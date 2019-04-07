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Дарья Снигур выиграла турнир в Касиве

17-летняя украинская теннисистка обыграла 28-летнюю канадку Ребекку Марино

  • 07.04.2019 10:18
  • 695 просмотров
  • 4 комментария
Дарья Снигур выиграла турнир в Касиве
© БТУ. Дарья Снигур

17-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур стала победительницей турнира ITF World Tennis Tour в японской Касиве.

В финале Снигур в двух сетах обыграла 28-летнюю канадку Ребекку Марино — 6:4, 6:2.

Призовой фонд турнира составил $25 тысяч. Это первый 25-тысячник, на котором Снигур выступала в своей карьере. Ранее украинская теннисистка выиграла два турнира с призовым фондом $15 тысяч.

Благодаря победе в Касиве Снигур заработала 50 рейтинговых очков. В понедельник, 15-го апреля, теннисистка вернется в рейтинг WTA.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Макс Руденко
    online
      Макс Руденко, 07.04.2019 11:28
    0
    Це що сталось з сайтом, чому коменти в зеркальному вигляді?
    Ссылка
    Макс Руденко
    online
      Макс Руденко, 07.04.2019 11:27
    0
    итамирт кат ,акничдолоМ
    Ссылка
    Elis
      Elis, 07.04.2019 11:20
    +1
    Вітаю, Дар'є!
    Ссылка
    Александр Ад
    Александр Ад, 07.04.2019 10:41
    0
    Ай молодець!Так тримати!!!Слава Україні!
    Ссылка
    Elis
      Elis, 07.04.2019 11:20
    +1
    Вітаю, Дар'є!
    Ссылка
    Макс Руденко
    online
      Макс Руденко, 07.04.2019 11:28
    0
    Це що сталось з сайтом, чому коменти в зеркальному вигляді?
    Ссылка
    Макс Руденко
    online
      Макс Руденко, 07.04.2019 11:27
    0
    итамирт кат ,акничдолоМ
    Ссылка
    Александр Ад
    Александр Ад, 07.04.2019 10:41
    0
    Ай молодець!Так тримати!!!Слава Україні!
    Ссылка
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