссылка
    Андрій Ришелюк
      Андрій Ришелюк, 08.07.2019 18:49
    +8
    Ярослав Черняев, 08.07.2019 18:40
    неужели полуфинал?
    Не будем спешить. Человек, выбивший из турнира Плишкову, может и новые сенсации сотворить. Поэтому давайте будем просто болеть за Свитолину и желать ей успеха в четвертьфинале.
    Ссылка
    akush777
      akush777, 08.07.2019 18:45
    +1
    Пойдёт...Элина лучше!
    Ссылка
    TanyaM
      TanyaM, 08.07.2019 18:44
    +2
    а Элина точно играет завтра?
    Ссылка
    Ярослав Черняев
      Ярослав Черняев, 08.07.2019 18:40
    -4
    неужели полуфинал?
    Ссылка
    Андрій Ришелюк
      Андрій Ришелюк, 08.07.2019 18:49
    +8
    Ярослав Черняев, 08.07.2019 18:40
    неужели полуфинал?
    Не будем спешить. Человек, выбивший из турнира Плишкову, может и новые сенсации сотворить. Поэтому давайте будем просто болеть за Свитолину и желать ей успеха в четвертьфинале.
    Ссылка
    Shellenberg
      Shellenberg, 08.07.2019 18:54
    +5
    Після ТАКОГО матчу надіюсь Мухова буде виснажена,Елі удачі!
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 08.07.2019 19:03
    +3
    Це ж треба, вижила після програшу першого сету. Може Плішкова нервувала з приводу можливості очолити рейтинг по ітогам турніра
    Ссылка
    TanyaM
      TanyaM, 08.07.2019 18:44
    +2
    а Элина точно играет завтра?
    Ссылка
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 08.07.2019 19:19
    +1
    Андрій Ришелюк, 08.07.2019 18:49
    Не будем спешить. Человек, выбивший из турнира Плишкову, может и новые сенсации сотворить. Поэтому давайте будем просто болеть за Свитолину и желать ей успеха в четвертьфинале.
    Да ну, кто смотрит теннис, прекрасно знает, что Плишкова хоть и умеет играть на траве, но на Уимблдоне всегда обкакиваеться. Она в этом году всего лишь повторила свой лучший результат, четвертый круг, который у нее был в прошлом году. Так, что обыграть Плишкову тут, не такое уж и большое дело. Не умеет она играть на Уимблдоне.
    Ссылка
    Natam69
    Natam69, 08.07.2019 19:07
    +1
    У Еліни шанси є. Дивилася матч, не така вже й страшна Мухова. Але Еліні треба показати свій якісний теніс.
    Ссылка
    akush777
      akush777, 08.07.2019 18:45
    +1
    Пойдёт...Элина лучше!
    Ссылка
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