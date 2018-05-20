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СВИТОЛИНА: «Невероятно, что мне удалось защитить свой титул в Риме»

Украинская теннисистка поделилась впечатлениями о победе над Симоной Халеп

  • 20.05.2018 16:31
  • 1388 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

23-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась впечатлениями о своей победе на турнире в Риме. В финальном мачте Свитолина обыграла 26-летнюю румынку Симону Халеп.

«Это невероятно, что мне удалось вернуться в Рим и защитить свой титул. Для меня это нечто особенное. Хочу поздравить Симону Халеп с отличной неделей и с хорошим теннисом. Я желаю ей удачи на Roland Garros. И спасибо всем фанатам, которые делают этот турнир совершенно особенным. Ребята, вы — лучшие!», — сказала Свитолина после матча.

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Источник — WTA

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Комментарии
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 20.05.2018 17:30
    0
    Лучшая ты, Элина!!!
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