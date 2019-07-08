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Уимблдон. Первая ракетка мира Эшли Барти покинула турнир

Австралийка уступила американской теннисистке Элисон Риске

  • 08.07.2019 15:41
  • 1211 просмотров
  • 1 комментарий
Уимблдон. Первая ракетка мира Эшли Барти покинула турнир
© Wimbledon. Эшли Барти
Лидер мирового тенниса Эшли Барти не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона. В матче четвертого круга первая сеянная турнира уступила американке Элисон Риске со счётом 6:3, 2:6, 3:6.
 
Игра длилась 1 час 37 минут.
 
На счету Барти 12 эйсов, 3 двойные ошибки, 2 реализованных брейк-пойнтов. Риске подала 3 эйса и совершила 4 брейка. Для Элисон это первый выход в четвертьфинал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде.
 
Уимблдон, 4-й круг
Эшли Барти (Австралия) - Элисон Риске (США) - 6:3, 2:6, 3:6
 
Отметим, что Барти прервала свою серию из 15-ти побед подряд.
 
Австралийку может сместить с первого места рейтинга Каролина Плишкова. Для этого чешской теннисистке нужно выйти в финал Уимблдона. В четвёртом круге Плишкова, посеянная под третьим номером, играет с соотечественницей Каролиной Муховой.
 
Ранее после четвертого круга Уимблдон покинула Даяна Ястремская.
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Sashamar
    Sashamar, 08.07.2019 16:21
    0
    Біс з ним, з рейтингом. Поразка прикра з кількох точок зору. По-перше - кому??? По друге, тепер у Серени нема суперниць аж до фіналу. Ця Ріск перед Сереною просто розсиплеться. Стрицова, Конта теж. Хіба що Квітова.
    Ну й взагалі мені як Ешліфану сумно.
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 08.07.2019 16:21
    0
    Біс з ним, з рейтингом. Поразка прикра з кількох точок зору. По-перше - кому??? По друге, тепер у Серени нема суперниць аж до фіналу. Ця Ріск перед Сереною просто розсиплеться. Стрицова, Конта теж. Хіба що Квітова.
    Ну й взагалі мені як Ешліфану сумно.
    Ссылка
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