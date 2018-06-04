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Ролан Гаррос. Дема вышла во второй раунд юниорского турнира

17-летняя украинка в стартовом матче переиграла седьмую сеяную

  • 04.06.2018 15:11
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Neal Trousdale. Виктория Дема
© Neal Trousdale. Виктория Дема
17-летняя уроженка Киева Виктория Дема успешно дебютировала на юношеском Ролан Гаррос. В первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису украинка в двух сетах выбила из борьбы седьмую сеяную японку Нахо Сато.
 
Виктория Дема (Украина) – Нахо Сато (Япония) – 6:4, 6:4
 
Стоит отметить, что за последние две недели украинки уже третий раз переигрывает японку. В конце мая Виктория обыграла Нахо во втором круге турнира ITF Juniors высшей категории в Милане, а на прошлой неделе победила ее в четвертьфинале соревнований первой категории в Бельгии.
 
В следующем круге Дема встретится с 16-летней представительницей Тайваня Джоанной Гарланд.
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Источник — Sport.ua

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