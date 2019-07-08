Уимблдон. Первая ракетка мира Эшли Барти покинула турнир

Лидер мирового тенниса Эшли Барти не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона. В матче четвертого круга первая сеянная турнира уступила американке Элисон Риске со счётом 6:3, 2:6, 3:6.

Игра длилась 1 час 37 минут.

На счету Барти 12 эйсов, 3 двойные ошибки, 2 реализованных брейк-пойнтов. Риске подала 3 эйса и совершила 4 брейка. Для Элисон это первый выход в четвертьфинал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде.

Уимблдон, 4-й круг

Эшли Барти (Австралия) - Элисон Риске (США) - 6:3, 2:6, 3:6

Отметим, что Барти прервала свою серию из 15-ти побед подряд.

Австралийку может сместить с первого места рейтинга Каролина Плишкова. Для этого чешской теннисистке нужно выйти в финал Уимблдона. В четвёртом круге Плишкова, посеянная под третьим номером, играет с соотечественницей Каролиной Муховой.