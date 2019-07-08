Уимблдон. Свитолина сыграет в четвертьфинале

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№8 WTA) улучшила личное достижение на Уимблдоне.

24-летняя украинка в двух сетах выиграла матч четвертого круга против Петры Мартич (№24 WTA).

Уимблдон. 4-й круг

Элина Свитолина (Украина) – Петра Мартич (Хорватия) – 6:4, 6:2

Начинался матч с разведки, теннисистки взяли по две своих подачи, после чего на корте началась настоящая вакханалия. Первой брейканула украинка, далее пошли суперзатяжные геймы, во время которых шансы были и у одной, и у другой.

После того, как счет стал 4:4 показалось, что именно Элина не использовала свои шансы, но в длительной перспективе оказалось, что Мартич за это время слишком перенапряглась под давлением украинки и потянула спину. Это повреждение мешало ей играть весь второй сет.

Еще в концовке первой партии Свитолина «почуяла кровь» и начала играть в совершенно фантастический теннис. Мы увидели, что она действительно умеет играть на траве. Возможно, третий матч на одном и том самом корте стал для Элины небольшим преимуществом, но она полностью переигрывала соперницу.

Во второй партии украинка быстро оформила брейк, а Мартич взяла медицинский тайм-аут. Далее во время перерывов между геймами с ней продолжал работать физиотерапевт, но было заметно, что хорватка уже не может показывать тот уровень, за счет которого можно пройти Свитолину.

Уже в середине партии сомнений в победе Элины не было. Таким образом, она стала первой украинкой, которая вошла в число восьми лучших на Уимблдоне. Также это третий турнир Grand Slam, на котором она сыграет в 1/4 финала. Непокоренной данная стадия осталась только на US Open (лучшее достижение - 4-й круг).

В 1/4 финала Свитолина сыграет против Каролины Плишковой (№3 WTA) или Каролины Муховой (№68 WTA).

Отметим, что это девятая подряд победа Элины над теннисистками из Хорватии.