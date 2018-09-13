Биарриц. Калинина вышла в четвертьфинал

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№113 WTA) выиграла второй поединок на грунтовом 80-тысячнике во Франции. На пути в 1/4 финала украинка, посеянная под четвертым номером, обыграла представительницу Испании Алену Большову Задойнов (№178 WTA).
Биарриц. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) – Алена Большова Задойнов (Испания) – 4:6, 7:5, 6:2
В четвертьфинале Калинина встретится с победительницей встречи между седьмой сеяной швейцаркой Конни Перрен и Терезой Смитковой из Чехии.
Напомним, Ангелина после US Open установила личный рекорд в мировом рейтинге.
Источник — Sport.ua
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