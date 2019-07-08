Уимблдон. Первая ракетка мира Эшли Барти покинула турнир

Лидер мирового тенниса Эшли Барти не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона. В матче четвертого круга первая сеянная турнира уступила американке Элисон Риске со счётом 6:3, 2:6, 3:6.
Игра длилась 1 час 37 минут.
На счету Барти 12 эйсов, 3 двойные ошибки, 2 реализованных брейк-пойнтов. Риске подала 3 эйса и совершила 4 брейка. Для Элисон это первый выход в четвертьфинал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде.
Уимблдон, 4-й круг
Эшли Барти (Австралия) - Элисон Риске (США) - 6:3, 2:6, 3:6
Отметим, что Барти прервала свою серию из 15-ти побед подряд.
Австралийку может сместить с первого места рейтинга Каролина Плишкова. Для этого чешской теннисистке нужно выйти в финал Уимблдона. В четвёртом круге Плишкова, посеянная под третьим номером, играет с соотечественницей Каролиной Муховой.
Ранее после четвертого круга Уимблдон покинула Даяна Ястремская.
Источник — Sport.ua
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Ну й взагалі мені як Ешліфану сумно.
Ну й взагалі мені як Ешліфану сумно.
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