Уимблдон. Свитолина сыграет в четвертьфинале

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№8 WTA) улучшила личное достижение на Уимблдоне.
24-летняя украинка в двух сетах выиграла матч четвертого круга против Петры Мартич (№24 WTA).
Уимблдон. 4-й круг Элина Свитолина (Украина) – Петра Мартич (Хорватия) – 6:4, 6:2
Начинался матч с разведки, теннисистки взяли по две своих подачи, после чего на корте началась настоящая вакханалия. Первой брейканула украинка, далее пошли суперзатяжные геймы, во время которых шансы были и у одной, и у другой.
После того, как счет стал 4:4 показалось, что именно Элина не использовала свои шансы, но в длительной перспективе оказалось, что Мартич за это время слишком перенапряглась под давлением украинки и потянула спину. Это повреждение мешало ей играть весь второй сет.
Еще в концовке первой партии Свитолина «почуяла кровь» и начала играть в совершенно фантастический теннис. Мы увидели, что она действительно умеет играть на траве. Возможно, третий матч на одном и том самом корте стал для Элины небольшим преимуществом, но она полностью переигрывала соперницу.
Во второй партии украинка быстро оформила брейк, а Мартич взяла медицинский тайм-аут. Далее во время перерывов между геймами с ней продолжал работать физиотерапевт, но было заметно, что хорватка уже не может показывать тот уровень, за счет которого можно пройти Свитолину.
Уже в середине партии сомнений в победе Элины не было. Таким образом, она стала первой украинкой, которая вошла в число восьми лучших на Уимблдоне. Также это третий турнир Grand Slam, на котором она сыграет в 1/4 финала. Непокоренной данная стадия осталась только на US Open (лучшее достижение - 4-й круг).
В 1/4 финала Свитолина сыграет против Каролины Плишковой (№3 WTA) или Каролины Муховой (№68 WTA).
Отметим, что это девятая подряд победа Элины над теннисистками из Хорватии.
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Я еще на матче с Гаспарян писал, что есть признаки, что Элина вернула былую форму.... Реальность вообще превзошла все ожидания
Еліні б ще трішки щастя в сітці - Мухову в суперниці по 1/4 фіналу. Але шансів на це не багато, бо чешка свою більш імениту співвітчизницю навряд чи образить.
Еліні б ще трішки щастя в сітці - Мухову в суперниці по 1/4 фіналу. Але шансів на це не багато, бо чешка свою більш імениту співвітчизницю навряд чи образить.
Я еще на матче с Гаспарян писал, что есть признаки, что Элина вернула былую форму.... Реальность вообще превзошла все ожидания
Еліні б ще трішки щастя в сітці - Мухову в суперниці по 1/4 фіналу. Але шансів на це не багато, бо чешка свою більш імениту співвітчизницю навряд чи образить.
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