Дарья Снигур выиграла турнир в Касиве

17-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур стала победительницей турнира ITF World Tennis Tour в японской Касиве.

В финале Снигур в двух сетах обыграла 28-летнюю канадку Ребекку Марино — 6:4, 6:2.

Призовой фонд турнира составил $25 тысяч. Это первый 25-тысячник, на котором Снигур выступала в своей карьере. Ранее украинская теннисистка выиграла два турнира с призовым фондом $15 тысяч.

Благодаря победе в Касиве Снигур заработала 50 рейтинговых очков. В понедельник, 15-го апреля, теннисистка вернется в рейтинг WTA.

W25 🇯🇵 Kashiwa



🇺🇦 Daria Snigur (17 years) wins her 3d pro title 🏆, 1st W25.



She wins in 2 straight sets former top30 🇨🇦 Rebecca Marino who will enter on top200 again after that final.



Another diamond 💎 of the super ukranian young squad! Impressive! pic.twitter.com/UTdQX8xzmK