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Уимблдон. Свитолина сыграет в четвертьфинале

Первая ракетка Украины одолела Петру Мартич из Хорватии

  • 08.07.2019 14:56
  • 10013 просмотров
  • 33 комментария
Уимблдон. Свитолина сыграет в четвертьфинале
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№8 WTA) улучшила личное достижение на Уимблдоне.

24-летняя украинка в двух сетах выиграла матч четвертого круга против Петры Мартич (№24 WTA). 

Уимблдон. 4-й круг
Элина Свитолина (Украина) – Петра Мартич (Хорватия) – 6:4, 6:2

Начинался матч с разведки, теннисистки взяли по две своих подачи, после чего на корте началась настоящая вакханалия. Первой брейканула украинка, далее пошли суперзатяжные геймы, во время которых шансы были и у одной, и у другой. 

После того, как счет стал 4:4 показалось, что именно Элина не использовала свои шансы, но в длительной перспективе оказалось, что Мартич за это время слишком перенапряглась под давлением украинки и потянула спину. Это повреждение мешало ей играть весь второй сет.
 
Еще в концовке первой партии Свитолина «почуяла кровь» и начала играть в совершенно фантастический теннис. Мы увидели, что она действительно умеет играть на траве. Возможно, третий матч на одном и том самом корте стал для Элины небольшим преимуществом, но она полностью переигрывала соперницу.
 
Во второй партии украинка быстро оформила брейк, а Мартич взяла медицинский тайм-аут. Далее во время перерывов между геймами с ней продолжал работать физиотерапевт, но было заметно, что хорватка уже не может показывать тот уровень, за счет которого можно пройти Свитолину. 
 
Уже в середине партии сомнений в победе Элины не было. Таким образом, она стала первой украинкой, которая вошла в число восьми лучших на Уимблдоне. Также это третий турнир Grand Slam, на котором она сыграет в 1/4 финала. Непокоренной данная стадия осталась только на US Open (лучшее достижение - 4-й круг). 

В 1/4 финала Свитолина сыграет против Каролины Плишковой (№3 WTA) или Каролины Муховой (№68 WTA).

Отметим, что это девятая подряд победа Элины над теннисистками из Хорватии.

 

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    vit-2
    online
      vit-2, 08.07.2019 16:26
    0
    По ідеї, матчі 1/4 мають гратися завтра, хоча б 2 з 4-х. Хто в курсі, Еліна завтра буде грати?
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    stopor2016
      stopor2016, 08.07.2019 16:25
    0
    Иван Петров, 08.07.2019 15:59
    Свиталина может стать первой ракеткой мира, если не будет отвлекаться от тенниса!
    Много ошибок в слове п.......с.
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    stopor2016
      stopor2016, 08.07.2019 16:24
    +1
    Иван Петров, 08.07.2019 15:59
    Свиталина может стать первой ракеткой мира, если не будет отвлекаться от тенниса!
    И всех - на больничный !!!
    Ссылка
    Иван Петров
      Иван Петров, 08.07.2019 15:59
    -1
    Свиталина может стать первой ракеткой мира, если не будет отвлекаться от тенниса!
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    Natam69
    Natam69, 08.07.2019 15:51
    +4
    VoOne1983, 08.07.2019 15:44
    Барті вилетіла досить легко після виграного 1го сету. Оце нежданчик
    Сьогодні багато неждагчиків: програщ Барті, Мертенс, Ястремсьої, виграш Світоліни. Надіюся, що ще будуть нежданчики.
    Ссылка
    VoOne1983
    VoOne1983, 08.07.2019 15:44
    +4
    Барті вилетіла досить легко після виграного 1го сету. Оце нежданчик
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 08.07.2019 15:37
    +4
    TanyaM, 08.07.2019 15:15
    победа неожиданно приятная, тем более в двух сетах. Мартич не богиня травы, но ее стиль игры (на бумаге) более предпочтительный к данному покрытию, чем у Элины. В этом году многие топ-теннисисты говорят, что покрытие очень медленное, по этому это очевидный плюс для Элины. Хочется отметить настрой Элины сразу же с первого гейма, в отличии от расхлябанной Элины в матче против Саккари, здесь она сразу пришла побеждать. Сразу виден класс - это реальный топ-игрок. Сложно что-либо предсказать в матче против Плишковой, но Элина молодец!
    Сама Мартич говорила, что любит траву и хард. Так что это её покрытие не только на бумаге. Тем ценнее победа.
    Ссылка
    Natam69
    Natam69, 08.07.2019 15:27
    +5
    Те не так важливо хто пройде. тепер кожен наступний матч буде важкий, але якщо Еліна гратиме так як сьогодні, то у всіх матчах буде шанс.
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 08.07.2019 15:27
    +7
    Для Мартич вийшла піррова перемога 6 та 7 геймів. Ті 20 хвилин виснажили її в хлам. Еліна в той момент програла битву, але потім виграла війну. Що в Еліни не відняти, так це, дійсно, фізику. Так бігати не кожна зможе, і Мартич була за крок від того, щоб її винесли, як армянку. Це визнали, навіть, пенси-коментатори на моск@льскому евроспорті. З потенційною Плішковою буде дуже складно на травичці, але є віддчуття, що емоціний підйом піде Елінці на користь. Ще раз з перемогою і хай щастить в наступних вирішальних стадіях!
    Ссылка
    Philip J. Fry
      Philip J. Fry, 08.07.2019 15:26
    +4
    Penalty, 08.07.2019 15:09
    А где весь мусор, который старательно обгаживал Элину. А-У-У-У узколобые.......
    если проиграет, увы, будет очень много.
    Ссылка
    sv_2000
      sv_2000, 08.07.2019 15:20
    +7
    Хочу себя немного похвалить
    Я еще на матче с Гаспарян писал, что есть признаки, что Элина вернула былую форму.... Реальность вообще превзошла все ожидания
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 08.07.2019 15:19
    +9
    TanyaM, 08.07.2019 15:16
    Если честно, то лучше Плишкову. С Каролиной у Элины уже есть своя история, а Мухова достаточно непредсказуемая, у нее мощная игра
    Як сказати? Проблема ноунеймів у відсутності стабільності, що вони можуть виграти 1 матч у ТОПа, але наступний часто на емоціях вже повністю провалюють.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 08.07.2019 15:18
    +9
    Еліна приємно здивувала. В першому сеті бились і вигризала кожен мяч, за що була винагороджена. А в другому вже навіть був кураж і з'явилась впевненість, якої вже давно не було. Вихід в 1/4 Уімблдону це вже майже сенсація, дуже приємна сенсація
    Ссылка
    Nyeyedyaka
      Nyeyedyaka, 08.07.2019 15:18
    +10
    Супер! Найкращий матч Еліни на турнірі і, відповідно, після травми. Вимотала потужного гравця довгими розігашами і ґеймами, після чого розбила урізноманітненим технічним арсеналом. З такими темпами можна помріяти вже і про більше, але не поспішаємо, вболіваємо гра за грою. Вже й так надуспішний для Світоліної турнір вийшов, будемо скромними і надалі.
    Ссылка
    TanyaM
      TanyaM, 08.07.2019 15:16
    +2
    vit-2, 08.07.2019 15:15
    Еля просто молодчинка. Ніхто не чекав цьогоріч на Вімблдоні, що вона зможе, після серії прикрих поразок, перевершити свій кращий виступ тут.
    Еліні б ще трішки щастя в сітці - Мухову в суперниці по 1/4 фіналу. Але шансів на це не багато, бо чешка свою більш імениту співвітчизницю навряд чи образить.
    Если честно, то лучше Плишкову. С Каролиной у Элины уже есть своя история, а Мухова достаточно непредсказуемая, у нее мощная игра
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    TanyaM
      TanyaM, 08.07.2019 15:15
    +11
    победа неожиданно приятная, тем более в двух сетах. Мартич не богиня травы, но ее стиль игры (на бумаге) более предпочтительный к данному покрытию, чем у Элины. В этом году многие топ-теннисисты говорят, что покрытие очень медленное, по этому это очевидный плюс для Элины. Хочется отметить настрой Элины сразу же с первого гейма, в отличии от расхлябанной Элины в матче против Саккари, здесь она сразу пришла побеждать. Сразу виден класс - это реальный топ-игрок. Сложно что-либо предсказать в матче против Плишковой, но Элина молодец!
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    vit-2
    online
      vit-2, 08.07.2019 15:15
    +7
    Еля просто молодчинка. Ніхто не чекав цьогоріч на Вімблдоні, що вона зможе, після серії прикрих поразок, перевершити свій кращий виступ тут.
    Еліні б ще трішки щастя в сітці - Мухову в суперниці по 1/4 фіналу. Але шансів на це не багато, бо чешка свою більш імениту співвітчизницю навряд чи образить.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 08.07.2019 15:13
    +4
    VoOne1983, 08.07.2019 15:12
    Плішкова нехай Мухову спочатку пройде. Вона в Істборні немало сил віддала, а особливою витривалістю вона ніколи не страждала
    Має по ідеї проходити
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    Natam69
    Natam69, 08.07.2019 15:13
    +5
    Тим часом Мухова на 0 взяла подачу Плішкової.
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    Vladdal
      Vladdal, 08.07.2019 15:13
    +10
    Такое впечатление, что Элина набирает форму уже по ходу турнира. Мартич она измором взяла в своём стиле. Даже рюський комментатор сказал что-то вроде: что, и эту вынесут? :
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    Юхим Голд
      Юхим Голд, 08.07.2019 15:02
    +14
    Мега перемога!!! Не всі вірили, а вона зробила це!!! Бравооо, Елінаааа!!!
    Ссылка
    TanyaM
      TanyaM, 08.07.2019 15:15
    +11
    победа неожиданно приятная, тем более в двух сетах. Мартич не богиня травы, но ее стиль игры (на бумаге) более предпочтительный к данному покрытию, чем у Элины. В этом году многие топ-теннисисты говорят, что покрытие очень медленное, по этому это очевидный плюс для Элины. Хочется отметить настрой Элины сразу же с первого гейма, в отличии от расхлябанной Элины в матче против Саккари, здесь она сразу пришла побеждать. Сразу виден класс - это реальный топ-игрок. Сложно что-либо предсказать в матче против Плишковой, но Элина молодец!
    Ссылка
    Nyeyedyaka
      Nyeyedyaka, 08.07.2019 15:18
    +10
    Супер! Найкращий матч Еліни на турнірі і, відповідно, після травми. Вимотала потужного гравця довгими розігашами і ґеймами, після чого розбила урізноманітненим технічним арсеналом. З такими темпами можна помріяти вже і про більше, але не поспішаємо, вболіваємо гра за грою. Вже й так надуспішний для Світоліної турнір вийшов, будемо скромними і надалі.
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 08.07.2019 15:13
    +10
    Такое впечатление, что Элина набирает форму уже по ходу турнира. Мартич она измором взяла в своём стиле. Даже рюський комментатор сказал что-то вроде: что, и эту вынесут? :
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 08.07.2019 15:19
    +9
    TanyaM, 08.07.2019 15:16
    Если честно, то лучше Плишкову. С Каролиной у Элины уже есть своя история, а Мухова достаточно непредсказуемая, у нее мощная игра
    Як сказати? Проблема ноунеймів у відсутності стабільності, що вони можуть виграти 1 матч у ТОПа, але наступний часто на емоціях вже повністю провалюють.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 08.07.2019 15:18
    +9
    Еліна приємно здивувала. В першому сеті бились і вигризала кожен мяч, за що була винагороджена. А в другому вже навіть був кураж і з'явилась впевненість, якої вже давно не було. Вихід в 1/4 Уімблдону це вже майже сенсація, дуже приємна сенсація
    Ссылка
    Penalty
      Penalty, 08.07.2019 15:09
    +9
    А где весь мусор, который старательно обгаживал Элину. А-У-У-У узколобые.......
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 08.07.2019 15:27
    +7
    Для Мартич вийшла піррова перемога 6 та 7 геймів. Ті 20 хвилин виснажили її в хлам. Еліна в той момент програла битву, але потім виграла війну. Що в Еліни не відняти, так це, дійсно, фізику. Так бігати не кожна зможе, і Мартич була за крок від того, щоб її винесли, як армянку. Це визнали, навіть, пенси-коментатори на моск@льскому евроспорті. З потенційною Плішковою буде дуже складно на травичці, але є віддчуття, що емоціний підйом піде Елінці на користь. Ще раз з перемогою і хай щастить в наступних вирішальних стадіях!
    Ссылка
    sv_2000
      sv_2000, 08.07.2019 15:20
    +7
    Хочу себя немного похвалить
    Я еще на матче с Гаспарян писал, что есть признаки, что Элина вернула былую форму.... Реальность вообще превзошла все ожидания
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 08.07.2019 15:15
    +7
    Еля просто молодчинка. Ніхто не чекав цьогоріч на Вімблдоні, що вона зможе, після серії прикрих поразок, перевершити свій кращий виступ тут.
    Еліні б ще трішки щастя в сітці - Мухову в суперниці по 1/4 фіналу. Але шансів на це не багато, бо чешка свою більш імениту співвітчизницю навряд чи образить.
    Ссылка
    Natam69
    Natam69, 08.07.2019 15:07
    +7
    Даяни шкода. мабуть злий жарт зіграв другий сет, або все ж таки пошкодження. Але і так вона молодець.
    Ссылка
    vitaha33
      vitaha33, 08.07.2019 15:07
    +7
    vizuals, 08.07.2019 15:02
    Еля нарешті вилазить з цієї дурної ями. Але Халеп - це буде показник, бо Мартіч і трава - це не сіноними
    Перед Халеп чекає Плішкова
    Ссылка
    Natam69
    Natam69, 08.07.2019 15:06
    +7
    Не Халеп, а Плішкова наступна (мабуть)
    Ссылка
    Shellenberg
      Shellenberg, 08.07.2019 15:06
    +7
    Жаль без Даяни...
    Ссылка
    VoOne1983
    VoOne1983, 08.07.2019 15:12
    +6
    Плішкова нехай Мухову спочатку пройде. Вона в Істборні немало сил віддала, а особливою витривалістю вона ніколи не страждала
    Ссылка
    Natam69
    Natam69, 08.07.2019 15:06
    +6
    vizuals, 08.07.2019 15:02
    Еля нарешті вилазить з цієї дурної ями. Але Халеп - це буде показник, бо Мартіч і трава - це не сіноними
    Ну і Еліна і трава - речі були не сумісні до сьогодні.
    Ссылка
    Natam69
    Natam69, 08.07.2019 15:27
    +5
    Те не так важливо хто пройде. тепер кожен наступний матч буде важкий, але якщо Еліна гратиме так як сьогодні, то у всіх матчах буде шанс.
    Ссылка
    Natam69
    Natam69, 08.07.2019 15:13
    +5
    Тим часом Мухова на 0 взяла подачу Плішкової.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 08.07.2019 15:09
    +5
    Natam69, 08.07.2019 15:06
    Не Халеп, а Плішкова наступна (мабуть)
    Сплутав мабуть з перспективним матчем Даяни, який вона могла б мати, якщо б..
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 08.07.2019 15:08
    +5
    стоит только порадуваться за Элю,перетерла Мартич.
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