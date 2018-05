СВИТОЛИНА: «Невероятно, что мне удалось защитить свой титул в Риме»

23-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась впечатлениями о своей победе на турнире в Риме. В финальном мачте Свитолина обыграла 26-летнюю румынку Симону Халеп.

«Это невероятно, что мне удалось вернуться в Рим и защитить свой титул. Для меня это нечто особенное. Хочу поздравить Симону Халеп с отличной неделей и с хорошим теннисом. Я желаю ей удачи на Roland Garros. И спасибо всем фанатам, которые делают этот турнир совершенно особенным. Ребята, вы — лучшие!», — сказала Свитолина после матча.

