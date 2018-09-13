Биарриц. Калинина вышла в четвертьфинал

Для всех , кротеныш , легендарный, для всех Видать футбол это не твоё , если ты не понимаешь ...

Не сцуко с зарплатой гендиректора копанки в 20000 грн! Не смешите!

16:32 — vlad_1979

Кому он бабок подкинул ? неужели он и зп. больше чем за полгода выплатил ?

16:30 — vlad_1979

Заря - это хорошо. но лучше бы на ЛЕ сделали акцию, или хотя бы цены для людей. я лично даже на А...